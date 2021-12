Korbach: Die Polizei-News

Tür von Kirche aufgebrochen

Korbach (ots) – In der Zeit von Donnerstagabend 16.12.21 bis Samstagmittag 18.12.21 brach ein Unbekannter in eine Kirche in der Vikariestraße in Volkmarsen ein. Er öffnete gewaltsam eine Tür und richtete dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Aus der Kirche wurde nichts entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Zwei Autos beschädigt

Willingen (ots) – Sachschaden an einem weißen Toyota und einem schwarzen Citroen Berlingo richtete ein Unbekannter in der Nacht von Freitag (17. Dezember) auf Samstag (18. Dezember) in Willingen an. Der Täter trat oder schlug gegen die Außenspiegel der auf einem Parkstreifen im Kneippweg stehenden Autos.

Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Einbrecher in Kindertagesstätte, hoher Sachschaden

Bromskirchen (ots) – In der Zeit von Freitagnachmittag 17.12.21 bis Montagmorgen 20.12.21 brach ein Unbekannter in eine Kindertagesstätte in Bromskirchen ein. Der Täter gelangte auf das umzäunte Grundstück in der Straße Am Bimming. Dort hebelte er eine Tür auf und konnte so in das Gebäude der Kindertagesstätte einsteigen.

Im Gebäude brach er eine weitere Tür mit brachialer Gewalt auf und öffnete gewaltsam einen Schrank. Da der Täter offensichtlich nicht fündig wurde, musste er ohne Beute flüchten. Er hinterließ hohen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro beträgt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Wohnwagen abgebrannt, Ursache noch unklar

Vöhl-Marienhagen (ots) – Am Freitagabend 17.12.2021 brannte ein alter Wohnwagen im Vöhler Ortsteil Marienhagen. Da die Brandursache noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizeistation Korbach die Meldung, dass es am Ortsrand von Marienhagen zu einem Wohnwagenbrand gekommen ist. Bei Eintreffen der Streife waren die Feuerwehren aus Marienhagen, Thalitter und Obernburg noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Das vollständige Herunterbrennen des Wohnwagens konnte nicht mehr verhindert werden, jedoch das Übergreifen des Feuers auf in der Nähe befindliche Rundballen. Hier wurde lediglich die Folie durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Der nicht mehr fahrbereite Wohnwagen diente als Treffpunkt für Jugendliche. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizeistation Korbach führt weitere Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Tel. 05631-9710.

