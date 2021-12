15-Jähriger will mit Ausweis der Mutter einkaufen

Kassel (ots) – Beim Zigaretten holen im Kasseler Hauptbahnhof endete am vergangenen Samstagmittag (18.12.) der Ausflug eines 15-Jährigen aus dem Landkreis Kassel. Beamte der Bundespolizei wurden auf den Schüler aufmerksam und kontrollierten den Jugendlichen. Bei dem 15-Jährigen fanden die Bundespolizisten den Personalausweis der Mutter. Hiermit wollte er sich Zigaretten kaufen, erzählte er den Bundespolizisten.

Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten stellte sich heraus, dass der Teenager seit einem Tag nicht mehr nach Hause gekommen war und von den Eltern bereits vermisst wurde. Nach der Identitätsverstellung übergaben die Bundespolizisten den 15-Jährigen an sein Elternhaus.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Gartenhüttenbrand in Baunatal: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Baunatal (ots) – In der Nacht zu Sonntag 19.12.2021 gegen 3:30 Uhr, kam es zum Brand einer Gartenhütte in der Baunataler Beethovenstraße. Die Bewohner eines Reihenhauses waren selbst auf den Brand in ihrem Garten aufmerksam geworden und hatten telefonisch die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf die umliegenden Wohnhäuser verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die etwa 10 Quadratmeter große Hütte und ein angrenzender Pavillon waren durch das Feuer komplett zerstört worden. Zudem entstanden thermische Schäden an dem betroffenen Reihenhaus und einem Nachbarhaus. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf ca. 30.000 Euro.

Wie die in der Nacht an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, liegen bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Eine fahrlässige Verursachung des Brandes kann hingegen gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu führen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

Polizei sucht Zeugen – Frau von Unbekanntem begrapscht und bestohlen

Kassel-Süd (ots) – Zeugen eines Vorfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Heinrich-Heine-Straße in der Südstadt ereignete, suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Eine 32 Jahre alte Frau aus Kassel war dort ihren Angaben zufolge auf dem Heimweg von einem Mann bedrängt, begrapscht und bestohlen worden. Eine Anwohnerin, die gegen 7:30 Uhr auf die Rufe des Opfers aufmerksam geworden war, hatte die Polizei alarmiert. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief anschließend ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes.

Nach Angaben des Opfers war sie mit der Straßenbahn aus der Innenstadt gekommen, wo sie zuvor in verschiedenen Lokalen gewesen war. Bereits in der Tram sei sie von dem Unbekannten angesprochen worden. Als sie an der Haltestelle Heinrich-Heine-Straße ausstieg, sei ihr der Mann gefolgt. In Höhe der Rembrandtstraße soll der Unbekannte sie dann bedrängt und begrapscht haben, wogegen sie sich gewehrt und geschrien habe. Der Täter war daraufhin geflüchtet, soll jedoch die Handtasche mitsamt Geldbörse und Mobiltelefon entwendet haben.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 180 bis 185 cm großen und etwa 35 Jahre alten Mann mit arabischem Aussehen gehandelt haben, der ein helles T-Shirt, keine Jacke und eine dunkelblaue Jeans trug.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Weißer Audi SUV touchiert Rollerfahrer am Weinberg

Kassel-Mitte (ots) – Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen an beiden Beinen erlitt ein Rollerfahrer bei einer Unfallflucht am vergangenen Dienstagmorgen in der Kasseler Innenstadt. Der 27-jährige Mann aus Baunatal war gegen 7:50 Uhr mit seinem Motorroller auf der Frankfurter Straße von der Tischbeinstraße kommend in Richtung “Trompete” unterwegs.

Als er unter der Fußgängerbrücke am Weinberg vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, soll von hinten ein weißer Audi SUV mit hoher Geschwindigkeit gekommen und so knapp vorbeigefahren sein, dass er den Spiegel des Zweirads touchiert habe. Daraufhin war die Lenkung des Rollers eingeschlagen und der 27-Jährige stürzte auf die Straße. Der SUV, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, fuhr in schnellem Tempo davon.

Eine nachfolgende Autofahrerin hielt hingegen sofort an und fragte den gestürzten Mann, ob er einen Rettungswagen benötige. Dies verneinte er und setzte seine Fahrt zunächst fort. Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, realisierte der 27-Jährige dass er verletzt war und meldete den Unfall beim Polizeirevier Mitte.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten die unbekannte Helferin, deren Beobachtungen von Bedeutung sein könnten, sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Anhänger während der Fahrt verloren – 9.000 Euro Schaden

Niestetal (ots) – Ein verlorener Anhänger, der sich während der Fahrt von einem VW gelöst und selbstständig gemacht hatte, führte am Samstagmorgen in Niestetal-Heiligenrode zu einem Unfall mit 9.000 Euro Schaden. Zum Glück war hierbei niemand verletzt worden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 43-Jähriger aus Niestetal gegen 11:45 Uhr mit dem Gespann, bestehend aus dem VW und dem Autoanhänger, auf der Kasseler Straße in Richtung Bettenhausen unterwegs. Da der Anhänger jedoch offenbar nicht ordnungsgemäß befestigt war, löste er sich kurz hinter dem Kreisverkehr nahe der Autobahn und rollte auf der abschüssigen Strecke auf einen dahinterfahrenden Mercedes zu.

Die 47-jährige Frau am Steuer aus Niestetal konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der Anhänger in die Front ihres Mercedes krachte. Bevor der außer Kontrolle geratene Anhänger zum Stehen kam, rollte er auf die Gegenspur und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines dort fahrenden VW Caddy.

Der 53-jährige Fahrer aus Baunatal kam ebenfalls mit dem Schrecken davon. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde abgeschleppt. Der 43-Jährige muss sich nun wegen mangelhafter Sicherung des Anhängers verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Pkw-Brände – Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – In der Nacht zum Samstag kam es in der Brandenburger Straße in Kassel gegen 1:30 Uhr zum Brand von zwei geparkten Pkw. Die beiden Mercedes CLA waren durch das Feuer völlig zerstört sowie zwei daneben stehende Autos beschädigt worden. Zudem hatte das Feuer auch die Fassade des angrenzenden Geschäftsgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Insgesamt wird der Sachschaden auf einen niedrigen 6-stelligen Betrag geschätzt. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am heutigen Montag aufgesucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen sie von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen nach Zeugen. Hinweise auf das Motiv der Täter liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand der beiden Pkw gemacht haben und Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei.

