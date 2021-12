Betrügerische Anrufe durch “Falsche Polizeibeamte”

Worms (ots) – Montagmittag 20.12.2021 kommt es erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Bereich der Stadt Worms. Bei den Anrufen werden insbesondere ältere Menschen unter verschiedensten Legenden dazu aufgefordert, ihr Geld und Wertsachen an die Täter zu übergeben. Aktuell wird durch die Täter mit dem Phänomen “Falsche Polizeibeamte” angerufen.

Die Täter geben vor, es sei in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen und versuchen so zunächst Auskünfte über Wertsachen und Bargeld der Angerufenen zu erlangen, um sich diese später unter einem Vorwand anzueignen. Bislang habe die Angerufenen die Masche durchschaut und aufgelegt.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Fußgängerin verletzt – Radfahrer flüchtet

Worms (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 ist in Worms-Pfeddersheim ein Radfahrer mit einer Fußgängerin und einem PKW kollidiert und unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. In der Ostrandsiedlung hatte die 74-jährige Autofahrerin gegen 10:30 Uhr auf Höhe der 64-jährigen Fußgängerin ihren Wagen angehalten, um diese nach dem Weg zu Fragen. Während des Gesprächs zwischen beiden Frauen näherte sich ein Radfahrer auf dem Gehweg und prallte aus bislang ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin zusammen.

Hierdurch stürzten beide zu Boden und das Fahrrad prallte gegen den PKW. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt und am PKW entstand geringer Sachschaden. Der Radfahrer berappelte sich wieder, stieg auf sein Rad und braust davon.

Der Flüchtende ist c.a 50 Jahre, fuhr ein schwarzes Rennrad, trug dunkle Radsportkleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kontrolle einer alkoholisierten Pkw-Fahrerin

Worms (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 21:00 Uhr, befand sich eine Streifenwagenbesatzung auf der K9 in Richtung Worms Pfiffligheim auf dem Weg zu einem Einsatz. Den Beamten fiel eine vor ihr fahrende Pkw-Fahrerin auf, welche deutliche Schlangenlinien fuhr und sich kurzzeitig auf der Gegenspur befand.

Die Fahrerin wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Eröffnung der Verkehrskontrolle zeigte sich die 58-jährige Frau sehr uneinsichtig und folgte nur sporadisch den Anweisungen der Beamten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,49 Promille.

Im Anschluss wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Weiterhin war die Fahrerin der Meinung die eingesetzten Beamten beleidigen zu müssen, woraufhin eine separate Strafanzeige gefertigt wurde.

Kreis Alzey-Worms

PKW brennt auf Parkplatz

A 61/Westhofen (ots) – Ein brennender PKW wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 19.12.2021 gegen 15:56 Uhr auf dem Parkplatz Rotenstein an der A 61 bei Westhofen gemeldet. Vor Ort gab die 34-jährige Fahrzeugführerin an, dass sie während der Fahrt einen Leistungsverlust verspürt habe und daraufhin den Parkplatz angesteuert habe.

Kurz darauf habe sie einen Brand im Motorraum bemerkt, der durch weitere Helfer vor Ort gelöscht werden konnte. Die dennoch hinzugezogene Feuerwehr aus Alzey kühlte den Motorraum mit Löschwasser weiter ab und band ausgetretene Betriebsstoffe ab. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zu schnell in den Kurven – PKW kommen von der Fahrbahn ab

A 61/Rheinhessen (ots) – Deutlich zu schnell in die Überleitung zur A 61 fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines PKW am 18.12.2021 gegen 18:24 Uhr. Der junge Mann wollte am Autobahnkreuz Alzey von der A 63 auf die A 61 fahren, um Richtung Koblenz weiterzufahren. Am Anfang vom Kurvenbereich der Überleitung verlor der 24-Jährige aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW.

Infolgedessen fuhr er geradeaus in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie den Leitpfosten und blieb an Ende im Gestrüpp stehen. Der PKW des 24-Jährigen wurde rundum beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Der Schaden am Schild und den Leitpfosten wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der junge Mann blieb beim Unfall unverletzt. Sein PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nicht ganz so glimpflich ging ein ganz ähnlicher Unfall aus, der sich am Kreuz Worms am 18.12.2021 gegen 20:40 Uhr ereignete. Dort wollte ein 27-Jähriger mit seinem PKW von der B47 auf die A 61 auffahren. Auch er kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich jedoch mit dem PKW und kam im Grünstreifen wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 27-Jährige blieb zum Glück jedoch unverletzt. An seinem PKW entstand indes ein Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Es werden mehrere Leitpfosten beschädigt.