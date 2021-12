Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mercedes entwendet: Wer kann Hinweise geben? – Offenbach

(lei) Einen weißen Mercedes-Benz GLE 350d im Wert von etwa 40.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende in der Ahornstraße geklaut. Unklar ist momentan noch, wie die Diebe in Besitz des mit Keyless-Go-Funktion ausgestatteten Wagens mit DA-Kennzeichen kamen, der am Straßenrand in Höhe der 40er-Hausnummern geparkt war. Wer in der Zeit von Samstag, 22 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr, verdächtige Personen beobachtet hat, möge sich bitte mit der Offenbacher Kripo in Verbindung setzen (069 8098-1234).

Pkw verursacht Unfall und fährt davon – Zeugen gesucht – Offenbach

(ad) Die Polizei sucht den Fahrer eines Autos, der am frühen Samstagabend an der Kreuzung Rhönstraße/Bieberer Straße einen Unfall verursacht hatte. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 60-jährige Offenbacherin mit einem weißen Firmenfahrzeug die Rhönstraße und wollte gerade nach links in die Bieberer Straße abbiegen.

Ein unbekanntes Auto, eigentlich auf der Geradeausspur der Röhnstraße unterwegs, zog plötzlich nach links und beschädigte die Beifahrerseite des weißen VW UP. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte, ohne auch nur kurz stehen zu bleiben. Laut den Ermittlern dürfte das gesuchte Auto einen Schaden im vorderen Bereich der Fahrerseite aufweisen. Wer Hinweise zu dem gesuchten Auto und dessen Fahrer machen kann, meldet sich bitte auf der Wache der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Unfallflucht im Industriegebiet – Polizei rechnet wegen regem Betrieb mit Zeugenhinweisen – Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Eine BMW-Besitzerin fand nach dem Besuch einer Gaststätte zwischen dem späten Samstag und dem frühen Sonntag ihren in der Dieselstraße geparkten 3er mit eingedrückter und zerkratzter Fahrerseite vor. Zwischen 22.30 und 1.30 Uhr besuchte die Frau eine Bar. In dieser Zeit hatte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den in Höhe der Hausnummer 11 abgestellten BMW gestreift.

Der Verursacher scherte sich nicht um den Schaden von etwa 3.000 Euro und fuhr weiter. In dem Industriegebiet herrscht auch nachts aufgrund mehrerer Logistikzentren reger Betrieb. Verkehrsteilnehmer könnten somit etwas beobachtet haben. Dies gilt auch für die Besucher der Bar. Die Unfallfluchtermittler bitten daher um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Unfallflucht: Hinweise zu rotem Fahrzeug erbeten – Rodgau-Dudenhofen

(lei) Rund 500 Euro Sachschaden an einem Peugeot verursachte ein noch unbekanntes, höchstwahrscheinlich aber rotes Fahrzeug bei einer Unfallflucht in der Dr.-Weinholz-Straße. Der in Höhe der Hausnummer 70 geparkte braune 308 wurde in der Zeit zwischen Freitag, 18.15 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr, am linken vorderen Kotflügel verschrammt. Die Polizei in Heusenstamm bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

B459: Hund rennt über die Straße und verursacht Unfall – Hundebesitzer und Zeugen gesucht – Gemarkung Neu-Isenburg

(ad) Die Polizei sucht den Besitzer eines weißen mittelgroßen Hundes, der am vergangenen Samstag, gegen 17 Uhr, einen Unfall auf der Bundesstraße 459 kurz nach der Kreuzung des Kempinksi Hotels verursacht hat. Eine 30-jährige Citroen-Fahrerin aus Dietzenbach, auf der Bundestraße 459 von Neu-Isenburg in Richtung Dietzenbach unterwegs, konnte dem Hund, der plötzlich aus einem Waldgebiet kommend die Straße überquerte, trotz einer Vollbremsung nicht mehr ausweichen. Der möglicherweise gefleckte Hund rannte nach dem Zusammenstoß in den gegenüberliegenden Wald und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Ob der Hund bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. An der Front des weißen Citroen C4 entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unfall wurde durch Beamte der Polizeistation Neu-Isenburg aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Hund und dem Besitzer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Getränkemarkt ausgeraubt – Kripo sucht Zeugen! – Langen

(ots)-(lei) Ein 30-35 Jähriger, ca. 1,65 Meter großer Räuber mit schwarzer Sturmhaube hat am Freitagmittag 17.12.2021 einen Getränkemarkt in der Langestraße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Gegen 12.55 Uhr betrat der mit schwarzer Oberbekleidung und einer dunklen Bluejeans bekleidete Unbekannte den Markt und nötigte einen 60-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines kleinen Messers zur Herausgabe der Einnahmen.

Mit mehreren hundert Euro flüchtete der als schlank und hellhäutig beschriebene Kriminelle anschließend in Richtung Bahnstraße. Das Kommissariat 11 der Offenbacher Kripo bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbruch in Einfamilienhaus – Langen

(aa) – Einbrecher waren am Freitag in der Hügelstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Zwischen 16 und 21.40 Uhr hatten die Täter im ersten Stock die Balkontür aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Eindringlinge mehrere Schränke.

Sie stahlen Geld und Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

70-Jährige bei Unfall verletzt – Hanau

(lei) – Mit Verletzungen kam eine 70 Jahre alte Mazda-Fahrerin am Samstagmorgen in eine Klinik, nachdem sie in der Luise-Kiesselbach-Straße gegen ein anderes Auto gestoßen war. Um viertel vor neun war die Hanauerin zusammen mit zwei 12- und 14-Kindern in Richtung Moselstraße unterwegs, als sie wohl aus Unachtsamkeit in Höhe eines Bau- und Gartenmarktes gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Lkw stieß.

Durch die Kollision wurde die 70-Jährige verletzt, die beiden Kinder blieben wohl unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstand schätzungsweise 11.000 Euro Sachschaden, der CX-5 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht: VW prallte in Schutzplanken – Fahrerin verletzt – Gemarkung Hanau

(aa) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Montag 13.12.2021, auf der Autobahn 66 ereignet hat und bei der eine verletzte VW-Fahrerin zu beklagen ist. Gegen 21.45 Uhr war die 38-jährige Polo-Lenkerin auf der A 66 aus Richtung Anschlussstelle Erlensee kommend in Richtung Frankfurt unterwegs und nahm am Hanauer Kreuz die Ausfahrt.

Auf dem Zubringer zur B 45/B 43a überholte sie ein Kleinbus und scherte knapp vor ihrem VW ein, sodass die Hanauerin ausweichen musste. Dabei verlor sie die Kontrolle und prallte links in die Schutzplanken. Anschließend kam sie auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen.

Der Verursacher jedoch fuhr weiter, obwohl die Frau leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Zu einer Berührung mit dem Kleinbus kam es nicht. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Zeugensuche nach Einbruch in Geschäftshaus – Schlüchtern

(lei) – Bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus im Höbäcker Weg (einstellige Hausnummern) haben Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. In der Zeit zwischen Sonntag 12 Uhr und Montag 04.50 Uhr, verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang, indem sie die Scheibe einer Terrassentür eines dort ansässigen Cafés zerstörten.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und hebelten schließlich einen Tresor auf, aus dem sie das Bargeld entnahmen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 5.000 Euro. Das Einbruchskommissariat der Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Schmierereien an Schulgebäuden – Zeugen gesucht – Steinau an der Straße

(aa) – Unbekannte haben am Wochenende in der Schloßstraße an der dortigen Schule Nazi-Schmierereien hinterlassen. An zwei Gebäuden wurden unter anderem Hakenkreuze aufgesprüht.

Die Graffitis erfolgten zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 7.30 Uhr. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Unfall: 25-Jähriger offensichtlich unter Alkohol-und Drogeneinfluss – Birstein

(lei) An seinem Audi RS3 entstand zwar nur leichter Sachschaden, für ihn persönlich dürfte dieser Unfall jedoch gravierendere Folgen haben: Ein 25-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen 19.12.2021 gegen 02.20 Uhr auf der B 276 in Richtung Birstein unterwegs, als er wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang von Fischborn nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen musste und sich dabei den rechten vorderen Reifen beschädigte.

Anschließend verständigte er selbst die Polizei, die bei ihm dann jedoch feststellte, dass er wohl unter Alkohol- und auch Drogeneinfluss stand. Nach einem Atemalkoholtest von über 1,5 Promille musste er vorübergehend mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch seinen Führerschein musste der Mann aus Birstein abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, weswegen er mit weiterem rechtlichen Ungemach rechnen muss.

