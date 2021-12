Freilaufende Ponys und ein Esel sorgen für Bahnverspätungen

Gemünden-Felda (ots) – Wegen freilaufender Ponys sowie einem Esel im Bereich der Bahnstrecke in Gemünden-Felda, kam es am vergangenen Freitagmorgen (17.12.) zu Behinderungen im Bahnverkehr. Eine Zeugin, die die Vierbeiner auf Wanderschaft entdeckte, verständigte die Polizei. Die Tiere waren im Bereich der Straße Wiesenweg, an der Bahnstrecke Alsfeld Gießen, unterwegs.

Aus Sicherheitsgründen mussten die Züge den Abschnitt kurzzeitig mit verringerter Geschwindigkeit befahren. Nachdem der Besitzer die Tiere wieder eingefangen hatte, konnte der Bahnverkehr anschließend wieder ungehindert rollen.

Alle Tiere blieben unbeschadet. Zwei Züge erhielten hier durch rund 10 Minuten Verspätung. Gegen den Tierhalter aus Gemünden hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (16.12.), um 20 Uhr, parkte ein 55-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen grauen Audi A4 in der Straße “Am Frauenberg” in Höhe der Hausnummer 5 auf den dort gekennzeichneten Parkflächen. Als der Mann am Freitag (17.12.), gegen 17 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt hatte und davongefahren war, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim – Am Samstag (18.12.), um 12.15 Uhr, parkte ein 69-jähriger Mann aus Breitenbach am Herzberg seinen Hyundai auf dem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Schulstraße und befand sich im Fahrzeug. Zur selben Zeit fuhr ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim mit seinem Citroen rückwärts aus der Parklücke und mit seinem Heck gegen den vorderen linken Kotflügel des Hyundai. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Anschließend fuhr der 80-jährige Mann aus Kirchheim davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Unfallgeschädigte jedoch konnte das Kennzeichen des Verursachers ablesen und brachte den Unfall zur Anzeige. Hinweise weiterer Zeugen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim – In der Zeit von Freitag (17.12.), 16 Uhr bis Montag (20.12.), 5 Uhr, war ein weißer Ford Transit einer Logistikfirma auf dem Parkplatz in der Schulstraße 15 geparkt. Während dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Transit und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 800 Euro am Heck des Fahrzeugs, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Bad Hersfeld – Am Freitag (17.12.), gegen 18:30 Uhr, wollte ein 29-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem VW Golf an der Einmündung Friedloser Straße nach links Abbiegen und übersah hierbei den ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A4 Avant einer 41-jährigen Frau aus Meinhard. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Mittwoch (15.12.), gegen 13 Uhr, parkte ein 41-jähriger Alsfelder seinen grauen Polo auf dem Aldi Parkplatz in Höhe der Grünberger Straße. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er Beschädigungen an der Fahrertür und am linken Seitenschweller fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den Polo und verschwand, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß vermieden

Homberg – Am Samstag (18.12.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankfurt am Main die L 3126 von Deckenbach in Richtung Gontershausen. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr ebenfalls die L 3126 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Unfallstelle kam der Unfallverursacher aus unbekannter Ursache bei Nebel über die Fahrbahnmitte hinaus. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Frankfurter mit seinem Mercedes nach rechts aus und fuhr in den dortigen Straßengraben.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug durch verlorene Ladung beschädigt

Mücke – Am Sonntag (19.12.) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 3072 aus Richtung Bernsfeld kommend in Richtung Atzenhain und verlor bei Kilometer 1,7 Möbelstücke aus Holz auf der Fahrbahn. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger BMW Fahrer die L 3072, in gleicher Fahrtrichtung und fuhr über die verlorene Ladung, wodurch er sich Schäden am Unterboden und der Fahrzeugfront zuzog.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer Hinweise zum Ladungsverlust geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Scheiben mehrerer Geschäfte mit Plakaten beklebt

Lauterbach (ots) – Am Samstagmorgen (18.12.), gegen 1.30 Uhr, wurde der Polizei in Lauterbach mitgeteilt, dass in den Stunden zuvor die Schaufensterscheiben mehrerer Geschäfte im Bereich der Innenstadt von Unbekannten mit Plakaten beklebt worden waren.

Zeugen sowie Betroffene, bei denen hierdurch Sachschaden entstanden ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 zu melden.

Einbruch in Feuerwehrwache misslingt

Fulda/Kohlhaus – Der Geräteraum der Feuerwehrwache in der Georg-Stieler-Straße war am Freitag (17.12.), gegen 14 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Sie versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen zwischen Freitagmittag (17.12.) und Sonntagabend (19.12.) die amtlichen Kennzeichen FD-EL 85 von einem braunen Skoda Superb. Wahrscheinlich wurden die Kennzeichen gestohlen, als das Auto auf einem Mitarbeiterparkplatz am Emaillierwerk stand.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe von Ford eingeschlagen

Bad Hersfeld – Die Seitenscheibe eines in einem Parkhaus in der Dippelstraße geparkten blauen Ford Fiesta wurde in der Nacht zu Freitag (17.12.) eingeschlagen. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Inneren unter anderem das mobile Navigationssystem und mehrere Computer-Tastaturen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagmittag (16.12.) und Freitagmorgen (17.12.) in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung in der Dudenstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Microsoft Mitarbeiter – Polizei warnt

Bad Hersfeld – Am Telefon gaben sich Unbekannte in den letzten Tagen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in mehreren Fällen als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Unter dem Vorwand, der Computer der Angerufenen sei mit Viren verseucht, versuchten die Betrüger sogenannte Fernzugriffe auf die entsprechenden Geräte. So wollten die Täter Zugang zu vertraulichen Daten und das Onlinebanking ihrer Opfer erlangen. In allen polizeilich bekannt gewordenen Fällen wurde der Betrugsversuch rechtzeitig erkannt, sodass bislang kein Vermögensschaden eingetreten ist.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

