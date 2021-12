Mit Pfefferspray gesprüht und Geld gefordert – Raub auf Taxifahrer

Darmstadt (ots) – Auf das Geld eines Taxifahrers, hatte es offenbar ein bislang Unbekannter am Sonntagabend 19.12.2021 in der Frankfurter Straße abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der 61-jährige Taxifahrer befand sich nach derzeitigem Kenntnisstand in seinem Wagen an einem dortigen Taxistand, als er gegen 21.45 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen wurde.

Im Laufe des Gesprächs soll der Unbekannte den Taxifahrer plötzlich mit Pfefferspray besprüht und Geld gefordert haben. Der 61-Jährige stieg aus seinem Taxi und suchte umgehend das Weite. Wie sich im Nachgang rausstellte, erbeutete der Unbekannte das Smartphone des Herstellers “Apple”, welches noch im Taxi lag.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der 61-jährige Taxifahrer erlitt nach jetzigem Stand leichte Verletzungen. Der Unbekannte wurde als jung beschrieben und trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach Raub auf Jugendliche Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem sich am Samstagmittag 19.12.2021 ein Raub in einem Park in der Alsfelder Straße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 3 Jugendlichen, im Alter von 12 und 13 Jahren, haben sich im dortigen “Bürgerpark” aufgehalten, als sie gegen 13.30 Uhr von 3 bislang unbekannten jungen Männern angesprochen wurden.

Im Laufe des Gesprächs forderte das unbekannte Trio die 3 Jungs auf, ihre Taschen zu leeren. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der Unbekannten mit Schlägen gedroht und im Anschluss nach den Jungs getreten haben. Mit einem niedrigen Geldbetrag flüchtete das unbekannte Trio im Anschluss.

Laut Aussage der Zeugen soll einer der Flüchtigen einen weißen Pullover, eine Base-Cap sowie eine rot-braun-grüne Tasche der Marke “Gucci” getragen haben. Seine beiden Komplizen sollen einen weiß-roten Kapuzenpullover des Herstellers “Champion” und eine schwarze Weste angehabt haben.

Das Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat sich zu diesem Zeitraum auch im Bürgerpark aufgehalten und hat möglicherweise das Geschehen beobachtet? Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Baumaschinen und Geld aus 2 Firmen gestohlen

Oberzent (ots) – In Beerfelden stiegen Einbrecher gleich in zwei Firmen ein. Die Taten wurden zwischen Samstagnachmittag 18.12.2021 und Sonntagmittag 19.12.2021 verübt. Mit 25 Baumaschinen und einer Armbanduhr verschwanden die Täter aus einem Dachdeckerbetrieb in der Dieselstraße. Zuvor hatten sie das Hoftor überstiegen und die Tür zum Lager aufgebrochen.

Aus dem Betrieb in der Siemensstraße wurde Bargeld mitgenommen. Dafür wurden mehrere Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt. Wer Beobachtungen zu den Fällen gemacht hat und Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062/953-0.

Geisterfahrer auf der A 5

Darmstadt/A5 (ots) – 19.12.2021, 19:35-19:50 Uhr – Mehrere Anrufer meldeten einen Falschfahrer auf der A 67 von Büttelborn kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Der Pkw fuhr dann am Darmstädter Kreuz weiter auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Eberstadt. Während dieser Falschfahrt touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos.

Danach verlangsamte er offenbar seine Fahrt und konnte kurz vor der Abfahrt Eberstadt von entgegenkommenden Pkw und einer Streife angehalten werden. Der 69-jährige Autofahrer aus Dreieich erschien verwirrt, ein Atemalkoholtest verlief allerdings negativ. Zu weiteren Zusammenstößen ist es glücklicherweise nicht gekommen.

33-Jähriger mit Pfefferspray besprüht – Hintergründe unklar

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 33-jähriger Mann aus Stuttgart am Sonntag 19.12.2021 gegen 11.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Liebfrauenstraße von einem Unbekannten plötzlich attackiert und mit Pfefferspray besprüht worden. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle. Der Besprühte kam zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme. Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Die Beamten fragen: Wer hat den Vorfall beobachten können? Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben?

Der Flüchtende hatte kurze, schwarze Haare und wurde als etwa 14-20 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung. Seine Statur wurde auf etwa 1,60 Meter geschätzt und als “auffallend klein” wahrgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ordnungshüter unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Scheiben von Kirche beschädigt – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter vier Fensterscheiben einer Kirche im Richard-Wagner-Weg eingeworfen haben, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Samstag 18.12.2021 um 18 Uhr und Sonntag 19.12.2021 um 8.30 Uhr eingrenzt. Der von den Kriminellen verursachte Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 2.500 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zusetzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Ermittlungen nach Brand im Nordring

Griesheim (ots) – Nachdem am Samstagabend 18.12.2021 unter anderem die Wohnung bei einer Firma im Nordring brannte und hierbei ein 64-Jähriger tödlich verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Montagmittag 20.12.2021 haben Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 10 den Brandort begutachtet. Dabei haben sich bisher keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ob der Brand fahrlässig oder durch einen technischen Defekt verursacht wurde, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden. Entgegen unserer ersten Pressemeldung schätzen die Ermittlerinnen und Ermittler den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

E-Bikes aus Garage gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Zwei Elektroräder, die in einer Garage in der Groß-Zimmerner Straße abgestellt waren, gerieten im Tatzeitraum zwischen Samstag 18.12.21 und Sonntagmittag 19.12.21 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die bislang Unbekannten in die Garage und machten sich dort an den beiden Elektrorädern der Marke “Cube” zu schaffen.

Mit ihrer Beute im Wert ca. 4.500 Euro suchten sie im Anschluss das Weite. Die Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Zahlreiche Autos aufgebrochen und Beute gemacht

Weiterstadt-Braunshardt (ots) – Nachdem am vergangenen Wochenende (18.12.-19.12.) mehrere Autos in Braunshardt geöffnet und hieraus Gegenstände erbeutet wurden, konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ein Zeuge alarmierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei und meldete einen Mann, der sich offenbar im Schleifweg nach mehreren Fahrzeugen umgeschaut haben soll.

Sofort begaben sich Polizeistreifen zum Einsatzort. Eine Streife des 3. Polizeireviers in Darmstadt konnte den beschriebenen Mann im Bereich des Bahnhofs feststellen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung stießen die Beamtinnen und Beamten auf mehrere Gegenstände, unter anderem auf Geldbeutel, Zigaretten, Armbanduhren und Bargeld. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, wurden weitere Fahrzeuge, auch im Grundweg, in der Marie-Luise-Kaschnitz-Straße, Anne-Frank-Straße und Luise-Büchner-Straße angegangen und Beute gemacht. Ersten Erkenntnissen zufolge, konnten einige Gegenstände, die der 24-jährige Tatverdächtige bei sich hatte, den zuvor angegangenen Fahrzeugen zugeordnet werden. Nach jetzigem Kenntnisstand handelt es sich um zwölf Wägen. Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Anzahl abschließend ist. Ob der 24-Jährige im Zusammenhang mit allen zwölf Fällen steht, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen zu den Umständen und möglichen weiteren Fällen dauern derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen oder betroffene Wagenbesitzer gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Roßdorf (ots) – Ein Wohnhaus in der Ringstraße geriet im Tatzeitraum zwischen Freitag 17.12.21 bis Sonntagabend 19.12.21 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und gelangten auf diese Weise in die Wohnung. Im Inneren angelangt, durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke.

Ersten Ermittlungen zufolge, erbeuteten sie unter anderem einen Laptop, Kopfhörer und eine Kamera. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Steinewerfer am Bahnhof Dornberg

Groß-Gerau (ots) – Mehrere Kinder hielt sich am Sonntagmittag 19.12.2021 am Bahnhof Dornberg im Gleisbereich auf. Bewarfen von dort einen durchfahrenden Zug mit Steinen und verursachten letztlich erhebliche Verspätungen im Zugverkehr. Gegen 14.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung von Passanten ein, dass am Bahnhof Dornberg Kinder mit Steinen werfen würden.

Aufgrund dieser Meldung wurde die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als feststand, dass sich die Kinder nicht mehr im Gefahrenbereich aufhalten, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 16 Zugverbindungen zu Verspätungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Kreis Bergstraße

Kriminelle in Baumaschinenfirma

Fürth (ots) – Auf dem Gelände einer Baumaschinenfirma in der Erbacher Straße schauten sich am Wochenende (17.12.-20.12.) Kriminelle um. Die Maschinen waren jedoch für die Täter nicht von Interesse. Stattdessen suchten sie in der aufgebrochenen Werkstatt und in den Büroräumen nach Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch erhoben werden.

Beamte des Kommissariats 21/ 22 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06252/706-0 gegeben werden.

Am Geldautomaten gescheitert

Lampertheim-Hüttenfeld (ots) – Hals über Kopf ist augenscheinlich am frühen Sonntag 19.12.2021 ein Krimineller geflüchtet, nachdem er sich erfolglos an einem Geldautomaten abgearbeitet hatte. Der Unbekannte suchte sich für sein Vorhaben eine SB-Filiale in der Lampertheimer Straße in Hüttenfeld aus. Offensichtlich wurde er gegen 2.30 Uhr gestört, so dass er alles stehen und liegen ließ. Das Gehäuse des Automaten wurde beschädigt.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Das im Automaten einliegende Bargeld konnte nicht erbeutet werden. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim weiter. Wer um die Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Telefon: 06252 / 706-0.

1000 Euro Schaden an Bushaltestelle

Bürstadt (ots) – Das Ersetzen einer zerstörten Glasscheibe an der Bushaltestelle “Rathaus Bürstadt” wird wohl mit 1.000 Euro zu Buche schlagen. Wegen der Beschädigung ist am Samstag 18.12.21 Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Die Polizei (K 42) geht davon aus, dass die Scheibe bewusst in der Rathausstraße beschädigt worden ist. Wann die Sachbeschädigung genau begangen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer dazu und zu den möglichen Tätern Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 42 in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

Odenwaldkreis

Hoher Schaden nach Einbruch in Schlachthofbetrieb

Brensbach (ots) – Rund 10.000 Euro Sachschaden haben Einbrecher in einem Schlachthofbetrieb im Ochsenwiesenweg hinterlassen. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag (19.12.) bei einer Tieranlieferung bemerkt. Die Täter öffneten brachial ein Fenster und in der Folge mehrere Türen und verschiedene Schränke.

Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Tatzeit liegt bis zum Samstagnachmittag (18.12.) zurück. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim K 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen