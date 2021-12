Westpfalz (ots) – In der Westpfalz trafen sich am Montagabend 20.12.2021 Personen zu sogenannten Montagsspaziergängen. Ihr Protest richtete sich gegen die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

In Kaiserslautern zogen ca. 1.200 Menschen durch die Innenstadt. Das Zusammentreffen wurde von der Versammlungsbehörde am Abend als Versammlung eingestuft. Etwa 40 Personen nahmen vor der Stiftskirche an einer angemeldeten Gegenkundgebung teil.

In Kusel trafen sich 35 Menschen zu einer Gegenkundgebung. Die Polizei stellte etwa 80 Personen fest, die an dortigem, sogenannten Montagsspaziergang teilnahmen. In Waldmohr waren es etwa 60 Personen.

Circa 280 Menschen zogen am Abend in Pirmasens durch Innenstadt, in Zweibrücken waren es etwa 50 Menschen. In Dahn schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf ungefähr 80 Personen. Die Aktionen verliefen friedlich.

Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung ist der Aufenthalt nichtimmunisierter Personen im öffentlichen Raum nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands gestattet. Wo die Polizei Verstöße feststellte, haben die Beamten die Personen explizit darauf hingewiesen und die Identität der Betroffenen festgehalten. |erf