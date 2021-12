Geldautomat im Bahnhof Marburg aufgebrochen

Marburg (ots) – Bislang Unbekannte sind in der vergangenen Nacht (20.12.) in den Bahnhof Marburg eingedrungen und haben dort einen Geldautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Geldkassetten gestohlen. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr eingegrenzt werden.

Ein Sicherheitsmitarbeiter entdeckte beim Öffnen des Bahnhofes den aufgebrochen in Automaten. Die Unbekannten sind offensichtlich gewaltsam durch eine Seitentür in den Bahnhof eingedrungen. Über die Höhe der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Marburg hatte den Tatort abgesichert und anschließend an die Kollegen der Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Weihnachtsbäume entwendet

Marburg-Cappel (ots) – Aus einem umzäunten Verkaufsstand in der Umgehungsstraße entwendeten Diebe zwischen Freitag und Samstag 39 Tannenbäume. Sie schlugen zwischen 17.50-09 Uhr zu und dürften für den Transport der Bäume ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Insgesamt haben die Bäume einen Wert von etwa 1.200 Euro.

Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat das Verladen von Bäumen außerhalb der regulären Öffnungszeiten beobachtet? Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, das im Tatzeitraum längere Zeit am Verkaufsstand parkte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Absperrpoller samt Kette entwendet

Neustadt: Zwei Absperrpoller und eine Eisenkette entwendeten Unbekannte zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr am Sonntag (19. Dezember) in der Straße Am Schalkert. Das Diebesgut hat einen Wert von 130 Euro, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/ 9305-0).

Einbrecher ohne Beute

Dautphetal- Buchenau: Ohne Beute verließen Einbrecher ein Einfamilienhaus im Falkenweg. Zuvor stiegen sie gewaltsam zwischen 16.05 Uhr und 21 Uhr am Samstag (18. Dezember) in das Haus ein und durchsuchten dort sämtliche Räume.

Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Falkenweg oder umliegenden Straße bemerkt? Hinweise an Telefonnummer 06461/9295-0.

Geparkten weißen Skoda angefahren

Breidenbach: Eine beschädigte rechte Fahrzeugseite, inklusive beschädigtem Außenspiegel, fand eine Fahrzeugbesitzerin am Mittwoch (15. Dezember) vor, als sie gegen 12.10 Uhr zu ihrem Skoda Rapid zurückkehrte. Diesen hatte sie am Tag zuvor um 15 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Schutzhütte und dem Sportplatz am Waldweg geparkt.

Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro, der Verursacher ist nicht bekannt. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Reifen platt

Marburg- Ockershausen: Etwa 100 Euro beträgt der Schaden, der durch einen plattgestochenen Reifen in der Graf-von-Stauffenberg-Straße entstanden ist. Zwischen 20 Uhr am Freitag (17. Dezember) und 19 Uhr am Samstag beschädigten Unbekannte den Reifen eines geparkten roten Opel Corsa. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kaugummiautomat angesteckt

Gladenbach- Mornshausen: Anwohner löschten am Sonntag (19. Dezember) gegen 20.40 Uhr einen brennenden Kaugummiautomaten in der Mittelstraße. Der Automat befindet sich an einer Hauswand, die durch das schnelle Eingreifen der Anwohner unbeschädigt blieb.

Der Schaden am Automat beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung.

VW beschädigt

Marburg: Schäden in Höhe von 3.000 Euro verursachte ein Unbekannter an einem geparkten VW Golf in der Straße Hofstatt. Unter anderem ein Olivenglas warf er zwischen Samstag 18.12.2021 um 14 Uhr und Sonntag 19.12.2021 um 13 Uhr, auf den PKW und beschädigte den VW vor allem am Dach und an der Frontscheibe.

Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060): Wer hat ungewöhnliche Geräusche, wie vielleicht das Zersplittern von Glas, im Tatzeitraum gehört? Wem sind verdächtige Personen am Tatort aufgefallen?

Geparkten weißen Nissan touchiert

Neustadt: Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen in der Momberger Straße geparkten weißen Nissan. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Rechtkurve der Straße Lehmkaute in die Momberger Straße, in Fahrtrichtung Momberg.

Zwischen 14.05-15.50 Uhr entstanden dadurch am Donnerstag 16.12.2021 Schäden in Höhe von 2.000 Euro am Qashqai. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 9305-0) bittet um Zeugenhinweise.

Riskanter Überholvorgang mit Unfallflucht

Biedenkopf: Ein unbekannter Mercedes-Fahrer überholte am Freitag (17. Dezember) einen vor ihm fahrenden Fiat-Fahrer auf der B62 zwischen Biedenkopf-Mitte und Biedenkopf-Ludwigshütte. Der 59-jährige Fiat-Fahrer aus Biedenkopf bemerkte dabei einen entgegenkommenden LKW, der auch bereits mit Lichthupe auf sich aufmerksam machte.

Um dem Mercedes-Fahrer das schnelle Einscheren auf die richtige Spur wieder zu ermöglichen, bremste der Fiat-Fahrer stark ab. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 27-jährige Ford-Fahrerin aus Angelburg zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Beide Fahrer blieben unverletzt, am Fiat entstand ein Schaden von 350 Euro, am Ford waren es 2.000 Euro.

Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er soll eine grüne A-Klasse gefahren sein. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall am Freitag gegen 14.40 Uhr gesehen? Wer kann die Angaben zum Mercedes-Fahrer ergänzen?

Grauen A3 angefahren

Marburg: Einen in der Liebigstraße geparkten Audi touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 20.15 Uhr am Freitag und 13.15 Uhr am Samstag (17./18. Dezember). Der unbekannte Autofahrer verursachte dabei einen Schaden von 1500 Euro, die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise.

Renault angefahren

Biedenkopf: In der Straße am Bahnhof fuhr ein Unbekannter am Freitag (17. Dezember) gegen einen geparkten Renault. Dieser stand nur 15 Minuten auf dem Parkplatz gegenüber einer Bankfiliale. Zwischen 16.55 Uhr und 17.10 Uhr entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schäden in Höhe von 800 Euro am Megane zu kümmern. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Zeugenhinweise.

