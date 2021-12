Berauscht mit dem Fahrrad durch die Nacht

Kaiserslautern (ots) – Einen völlig “berauschten” Fahrradfahrer hat die Polizei in der Nacht zu Montag im östlichen Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Streife gegen 2.40 Uhr im Hilgardring aufgefallen.

Als die Beamten den Radler stoppten, um ihn zu kontrollieren, schlug ihnen dessen Alkoholfahne entgegen. Ein Atemtest bescheinigte dem 41-Jährigen einen Alkoholpegel von 1,73 Promille. Doch nicht nur das: Er gab zu, am Abend auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Der Mann musste sein Fahrrad vor Ort abstellen und die Streife zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf den 41-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Vor Kontrolle Joint weggeworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Montag eingehandelt. Der 30-Jährige war gegen 1.20 Uhr in der Jacob-Pfeiffer-Straße einer Polizeistreife aufgefallen und sollte kontrolliert werden.

Als er die Polizeibeamten erkannte, warf er schnell etwas in die Böschung neben dem Gehweg. Die Beamten schauten natürlich nach und fanden einen noch glühenden Joint mit unverkennbarem Geruch. Der 30-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Winterjacken aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – 2 Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Sonntag 19.12.2021 aus dem Stadtgebiet angezeigt worden. Bei der Kripo meldete sich am Mittag ein 47-jähriger Mann aus Niedersachsen. Er gab an, dass sein Auto über Nacht in der Feuerbachstraße abgestellt war. Am späten Vormittag stellte er fest, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen sind und seine Geldbörse samt Inhalt sowie zwei Winterjacken mitgenommen haben, die im Innenraum lagen.

Der Mann war sich sicher, seinen Pkw nach dem Aussteigen verschlossen zu haben. An dem BMW wurden allerdings keine Aufbruchspuren gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen 01 Uhr nachts und 11 Uhr vormittags. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Unterdessen ging eine weitere Anzeige mit ähnlichem Sachverhalt bei der Polizeiinspektion 1 ein. In diesem Fall waren Unbekannte in einen BMW in der Haspelstraße eingedrungen. Dem 36-jährigen Halter fiel gegen 10.30 Uhr auf, dass das Handschuhfach durchwühlt wurde. Gestohlen wurde zum Glück nichts. |cri

Zimmerbrand in einem Wohnheim

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag 18.12.2021, auf Sonntag 19.12.2021, kam es im östlichen Stadtgebiet zu einem Brand in einem Wohnheim für betreute Menschen. Betroffen war letztlich nur das Zimmer eines Bewohners, der mit leichten Verbrennungen sowie einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen dauern an. Das Haus musste im Rahmen des Lösch- und Rettungseinsatzes kurzzeitig evakuiert werden, es entstand Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kaiserslautern, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie die Polizei.|be

Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs – Führerschein eingezogen

Kaiserslautern (ots) – Ein 47-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Samstagmorgen unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw gefahren. Gegen 00:48 Uhr begab er sich an eine im Stadtgebiet befindliche Tankstelle, um dort Zigaretten zu kaufen. Hierbei bemerkten Zeugen seinen schwankenden Gang und seinen auffälligen Fahrstil.

Sie verständigten die Polizei, woraufhin der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden konnten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|me

Einbrecher hinterlassen Verwüstung

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind am Wochenende in ein Lokal in der Salzstraße eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Tür aufhebelten. Aus dem Gastraum stahlen sie ein Fernsehgerät der Marke Samsung, einen Kaffee-Vollautomaten der Marke Bosch, einen Gasgrill, diverse Spirituosen sowie eine größere Menge Tabak.

Außerdem brachen die Eindringlinge 2 Spielautomaten auf und nahmen die darin enthaltenen Geldkassetten mit. Doch damit nicht genug: Die Täter richteten weiteren Sachschaden an, indem sie die aufgebrochenen Automaten mit einer klebrigen Substanz übergossen, Sitzpolster aufschlitzten und Wasserabflüsse manipulierten, so dass der Gastraum mit Wasser überschwemmt wurde.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag 17.12.2021 um 15.30 Uhr und Sonntagmittag 19.12.2021 um 13.30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Salzstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Da anzunehmen ist, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug oder fahrbaren Untersatz abtransportierten, sind auch solche Hinweise hilfreich. |cri

Kreis Kaiserslautern

Vollendete und versuchte Einbrüche

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Orten im Landkreis aktiv. Während die Täter in Katzweiler und Frankenstein Fällen scheiterten, gelang es ihnen in Weilerbach und Trippstadt, Beute zu machen.

In Weilerbach verschafften sich die Unbekannten am Sonntagnachmittag oder -abend Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße “Hohl”, indem sie sie Terrassentür aufhebelten. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen die Eindringlinge Schmuck mit. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 und 20.15 Uhr.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen Unbekannte in Trippstadt in Lager- und Büroräume einer Firma im Wilensteiner Weg ein. Abgesehen hatten sie es offenbar ausschließlich auf Bargeld; gestohlen wurde ein dreistelliger Betrag. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 6.45 Uhr, eingegrenzt werden.

Mit leeren Händen wieder abziehen mussten die Täter hingegen in Katzweiler, wo sie zum einen versuchten, in einen Einkaufsmarkt in der Straße “Hartwiesen” einzudringen, und sich auch an einer Tankstelle in der Hauptstraße an einem Fenster zu schaffen machten. In beiden Fällen gelang es ihnen aber nicht, in die Räume einzusteigen.

Auch in Frankenstein blieb ein Einbruch im Versuchsstadium stecken. Am Freitag stellten Vereinsverantwortliche fest, dass unbekannte Täter in der Straße “Am Köpfchen” in einen Geräteschuppen des Vereins eindringen wollten. Sie hatten sich an einer Tür und einem Fenster zu schaffen gemacht. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb leichter Sachschaden. Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 / 369 – 2620. |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Mackenbach (ots) – In Mackenbach ist ein Zigarettenautomat von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Das Gerät, das in der Marktstraße steht, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 17.12.2021 zur Zielscheibe der Unbekannten. Am Freitagmorgen stellte eine Zeugin den Aufbruch fest und verständigte die Polizei.

Die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld abgesehen. Die gesamte Geldkassette wurde mit brachialer Gewalt heraus gebrochen.

Die Zigarettenschachteln, die sich im Automat befanden, blieben unangetastet. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht (16./17. Dezember) etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri