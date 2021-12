Kaiserslautern – Einen ungefährdeten Auswärtserfolg landetet die 2. Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg bei der HSG Worms und bleibt mit 18:4 Punkten in der Spitzengruppe der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar.

Niklas Jung war mit acht Treffern und hundertprozentiger Trefferquote der überragende Mann auf dem Spielfeld. Dazu holte er noch zwei Siebenmeter heraus. Ebenfalls acht Tore erzielten Marco und Timo Holstein. Erfolgreichster Werfer bei den Wormser Drachen war Marvin Seyfried mit zehn Treffern.

Beide Mannschaften begannen äußerst schwungvoll, aber auch fehlerbehaftet. Im Dansenberger Tor durfte Benedict Haubeil über die volle Spielzeit ran. Er vertrat Routinier Markus Seitz zwischen die Pfosten und kam auf zehn Paraden. Niklas Jung, der groß aufspielte und sich keinen einzigen Fehlwurf erlaubte, eröffnete den Torreigen mit dem 0:1 (2.). Bis zum 4:4 (8.) neutralisierten sich beide Teams was Torerfolge, Fehlwürfe und technische Fehler anging. Der TuS schaffte es dann als erstes sein Spiel zu stabilisieren, profitierte von den Wormser Schwächen und ging durch eine Dreier-Serie innerhalb von 60 Sekunden mit 4:7 (9.) in Führung. Im weiteren Verlauf baute die Dansenberger „Zweite“ ihren Vorsprung weiter aus. Alexey Wetz erhöhte in der 20. Spielminute mit seinem dritten Treffer auf 8:13. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Nur drei Minuten später war der TuS auf 9:17 davongezogen und steuerte auf eine klare Halbzeitführung zu. Beim Stand von 12:19 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Spielabschnitt kontrollierte das Dansenberger Perspektivteam die Partie, ohne an die Leistungsgrenze gehen zu müssen. Weiterhin ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig, so dass sich der Vorsprung nicht weiter vergrößerte. In einer von beiden Seiten fair geführten Partie nutze TuS-Trainer Sebastian Wächter die Chance, dem gesamten Kader Spielzeit zu geben. So kam kurz vor Spielende auch A-Jugendspieler Simon Flesch zu seinem ersten Oberligaeinsatz. Der gelernte Linksaußen, der sich aber auch auf der rechten Angriffsseite wohlfühlt, durfte in der letzten Spielminute zum Siebenmeter antreten und verwandelte souverän. Den Schlusspunkt setzte Alexey Wetz zum 28:36-Endstand.

TuS-Trainer Sebastian Wächter sah eine starke Vorstellung seines Teams, sieht aber auch Verbesserungspotenzial:

„Das einzige wirkliche Manko war die Chancenverwertung. Wir hätten tatsächlich deutlich mehr Tore erzielen können. 26 Fehlwürfe und neun technische Fehler sind einfach zu viel. Da haben wir oftmals zu unpräzise abgeschlossen. Mit der Punkteausbeute zum jetzigen Zeitpunkt bin ich aber mehr als zufrieden.“

Mit dem neunten Sieg im elften Spiel krönt die Dansenberger „Zweite“ ein starkes Halbjahr und gehört weiter zur dreiköpfigen Verfolgergruppe des verlustpunktfreien Tabellenführers VTV Mundenheim. Weiter geht’s schon am 8. Januar 2022, dann ist die VTZ Saarpfalz zum Westpfalzderby zu Gast in der Layenberger Sporthalle.

HSG Worms

Sebastian Volk und Maximilian Wald (im Tor), Hagen Druck, Lukas Hochgesand, Esra Eschbach (2), Luca Steinführer (2), Marco Kimpel (5), Tim Freitag (2/2), Theo Schönmehl, Tim Knobel (3), Jan- Phillip Werthmann (4), Karsten Keiser, Marvin Seyfried (10). – Trainer: Marco Tremmel.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Benedict Haubeil und Markus Seitz (im Tor), Max Dettinger, Henry Hofmann (2), Alexey Wetz (4), Sebastian Benkel, Tobias Wächter (2), Marco Holstein (8), Patrick Schulze (1), Pascal Theuer (1), Niklas Jung (8/1), Simon Flesch (1/1), Timo Holstein (8/1), Jan Simgen (1). – Trainer: Sebastian Wächter.

Schiedsrichter: Simon Weißbrod/Till Egler (HF Köllertal/HSG DJK Nordsaar)

Zuschauer: 150

Siebenmeter: 2/4 : 3/4

Zeitstrafen: 1 : 2

Der Spielfilm: 0:2, 4:4, 8:10, 9:17, 12:19 (Halbzeit), 15:21, 20:25, 24:33, 28:36