Friedberg: Die Polizei-News

Weiterer Zigarettenautomat gesprengt (siehe Foto)

Butzbach (ots) – Am Sonntagmorgen 19.12.21 wurde im Ortsteil Fauerbach von unbekannten Tätern ein Zigarettenautomat gesprengt. Sie entwendeten darin befindliche Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Durch die Wucht der Detonation wurde das Gerät von der Wand gerissen und erheblich beschädigt. Kurz nach 05 Uhr flüchteten Zeugen zufolge 2 Personen in einem dunklen Kombi vom Tatort in der Langenhainer Straße/Am Fauerbach.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Wer hatte die Tat beobachten können?

Wem waren kurz vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu dem genannten Kombi geben?

Bereits eine Nacht zuvor war es nur wenige Kilometer entfernt im Gewerbegebiet von Langgöns zu einer ähnlichen Tat gekommen. In diesem Fall sucht die Gießener Kripo nach Zeugen. Nachfolgend die Meldung der Gießener Kollegen:

Zigarettenautomat gesprengt

Langgöns (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag 18.12.21 im Langgönser Gewerbegebiet einen Zigarettenautomaten gesprengt. Kurz nach 01 Uhr erbeuteten die Täter so Tabakwaren und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zeugenangaben zufolge war kurz danach dann ein schwarzer Audi Kombi beobachtet worden, der vom Tatort An der Pfarrwiese in Richtung Ortsmitte/Bahnhof davonfuhr.

Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Tat unter Tel. 0641/7006-6555. Hatten weitere Zeugen die Tat beobachten können? Wer kann weitere Angaben zum beschriebenen Fluchtfahrzeug geben?

Bad Nauheim: Balkontür aufgehebelt – Schmuck gestohlen

Einbrecher waren am Samstag (18.12.21) in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim zugange. Zwischen 12 Uhr und 21.30 Uhr hebelten sie an einem Mehrfamilienhaus eine Balkontür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Mit Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro gelang ihnen die Flucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen,

Wöllstadt: Polizei sucht beschädigten Lastwagen

Nach einem Verkehrsunfall auf der B3 bei Nieder-Wöllstadt sucht die Polizei nach einem LKW, der im Rahmen des Geschehens in der Nacht auf Montag möglicherweise beschädigt worden war. Gegen 4.30 Uhr war ein weißer Ford unterwegs in Richtung Friedberg. Im Bereich einer Kurve wollte der Fahrzeugführer dann einen vorausfahrenden LKW überholen, wobei er einen entgegenkommenden, silberfarbenen Suzuki offenbar zu spät bemerkte.

Der Ford-Fahrer brach den Überholvorgang daraufhin ab und streifte beim Wiedereinscheren nach rechts vermutlich den Lastwagen. Dieser fuhr weiter in Richtung Friedberg. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, war der Suzuki-Fahrer in Fahrtrichtung nach rechts ausgewichen und hatte dabei eine dortige Leitplanke gestreift.

Zwischen den beiden PKW selbst kam es zu keiner Berührung. Der Fahrer des möglicherweise beschädigten LKW wird gebeten, sich unter Tel. 0031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Rosbach v.d.H.: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Im Rahmen des schweren Verkehrsunfalls am Freitagmorgen 17.12.21 auf der K11 zwischen Nieder-Rosbach und Ober-Wöllstadt erlitt der 56-jährige Fahrer eines schwarzen VW Kombi schwere Verletzungen. Der 51-jährige Fahrzeugführer eines weißen VW leichtere. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ein ebenfalls 56-Jähriger am Steuer eines schwarzen Nissans mit Anhänger blieb unverletzt.

Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft war ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der weiße VW die Kreisstraße in Richtung Wöllstadt, ebenso wie der Nissan mit Anhänger. Der schwarze VW war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In Höhe des Hofes “Brunnenmühle” kam es dann zur Kollision.

Der entstandene Schaden schätzt man derzeit auf knapp 30.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln geworfen

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte die Fassade eines Einfamilienhauses im Haselnußweg durch mit Farbe gefüllter Christbaumkugeln verschmutzt und so einen Schaden von etwa 10.000 Euro verursacht. Gegen Mitternacht hatten die Bewohner verdächtige Geräusche wahrgenommen und am nächsten Morgen den Schaden bemerkt.

Die Polizei in Bad Nauheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06032/9181-0.

