Frankfurt-Eschersheim (ots)-(fue) – Am Montag 20.12.2021 gegen 02.20 Uhr, befand sich ein 19-jähriger Frankfurter zu Fuß unterwegs über die Maybachbrücke. Dort wurde er von 3 unbekannten Jugendlichen angesprochen. Diese wollten von ihm Geld, um Zigaretten kaufen zu können. Als er das Ansinnen verneinte, wurde er festgehalten, getreten und geschlagen.

Seinen Rucksack entleerte man auf den Gehweg und nahm die AirPods und das Portemonnaie an sich. In dem Portemonnaie befanden sich u. a. der Personalausweis und die Bankkarte des Geschädigten.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 16-19 Jahre alt, 165-170 cm groß, dickliche Statur, rundes Gesicht. Bekleidet mit einer Wollmütze und schwarzer Jacke. Führte ein Fahrrad mit sich. Südeuropäisches Erscheinungsbild.

Täter 2: 16-19 Jahre alt. Südeuropäisches Erscheinungsbild.

Täter 3: 16-19 Jahre alt, auffallend schmales Gesicht. Südeuropäisches Erscheinungsbild.

Kind angefahren – Zeugen gesucht

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Am Donnerstagmorgen 16.12.21 ereignete sich in Höchst ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind angefahren wurde. Die unbekannte Unfallfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frankfurter Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 08.20 Uhr war ein 12 Jahre alter Junge zu Fuß auf der Palleskestraße unterwegs und wollte diese an der Einmündung zur Breuerwiesenstraße überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt war eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der Breuerwiesenstraße in Richtung Palleskestraße unterwegs. Als sich der Junge mitten auf der Fahrbahn befand, erfasste ihn das herannahende Fahrzeug, sodass er auf die Motorhaube fiel. Die Autofahrerin öffnete das Fenster, entschuldigte sich noch bei dem 12-Jährigen und sagte zu ihm, dass dies keine Absicht gewesen sei. Dann fuhr die Frau davon. Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Über die geflüchtete Autofahrerin ist lediglich bekannt, dass sie ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein soll und zur Unfallzeit ein Kopftuch getragen habe. Augenscheinlich hatte sie ein orientalisches Erscheinungsbild. Zu dem Unfallfahrzeug liegen keine Informationen vor.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich beim 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11700 zu melden oder tagsüber (Mo. bis Fr., 8 bis 16 Uhr) die zentrale Ermittlungsstelle für Unfallsachbearbeitung unter der 069 / 755 46211 zu kontaktieren.

Unfallflucht nach Rauschmittelkonsum

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – Sonntagabend 19.12.2021 verursachte ein Autofahrer einen Unfall in Rödelheim und flüchtete. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Er stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Gegen 19:30 Uhr verständigte eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei, da sie kurz zuvor beobachtet habe, wie das vor ihr fahrende Auto ein geparktes Fahrzeug in der Rödelheimer Landstraße streifte und beschädigte.

Der Fahrer sei jedoch einfach weitergefahren. Die Polizei stellte den Unfallfahrer kurze Zeit später. Der nach eigenen Angaben 34-Jährige war in einem Auto mit spanischer Zulassung unterwegs und augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,6 Promille.

Zudem erkannten die Beamten Anhaftungen eines Pulvers am Nasenflügel des Mannes. Zwei Tütchen mit eben jenem Pulver hatte er auch noch bei sich. Ein Drogenvortest reagierte auf Amphetamin. Der Unfallfahrer führte keinerlei Ausweispapiere mit sich und hat keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet.

Die Herkunft und das Eigentumsverhältnis des Autos sind noch ungeklärt. Es erfolgte die Festnahme des Mannes und die anschließende Einlieferung in die Haftzellen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Verkehrsunfall geflohen

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) – Zeugen entdeckten am Samstag 18.12.2021 gegen 02.30 Uhr, einen Dacia Duster, der erheblich beschädigt auf der Friedberger Landstraße stand. Möglicherweise war der Fahrer des Wagens zu der angegebenen Uhrzeit auf die Friedberger Landstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs.

In Höhe der Unfallklinik prallte er gegen die Mittelleitplanke, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600.

Diebesduo festgenommen

Frankfurt-Westend (ots)-(ne) – Zwei junge Diebe im Alter von 16 und 24 Jahren, haben heute Nacht in der Myliusstraße Wertgegenstände aus einem geparkten Auto gestohlen. Sie wurden vorübergehend festgenommen.

Die beiden Diebe waren einem Zeugen aufgefallen, als sie sich gegen 3:00 Uhr an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Es gelang ihnen die Fahrertür zu öffnen. Beide setzten sich ins Auto hinein und durchsuchten alles nach Wertsachen. Schließlich entwendeten sie zwei hochwertige Markensonnenbrillen. Bei Ihrer anschließenden Flucht war die mittlerweile alarmierte Polizei schon zur Stelle und nahm die Diebe fest.

Die Sonnenbrillen konnten bei den Tätern aufgefunden werden und wurden sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß.

Taschendiebin im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Sonntagmorgen 19.12.2021 eine 28-jährige wohnsitzlose Frau festnehmen, die in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof einem 49-jährigen Offenbacher die Geldbörse entwendet hatte. Der Reisende hatte jedoch den Diebstahl bemerkt und konnte die Frau bis zum Eintreffen einer Streife festhalten.

Einem noch unbekannten zweiten Täter, der das Opfer während des Diebstahls abgelenkt hatte, gelang jedoch die Flucht und konnte auch bei der eingeleiteten Fahndung bisher noch nicht gestellt werden. Die gestohlene Geldbörse konnte dem Eigentümer später wieder ausgehändigt werden.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde die Frau in Gewahrsam genommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

