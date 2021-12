Drohungen – Polizei nimmt Schüler fest

Wetzlar (ots) – Am Montagmorgen 20.12.2021 gegen 10.00 Uhr lösten die Drohungen eines Jugendlichen gegenüber seinem Schulleiter einen größeren Polizeieinsatz aus. Die Schulleitung informierte die Polizei, worauf Polizeikräfte aus dem Lahn-Dill-Kreis sowie aus dem benachbarten Landkreis Gießen das Schulgelände in der Stoppelberger Hohl aufsuchten.

Die Polizei riegelte das Schulgebäude ab. In Absprache mit der Schulleitung blieben Schüler- und Lehrerschaft zur Sicherheit im Gebäude. Im Rahmen der Fahndung nahmen zivile Polizeikräfte den Schüler widerstandslos im Stadtgebiet fest. Sein Alkoholtest brachte einen Wert von 0,9 Promille zutage. Inwieweit er seine Drohungen ernsthaft umsetzen wollte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Haiger-Offdilln: Glätte lässt Passat rutschen

Nach einem Überschlag mit seinem Passat musste der 20-jährige Unfallfahrer im Dillenburger Krankenhaus untersucht werden. Der Haigerer verlor heute Morgen (20.12.2021), gegen 06.45 Uhr zwischen Offdilln und Dillbrecht auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW.

Ausgangs einer Rechtskurve schlitterte der Wagen von der Fahrbahn, überschlug sich und kam in der Böschung zum Stehen. Rettungssanitäter untersuchten den Verunglückten und brachten ihn ins Krankenhaus. Den Totalschaden am Passat beziffert die Polizei auf ca. 1.500 Euro.

Haiger-Fellerdilln: Schrauben in Reifen gedreht

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Sensengraben” beschädigten Unbekannte die Reifen eines orangefarbenen Dusters. Am Samstagnachmittag 18.12.2021 gegen 14.10 Uhr entdeckte der Besitzer zwei in das Profil des hinteren Reifen der Beifahrerseite eingedrehte Schrauben.

Ein neuer Reifen wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Sechshelden: Berauscht gefahren und geflohen

Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht kommen nach einem Ausflug in den Straßengraben auf einen 19-jährigen Golffahrer zu. Der Dillenburger war am frühen Samstagmorgen (18.12.2021) auf der Landstraße zwischen Sechshelden und Manderbach unterwegs. Gegen 04.30 Uhr geriet er wegen eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und wenige Meter weiter gegen die Überbauung eines Betonrohres.

Anschließend lief der Unfallfahrer von der Unfallstelle davon. Noch während Dillenburger Polizisten den Unfall aufnahmen, kehrte der junge Mann an die Unglückstelle zurück. Der Fahranfänger pustete 1,33 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Es folgten Blutentnahmen auf der Dillenburger Wache, im Anschluss durfte der 19-Jährige diese wieder verlassen. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Eschenburg: Frontalcrash fordert fünf Verletzte

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte forderte ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gestern Nachmittag (19.12.2021) auf der Landstraße zwischen Hirzenhain und Eiershausen. Gegen 13.30 Uhr geriet die 21-jährige Fahrerin eines Suzuki aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch durch Gegenlenken wieder auf die Fahrbahn zurückzukehren, geriet die Dillenburgerin auf den Gegenfahrstreifen und prallte frontal mit einen Citroen zusammen.

Die Unfallfahrerin und die 30-jährige Eschenburgerin am Lenkrad des Citroen trugen leichte Verletzungen davon. Drei 15, 17 und 48 Jahre alte Mitfahrer im Citroen erlitten schwere Verletzungen. Mehrere Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgungen. Anschließend wurden die Verletzten in Kliniken in Marburg, Siegen und Wetzlar weiterbehandelt.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen mit der genauen Rekonstruktion des Unfallherganges. Die Landstraße zwischen Hirzenhain und Eiershausen musste bis etwa 17.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Der Suzuki und der Citroen haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.

Dillenburg: Über die Terrassentür eingestiegen

Am Wochenende schlugen in der Driedorfstraße Einbrecher zu. Über die Terrassentür verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließen die Diebe Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die die Täter zwischen Freitagmorgen 17.12.2021 gegen 08.00 Uhr und Sonntagabend 19.12.2021 gegen 20.00 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Driedorfstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Dillenburg-Donsbach: Nach Unfall Zeugen gesucht

Am Freitagabend 17.12.2021 gegen 17.45 Uhr verlor der Fahrer eines grauen Audi A4 auf der Landstraße zwischen Donsbach und Uckersdorf die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge überfuhr er einen Leitpfosten, durchfuhr die Böschung, schleuderte quer über die Fahrbahn und krachte in die gegenüberliegende Leitplanke. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und der 18-jährige Unfallfahrer aus Dillenburg organisierte die Abschleppung des A4 ohne die Polizei von dem Unfall zu informieren.

Die Schäden am Wagen, dem Leitpfosten und der Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro. Am nächsten Tag erst wurde der Unfall der Polizei gemeldet.

Die ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen:

Wer hat den Unfall am Freitagabend 17.12.2021 zwischen Donsbach und Uckersdorf beobachtet? Wer ist zur genannten Zeit an der Unfallstelle vorbeigefahren und hat die Bergung des Audis beobachtet? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Frohnhausen: Reifen zerstochen

Auf rund 900 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Reifenschlitzer am Wochenende an Fahrzeugen in der Hauptstraße zurückließ. Zwischen Samstagabend 18.12.2021 gegen 23.30 Uhr und Sonntagmorgen 19.12.2021 gegen 07.00 Uhr suchte der Täter einen Hinterhof auf und beschädigte die Reifen der drei dort abgestellten Pkw.

In einem Reifen blieb die Klinge eines Cutter-Messers stecken, zudem benutzte der Unbekannte vermutlich einen Schraubendreher. Zeugen, die Angaben zum Reifenschlitzer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizeistation in Dillenburg zu melden.

Dillenburg-Manderbach: In Häuser eingebrochen – 2 Männer im Fokus der Ermittlungen

Am Samstagabend 18.12.2021 schlugen Einbrecher gleich 3x im Dillenburger Stadtteil Manderbach zu. Die Täter suchten 2 Häuser in der Siedlungsstraße sowie eines in der Straße “Zur Weitershell” auf. Hierbei verschafften sie sich gewaltsam über Fenster Zutritt zu den Häusern und durchwühlten sämtliche Räume. Den Dieben fielen Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände.

Die Tatzeit grenzen die Ermittler der Kriminalpolizei auf den Zeitraum zwischen 16.30-19.30 Uhr ein.

Momentan schließt die Polizei nicht aus, dass die Einbrüche von einer Tätergruppe verübt wurde. In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise auf zwei Männer, die sich gegen 18.50 Uhr in der Siedlungsstraße aufhielten. Beide waren von schlanker Gestalt und etwa 25-30 Jahre alt. Einer der Männer trug eine Daunenjacke und hatte einen Wanderrucksack auf den Rücken geschnallt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die beiden Männer am Samstagabend (18.12.2021) in der Siedlungsstraße oder der Straße “Zur Weitershell” noch beobachtet?

Wer kann weitere Angaben zu den Männern machen?

Wem sind in der Siedlungsstraße oder in der Straße “Zur Weitershell” weitere Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Rittershausen: Duo schlägt Weihnachtsbaum

Am Samstagabend (18.12.2021) fällten zwei junge Männer den Gemeinde-Weihnachtsbaum in der Ortsstraße. Gegen 21.35 Uhr entdeckte ein Anwohner den umgesägten Baum und beobachtete, wie zwei Männer kurz darauf davonliefen. Beide Täter waren ca. 170 cm groß. Einer trug eine schwarze, sein Komplize eine sogenannte “Camouflage”-Jacke, mit Tarnmuster.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Samstagabend in der Ortsstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen am Weihnachtsbaum aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Merkenbach: Diebe in Drahtzieherei

Am Wochenende schlugen Metalldiebe auf dem Gelände einer Drahtzieherei zu. Die Täter durchschnitten den Zaun des Betriebsgeländes und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einer Fertigungshalle. Dort ließen sie drei Kupferdrahtrollen von jeweils 600 kg Gewicht mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Hubwagen oder Gabelstapler zu einem am durchtrennten Zaun wartenden Lkw oder Transporter schafften.

Der Wert des gestohlenen Kupfers kann momentan noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag (18.12.2021), gegen 16.00 Uhr und Sonntagmorgen (19.12.2021), gegen 05.00 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen oder Fahrzeug rund um das Firmengelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Poller umgefahren und abgehauen

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung der Straße “Am Wintergarten” zum Ballersbacher Weg bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Donnerstag vergangener Woche (16.12.2021) entdeckte ein Zeuge dort gegen 07.00 Uhr zwei umgefahrene Gehwegpfosten. Vor Ort entdeckten Polizisten Spuren einer Doppelbereifung des Unfallfahrzeuges.

Sie gehen davon aus, dass ein Lkw beim Einfahren in die Straße die Pfosten überfuhr. Den Schaden schätzt die Gemeinde auf rund 800 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Niesen führt zu Kollision

Ein Blechschaden von rund 3.000 Euro blieb am Samstagnachmittag (18.12.2021) nach einem Niesanfall eines Peugeotfahrers zurück. Der in Marburg lebende Transporterfahrer war auf der Backhausstraße unterwegs, als er wegen des Niesens die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota krachte. Der 38-jährige Unfallfahrer blieb unverletzt.

Wetzlar: Baustelle durchwühlt

Auf Beute aus einem Mehrparteiengebäude hatten es Diebe in der Silhöfer Straße abgesehen. Derzeit ist das Gebäude entkernt und wird saniert. Im Zeitraum von Samstag (18.12.2021), gegen 13.00 Uhr bis Sonntag (19.12.2021), gegen 08.00 Uhr betraten die Täter die Baustelle, knackten einige Türschlösser und suchten offensichtlich nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Biker stürzt

Mit Untersuchungen im Wetzlarer Krankenhaus endete am Sonntagnachmittag (19.12.2021) der Sturz eines Kawasakifahrers. Der 29-Jährige aus dem Ebsdorfergrund fuhr gegen 14.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Wetzlar und Rechtenbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Kawa, weil sein Hinterrad wegrutschte. Der Biker stürzte zu Boden und rutschte in den Straßengraben.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Leichtverletzten zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Schäden an seiner Maschine schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Solms-Oberbiel: Haus durchwühlt

Im Zeitraum vom 12.12.2021 (Sonntag) bis zum 19.12.2021 (Sonntag) brachen Diebe in ein Haus in der Bodenstraße ein. Auf bisher nicht bekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten sämtliche Räume. Ob die Diebe Beute machten kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in der genannten Zeit in der Bodenstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

