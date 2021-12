Brandstiftung an einem Jägerhochsitz

Körle-Lobenhausen (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 zwischen 15:50-16:10 Uhr, wurde ein Jägerhochsitz in der Feldgemarkung “Hirscheck” in Körle-Lobenhausen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Ein Spaziergänger hatte den Brand an dem Hochsitz so frühzeitig entdeckt, dass er den Besitzer des Hochsitzes sofort informieren konnte. Der Besitzer eilte daraufhin umgehend zum Brandort.

Ihm gelang es den Brand selbst zu löschen. Hierdurch wurde ein Vollbrand des Hochsitzes gerade noch verhindert. An dem Hochsitz entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

