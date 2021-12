Trio schlägt und beraubt Disco-Besucher

Mainz-Altstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 19.12.2021 gegen 05:10 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann aus Wiesbaden, vor einer Mainzer Bar Opfer eines Raubes. Der Geschädigte wurde von 3 männlichen Tätern (35, 26 und 25 Jahre alt), welche allesamt aus Frankfurt stammen, auf der Toilette der Diskothek nach Drogen gefragt, da sie davon ausgingen, der 24-Jährige sei ein Dealer.

Nachdem der Geschädigte angab weder Drogen zu besitzen noch zu verkaufen, wurde ihm entgegnet, dass dies nicht sein könne, da er Schmuck von der Marke Rolex tragen würde. Im weiteren Verlauf schlug das Trio mehrmals gegen den Kopf des Opfers. Nachdem der 24-jährige Wiesbadener umgehend die Diskothek verlassen hatte, schlugen die Täter weiter auf ihn ein und entrissen ihm eine hochwertige Halskette der Marke Rolex.

Die 24-jährige Verlobte des Geschädigten versuchte die Schläge zu unterbinden und wurde hierbei ebenfalls 3x in den Rippenbereich geschlagen. Die Täter ließen erst von dem Geschädigte ab, nachdem sich die Security-Mitarbeiter der Diskothek einschalteten.

Die Täter versuchten sich in ein nahegelegenes Parkhaus zu flüchten, konnten aber durch mehrere alarmierte Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers gestellt und festgenommen werden. Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Trio muss sich nun wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Diebstahl aus Kfz – Zeugen gesucht!

Mainz-Altstadt (ots) – Am Freitagmittag 17.12.2021 fiel einem Passanten ein geparktes Fahrzeug auf, bei dem die Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der oder die unbekannten Täter die Seitenscheibe des Opel Corsa eingeschlagen hatten und in der Folge Handtasche und Bargeld gestohlen hatten.

Der Opel war in der Großen Weißgasse geparkt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Wildschwein auf B 41 – 7 PKW beschädigt

B 41/Gensingen (ots) – Insgesamt 7 beschädigte PKW mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Wildunfalles mit einem Wildschwein am Sonntag 19.12.2021 gegen 21 Uhr auf der B 41 zwischen Bad Kreuznach und der Anschlussstelle zur A 61 bei Gensingen. Das Tier stand offenbar mittig zwischen den beiden Fahrspuren der B 41. Zunächst konnte ein 57-jähriger Fahrer eines PKW dem Tier nicht mehr ausweichen und streifte das Wildschwein.

Dieses blieb offenbar nach dem Anprall weiter stehen, so dass insgesamt 6 weitere nachfolgende PKW mit dem Tier kollidierten oder dieses überfuhren. Die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim konnten am Ende nicht mehr feststellen, bei welcher Kollision das Tier letztendlich verendet ist oder lediglich überrollt wurde, als es schon getötet war.

Das letzte Fahrzeug kollidierte auch noch mit einem Fahrzeugteil eines vorausfahrenden PKW, welches auf der Fahrbahn lag. Alle Personen waren nach eigener Aussage unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bis auf zwei PKW, die abgeschleppt werden mussten, blieben aber alle fahrbereit. Die Beamten zogen das tote Tier zur Seite und reinigten die Fahrbahn so gut als möglich.

Hydrant beschädigt und weggefahren

Bingen (ots) – Am Freitag 17.12.2021 um 16.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Hydranten samt Wassermess-Standrohr in Bingen-Dietersheim, Im Langgewann. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bingen 06721-905100 entgegengenommen.

Mit Betäubungsmitteln E-Scooter gefahren

Bingen (ots) – Die Polizei kontrollierte am Sonntag 19.12.2021 um 01.30 Uhr in der Gaustraße in Bingen zwei junge Männer, die mit E-Scootern unterwegs waren. Da sich während der Kontrolle Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde dem 16 jährigen Binger und dem 17 jährigen aus Bad Kreuznach eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin wurde gegen beide eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Roller wurden sichergestellt und werden den Eltern übergeben.

Ingelheim – Wohnungseinbruchsdiebstahl – Zeugen gesucht!

Mainz (ots) – Am Sonntag 17.12.2021 zwischen 15:10-22:20 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Ingelheim in der Magdeburger Straße zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangen über ein Gartentor auf die Rückseite des betroffenen Grundstücks. Dort hebelten sie die Tür zur Küche auf. Es wurden circa 50 EUR Bargeld entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gemarkung Sprendlingen/L 415 (ots) – 19.12.2021, 09.00 Uhr – Ein 28-jähriger befuhr mit seinem PKW die L415 in Fahrtrichtung Sprendlingen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten und einen Baum. Der unverletzte Fahrer wurde von einem Zeugen gebeten, die Polizei zu verständigen.

Dem kam der Fahrer nicht nach, sondern entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Er kehrte später zur Unfallstelle zurück und konnte hier von den Beamten angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen war er nicht im Besitz der erforderliche Fahrerlaubnis.