Parkrempler – Schaden 1500 Euro

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Sontra hat am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Straße Niedertor in Sontra beim Einparken den Pkw eines 49-Jährigen aus Wehretal beschädigt. Bei dem Verursacher entstand dadurch ein Schaden von 500 Euro. Der geparkte Wagen wurde dagegen mit 1.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen ist zwischen 08.15 Uhr und 08.55 Uhr ein auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Großalmerode am Marktplatz ein silberner VW Golf an der vorderen, rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verursacher ist flüchtig, so dass die Polizei in Hessisch Lichtenau entsprechende Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Parkrempler

Beim Rangieren aus einer Parklücke hat eine 46-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau heute Morgen gegen 09.50 Uhr in der Poststraße von Hessisch Lichtenau das geparkte Auto eines 62-Jährigen aus Hessisch Lichtenau beschädigt. Die Unfallschäden sind noch nicht beziffert, beide Autos sind jedoch weiterhin fahrbereit.

Beim Ausparken Laterne angefahren

Einen Schaden in ebenfalls noch unbekannter Höhe hat auch eine 53-jährige Autofahrerin aus Söhrewald in der Wallstraße in Hessisch Lichtenau verursacht, als die Frau beim Ausparken aus einer Parklücke mit ihrem Fahrzeug mit einer Laterne kollidierte.

Dabei wurde das Auto offenbar so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Vorfall geschah am heutigen Montagvormittag gegen 11.30 Uhr.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Witzenhausen in der Straße “An der Bohlenbrücke” ist heute Morgen zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ein blauer VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Die Beamten der Polizei Witzenhausen ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Autofahrerin schleudert über Verkehrsinsel

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Wüstheuterode befuhr heute Morgen gegen 06.20 Uhr die Bundesstraße B 27 aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Witzenhausen. In Höhe der ESSO-Tankstelle bei Bad Sooden-Allendorf geriet die Frau aus Unachtsamkeit auf die seitliche Bankette, riss dann ihr Lenkrad herum, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und auf die dortige Verkehrsinsel schleuderte.

Ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen wurde bei der Kollision abgerissen und auf die Fahrbahn der B 27 geschleudert. Anschließend überfuhr dann ein der Frau nachfolgender 28-jähriger Autofahrer aus Göttingen das Verkehrszeichen, da er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Während an dem Fahrzeug der Frau erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, blieb das Auto des 28-Jährigen augenscheinlich unbeschädigt.

Wildunfall (1)

Gegen 06.20 Uhr ist ein 45-jähriger Autofahrer auf der L 3245 von Weißenborn in Richtung Lautenbach/Einmündung L 3224 unterwegs gewesen und dabei mit einem Reh zusammengestoßen, was im Anschluss seinen Verletzungen erlag. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 300 Euro.

Wildunfall (2)

Heute Morgen um kurz nach 08.00 Uhr hat eine 71-jährige Autofahrerin aus Meinhard mit ihrem Auto ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3403 von Motzenrode in Richtung Jestädt unterwegs war. Das Tier erlag nach der Kollision seinen Verletzungen. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Wildunfall (3)

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Braunschweig hat am frühen Sonntagabend gegen 17.35 Uhr ein Reh erfasst, als sie auf der Kreisstraße K 46 von Albungen in Richtung Hitzerode unterwegs war. Am Pkw der Frau entstand ein Schaden von 350 Euro. Das Tier wurde bei der Kollision so stark verletzt, dass es später von seinen Leiden erlöste werden musste.

Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Wehretal hat am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr einen Unfall verursacht, als sie in Reichensachsen vom Steinweg in die Kreuzung zur Bahnhofstraße einfuhr und dabei einer 43-jährigen Autofahrerin aus Eschwege die Vorfahrt nahm, die auf der Bahnhofstraße bevorrechtigt in Richtung Ortsausgang unterwegs war.

Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 3.500 Euro. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Das andere Fahrzeug wurde mit 750 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

