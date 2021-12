Verkehrsgefährdung auf Parkplatz – Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 20.12.2021, gegen 21:50 Uhr, teilte ein 23-Jähriger der Polizei mit, dass ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße mehrfach abgebremst und anschließend wieder stark beschleunigt habe, so dass der 23-Jährige und andere Personen zur Seite springen mussten.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen 20-Jährigen neben dem besagten Auto stehend feststellen sowie seine Freunde, eine 20-Jährige, eine 19-Jährige sowie einen 18-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 20-Jährigen verlief positiv. Er wurde mit zur Dienststelle genommen zwecks Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet alle Personen, die sich durch den 20-Jährigen gefährdet gefühlt haben und alle, die Zeuge des Vorfalls gewesen sind, sich zu melden bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Unfall mit E-Scooter in der Taubenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.12.2021, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Taubenstraße in Richtung Pfaustraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-Jährige mit einem E-Scooter auf der Nietzschestraße in Richtung Riedsaumstraße.

An der Kreuzung Taubenstraße / Nietzschestraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die 20-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Auto und am E-Scooter entstand Sachschaden. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit.

Brennende Papiertonne – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 04:55 Uhr, meldete ein Anrufer, dass eine Mülltonne in der Rüdigerstraße brennen würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte die Feuerwehr die Mülltonne bereits gelöscht. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Papiertonne handelte, die durch unbekannte Täter angezündet worden war. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

51-Jähriger gefährdet Straßenverkehrsteilnehmer und flüchtet – Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.12.2021 gegen 18:40 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger auf der Abfahrt von der B44 in Richtung Ludwigshafen-Rheingönheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger im Kreisverkehr in Höhe einer Bäckerei Hauptfiliale, bog an der Kreuzung nach links auf die Fahrbahn des 19-Jährigen ab und missachtete hierbei dessen Vorfahrt. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 51-Jährigen in das Fahrzeugheck seines Autos.

Der 51-Jährige verlangsamte daraufhin seine Fahrt kurzfristig, beschleunigte dann aber wieder und entfernte sich vom Unfallort. Als der 19-Jährige ihn verfolgte, fuhr der 51-Jährige bei Rot über die Ampel in den Kreuzungsverkehr in Richtung Kropsburgstraße. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit, teilweise 70 km/h in einer 30er Zone durch Mundenheim.

Dabei wurde zumindest ein unbekanntes Kind in der Trifelsstraße gefährdet, da der 51-Jährige sehr knapp am Gehweg vorbei fuhr und das Kind daraufhin zur Seite lief. Danach fuhr der 51-Jährige bis in die Hardenburgstraße. Dort schaltete er sein Licht aus und fuhr auf ein Privatgelände. Der 19-Jährige wartete auf die alarmierten Polizeibeamten, die kurze Zeit später eintrafen und den 51-Jährigen kontrollierten sowie seinen Führerschein sicherstellten.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die sich durch den 51-Jährigen gefährdet gefühlt haben und alle, die Zeuge des Vorfalls gewesen sind, sich zu melden. Insbesondere auch das Kind in der Trifelsstraße bzw. dessen Erziehungsberechtigte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Lagerräume

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 17.12.2021, gegen 16:00 Uhr und dem 20.12.2021, gegen 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Stahltür zu einem Lagerraum einer Firma in der Bruchwiesenstraße auf. In dem Gebäude durchwühlten sie die Schränke. Gestohlen wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten – Alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.12.2021 wurden der Polizei von acht Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 59 Jahren bis 90 Jahren Anrufe von falschen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gemeldet, die in der Zeit zwischen 10:30-14:30 Uhr stattfanden.

Bei einer 66-Jährigen meldete sich eine Frau, die sich als Kriminalpolizistin ausgab und teilte mit, dass es in der Straße, in der die Seniorin wohnt, einen Einbruch gegeben habe. Hierbei seien verschiedene Wertgegenstände gestohlen worden. Als die Anruferin fragte, ob die 66-Jährige etwas davon mitbekommen habe, beendete sie diese Telefonat.

Ein 60-Jähriger bekam einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten, der erklärte, er sei von der Kriminalpolizei Mannheim. Er erzählte, dass es in der Straße, in der der 60-Jährige wohnt, zu einer Straftat gekommen sei und er Informationen bräuchte. Da dem 60-Jährigen der Anruf sofort dubios vorkam, beendete er das Gespräch.

Bei einem 72-Jährigen gab sich die Anruferin als Kriminalpolizistin aus und teilte mit, dass nach einem Einbruch in Oppau die Täter festgenommen werden konnten. In diesem Zusammenhang sei ein Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden worden. Der Senior durchschaute sofort den Betrug und legte auf.

Bei einer Seniorin gab sich die Anruferin als Kriminalpolizistin aus und teilte mit, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Hierbei seien zwei Personen festgenommen worden und drei Personen seien geflüchtet. Auf einem Zettel, der von den Tätern mitgeführt wurde, habe ihre Wohnanschrift als nächstes geplantes Tatobjekt gestanden. Daher wollten sie sich über etwaige Wertgegenstände in ihrem Anwesen vergewissern. Nachdem die Seniorin erklärte, dass sie keine Wertgegenstände oder größere Bargeldsummen Zuhause habe, beendete die Anruferin das Gespräch.

Bei einem 59-Jährigen meldete sich ein Anrufer, der angab, von der Kriminalpolizei Mannheim zu sein. Er erklärte, dass es in der Straße, in der der 59-Jährige wohnt, zu einer Straftat gekommen sei und er Informationen bräuchte. Der 59-Jährige zweifelte direkt an der Echtheit des Anrufs und beendete das Gespräch.

Bei einer 86-Jährigen rief ein Mann an, der angab von der Polizei zu sein. Er erzählte ihr, dass in ihrer Nähe eingebrochen worden sei und eine Liste mit Namen gefunden worden sei, auf der auch ihr Name stehen würde. Die Seniorin beendete daraufhin das Gespräch.

Eine 84-Jährige wurde von einer Frau angerufen, die sich als Polizistin vorstellte. Sie fragte, ob die Seniorin am Vorabend Beobachtungen gemacht habe in Zusammenhang mit einem Unfall, der in ihrer Straße stattgefunden habe. Die 84-Jährige war zunächst schockiert, erkannte dann aber doch noch den Betrug und beendete das Telefonat.

Bei einer 90-Jährigen meldete sich eine Anruferin mit “Kriminalpolizei” und fragte sie direkt, ob sie etwas von einem polizeilichen Einsatz in ihrer Straße mitbekommen habe. Dies verneinte die Seniorin, die den Anruf auch sofort durchschaute und auflegte.

Die Polizei weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben.

Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch! Lassen Sie sich nicht einschüchtern! Und verständigen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder rufen Sie bei der 110 an und erstatten Sie Anzeige!

Schaufensterscheibe von Waffengeschäft eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Waffengeschäfts in der Wredestraße ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Ein Jugendlicher und 3 Kinder schlagen Fensterscheibe ein

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 15:20 Uhr, meldete die Eigentümerin eines leerstehenden Gebäudes in der Bannwasserstraße, dass sich mehrere Kinder und Jugendliche in dem Gebäude aufhalten würden. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie einen 14-Jährigen, einen 12-Jährigen sowie zwei 10-Jährige auf dem Grundstück feststellen, auf dem sich zwei leerstehende Gebäude befinden.

An einem der Gebäude wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und Abdeckungen von Lüftungsschächten beschädigt. Nachdem mit dem Jugendlichen und den 3 Kindern über ihr Verhalten gesprochen wurde, wurden die 4 ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Jugendliche werfen Plastik Poller auf Fahrbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.12.2021 gegen 00:35 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass sie gerade beobachtet hatte, wie 2 Personen einen Poller auf die Brunckstraße kurz nach der Tankstelle in Richtung Worms geworfen hätten. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie etwa 500 Meter nach der Tankstelle einen 1 Meter langen Plastik-Poller auf der rechten Fahrspur mittig und quer liegend fest.

Nachdem sie ihn von der Fahrbahn geholt hatten, suchten sie die nähere Umgebung nach den verdächtigen Personen ab und trafen zwei 15-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der L 523 an. Aufgrund der Aussage der Zeugin, die die beiden gesehen hatte, wurden sie als die mutmaßlichen Täter identifiziert.

Die Polizeibeamten nahmen beide Jugendlichen mit zur Dienststelle und erklärten ihnen, wie gefährlich ihre Handlung war. Dort wurden sie von den Eltern abgeholt.

Jugendliche zündeln an Haltestelle

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 18:35 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass soeben 3 Jugendliche an der Haltestelle “Goerdelerplatz” in der Leuschnerstraße mit einem Feuerzeug am Fahrplan gezündelt hätten und sich anschließend in Richtung Goerdeler Platz entfernt hätten.

Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie in unmittelbarer Nähe 5 Jugendliche feststellen. Diese bestritten zunächst jegliche Vorwürfe. Nach erneuter Befragung gaben dann ein 16-Jähriger, ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger zu, mit Feuerzeugen Löcher in den Fahrplan gebrannt zu haben.

Mit den 3 Jugendlichen wurde über ihr Verhalten gesprochen und ihnen die Konsequenzen erklärt.Anschließend wurden sie ihren Eltern übergeben.

Fenster und Rollladen an Testzentrum beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 15:30 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass er beim Spazierengehen in der Edigheimer Straße ein offenes Fenster am Testzentrum-Container gesehen habe. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie einen verbogenen und gebrochenen Rollladen sowie eingedrückte Fensterscharniere fest. Gestohlen wurde nichts.

Die Schadenshöhe an Fenster und Rollladen liegt bei etwa 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fahrräder aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Sie stahlen 2 Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Hund läuft auf Fahrbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 14:10 Uhr, ging eine 51-Jährige auf der Erich-Reimann-Straße mit ihren beiden Hunden und einer Freundin spazieren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto, einem schwarzen SUV, auf der Erich-Reimann-Straße von der Von-Weber-Straße kommend in Richtung Adlerdamm.

Als plötzlich einer der beiden Hunde auf die Straße lief, wurde er durch das Auto erfasst. Der Hund verstarb noch vor Ort. Der unbekannte Fahrer hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt weiter fort, ohne einen Personalien Austausch zu ermöglichen.

Nachdem die 51-Jährige während des Unfalls die Leine ihrer Hunde fallen ließ, lief der zweite Hund von der Örtlichkeit weg. Eine vorbeifahrende 45-Jährige bemerkte dies und fing den Hund wieder ein. Dabei verletzte sie sich leicht.

Wer Angaben zu dem schwarzen SUV oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Glasscheibe von Eingangstür einer Gaststätte eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür einer Gaststätte in der Wredestraße ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.