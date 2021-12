Taxi-Scheibe eingeworfen und Geldbeutel gestohlen

Wiesbaden-Westend (ots)-(mh) – Am Sonntag 19.12.2021 wurde gegen 17:05 Uhr in der Bleichstraße durch 2 unbekannte Täter die Scheibe eines Taxis eingeschlagen und ein Geldbeutel aus dem Innenraum gestohlen. Die Täter näherten sich dem, auf dem Taxistand in der Bleichstraße geparkten, unbesetzten PKW.

Durch einen Täter wurde eine Scheibe eingeschlagen und so die Tür des VW geöffnet. Im Fahrzeuginneren wurde dann die Geldbörse des abwesenden Fahrers entwendet.

Täterbeschreibung:

Der erste Täter ist männlich und 170-180 cm groß. Er trug einen dunklen Parka, helle Jeans, eine schwarze Basecap und weiß/graue Nike-Schuhe.

Der zweite Täter ist ebenfalls männlich und 175-180 cm groß. Er trug eine Daunenjacke mit großem Logo auf dem linken Oberarm, eine schwarze Jogginghose mit Nike-Logo, schwarze Sneaker, eine schwarze Mütze und eine schwarze Umhängetasche.

Die Unbekannten entfernten sich nach der Tat in Richtung des 1. Rings. Personen, die Hinweise zur Tat oder der Identität der Täter geben können, werden gebeten sich unter der Nummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ladendieb von Detektiv und Passanten festgehalten – Täter in Haft

Wiesbaden, 16.12.2021, (mh) Der am Donnerstag nach einem räuberischen Ladendiebstahl in der Kirchgasse festgenommene 17-jährige (Pressemeldung vom 17.12.2021, 14:31 Uhr) wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu einem weiteren, bislang unbekannten Täter dauern weiter an.

Taxifahrer geprellt

Wiesbaden, Dotzheim, Stephan-Born-Straße, Sonntag, 19.12.2021, 01:30 Uhr,

(mh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ließ sich ein unbekannter Täter per Taxi in die Stephan-Born-Straße in Wiesbaden fahren und flüchtete anschließend, ohne zu bezahlen. Der männliche Täter war in der Blücherstraße in Wiesbaden eingestiegen. Der Täter soll ca. 40-45 Jahre alt gewesen sein. Er habe kurze Haare gehabt und sei mit Jacke und Jeans bekleidet gewesen. Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

Wohnmobil gestreift und geflüchtet

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee, Samstag, 18.12.2021, 11:05 Uhr,

(mh) Am Samstagvormittag streifte ein unbekanntes Fahrzeug während der Fahrt ein Wohnmobil auf der Äppelallee und flüchtete im Anschluss. Das Wohnmobil war gegen 11:05 Uhr auf der Äppelallee in Richtung Straße der Republik unterwegs, als es an einer roten Ampel halten musste. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr von hinten heran und stellte sich auf die Spur neben das Mobil der Marke Fiat an die Ampel. Als diese dann wieder grün zeigte, wechselte der unbekannte Täter plötzlich die Spur und kollidierte dabei seitlich mit dem Mobil. Anstatt anzuhalten, fuhr das Fahrzeug einfach weiter. Da alles sehr schnell ging, konnte der Fahrer des Fiat Wohnwagens sich keine Details zu dem geflüchteten PKW einprägen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000EUR. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2340 bei der Polizei zu melden.

Alle Reifen zerstochen

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Am Königsfloß, Samstag, 18.12.2021, 22:00 Uhr bis Sonntag, 19.12.2021, 12:00 Uhr

(mh) Im Zeitraum von Samtagabend auf Sonntagmittag haben Unbekannte alle vier Reifen eines, in der Straße “Am Königsfloß” in Mainz-Kastel geparkten, Fahrzeugs zerstochen. Die Täter nutzten dabei ein unbekanntes Stickwerkzeug für ihre Tat. An dem Opel Corsa entstand so ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Kontakt zu treten.

Rheingau-Taunus

Schmuck bei Einbruch gestohlen

Heidenrod-Laufenselden, Tulpenweg, Sonntag, 19.12.2021, 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Tulpenweg in Heidenrod-Laufenselden ein und entwendeten dabei hochwertigen Schmuck. Der oder die Täter suchten im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr das Anwesen der Geschädigten auf und brachen dort gewaltsam über eine rückseitige Terrassentür ein. Im Haus angekommen, wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht und letztlich Schmuck gestohlen. Im Anschluss an die Tat gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/70780.

Hoher Schaden bei Unfallflucht

Bad Schwalbach, Sonntag 19.12.2021 zwischen 13:30-15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kollidierte ein bislang flüchtiges Fahrzeug im Martha-Opel-Weg in Bad Schwalbach mit einem geparkten Pkw und verursachte dadurch einen erheblichen Sachschaden. Zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr stieß das unfallverursachende Fahrzeug gegen einen geparkten weißen Ford Transit, sodass an der vorderen Stoßstange und dem Radkasten an der Fahrerseite ein Schaden von circa 5.000 Euro entstand. Die unfallverursachende Person fuhr einfach davon, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Unfallflucht in Wehen

Taunusstein-Wehen (ots)-(fh) – Bereits am Mittwoch 15.12.2021 kam es in der Platter Straße in Taunusstein-Wehen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung hofft. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 14:15 Uhr parkte ein schwarzer VW Touran in der Platter Straße in Höhe der Hausnummer 36.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte mutmaßlich beim Befahren der Platter Straße in Richtung der Bundesstraße 417 den VW an der linken Fahrzeugseite. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Zeugensuche nach Unfallflucht

Taunusstein-Hahn (ots)-(fh) – Am Wochenende wurde ein Fahrzeug in der Grillparzerstraße in Taunusstein-Hahn angefahren. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Pkw einen schwarzen Jeep Renegade im Bereich der Beifahrerseite, welcher auf einem Anwohnerparkplatz stand.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

