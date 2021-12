Blitzeinbruch in Elektronikfirma – Täter flüchten mit Handys im Wert von ca. 40.000 Euro

Mannheim-Schönau: (ots) – Mehrere Unbekannte verschafften sich am Samstagmorgen 18.12.2021 gegen 4.30 Uhr Zugang zum Gelände einer Im- und Exportfirma für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik in der Schneidemühler Straße und entwendeten niedrigpreisige Mobiltelefone im Wert von ca. 40.000 Euro. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten.

Zuerst schlossen die Unbekannten die Elektronik des Hoftores kurz. Dann rammten sie mit einem mitgebrachten Kleintransporter das Rolltor zum Warenlager auf und lösten so das Alarmsystem aus. Nachdem sie das Diebesgut eingeladen hatten, flüchteten sie über eine Grünfläche zwischen zwei gegenüberliegenden Grundstücken. Zur Absicherung ihrer Flucht und zur Behinderung möglicher Einsatzkräfte verteilten die unbekannten Einbrecher dann sogenannte “Krähenfüße” auf der Fahrbahn der Zufahrtstraßen.

Eine zusätzliche Sichtbehinderung erzeugten sie mit dem Sprühmittel eines mitgebrachten Feuerlöschers. In der Karl-Imhoff-Straße, etwa 3 km vom Tatort entfernt, wechselten die Unbekannten das Fluchtfahrzeug. Den zur Tatausführung genutzten weißen Mercedes Vito, der als gestohlen gemeldet worden war, ließen sie dort zurück.

Gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik hat das Fachdezernat im Kriminalkommissariat Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Einbrechern, zum Tathergang und/oder zu dem zweiten Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Versuchter Einbruch in Auto – 2 Tatverdächtige festgenommen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Zeugen teilten der Polizei am Sonntagmorgen mit, dass zwei Männer im Stadtteil Schwetzingerstadt gerade versuchten, ein geparktes Auto aufzubrechen. Die Zeugen beobachteten gegen 7.30 Uhr, wie die beiden Männer gerade versuchten, mit einer Whiskey-Flasche an einem in der Werderstraße geparkten Auto die Beifahrerscheibe einzuschlagen.

Als sie die Zeugen bemerkten, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in Richtung Seckenheimer Straße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren in Tatortnähe als Tatverdächtige festgenommen werden. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Alkoholtests ergaben Werte von 1,9 und 2,4 Promille.

Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des versuchten Autoeinbruchs ermittelt.

Verkehrsunfall – Beifahrer verletzt

Mannheim (ots) – Am Samstagabend 18.12.2021 gegen 20.00 Uhr ereignete sich auf dem Mannheimer Parkring ein Verkehrsunfall an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Die 37-jährige Fahrzeugführerin eines VW Sharan befuhr zu diesem Zeitpunkt den Parkring in Richtung Jungbusch. Der 26-jährige Fahrer eines Kia Sorento befuhr den Parkring vom Jungbusch kommend in Fahrtrichtung der Konrad-Adenauer-Brücke.

An der Lichtzeichenanlage Parkring/Bismarckstraße war der 26-Jährige gerade im Begriff abzubiegen, als er mit der Fahrzeugführerin des VW Sharan kollidierte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte diese zuvor die rotzeigende Lichtzeichenalage missachtet. Durch den Aufprall beider Fahrzeuge wurde der Beifahrer der Unfallverursacherin leicht am Unterarm verletzt. Der entstandene Sachschaden der Pkws betrug jeweils ca. 10.000 €. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

E-Scooter Fahrer mit 1,18 Promille unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstagmorgen 18.12.2021 gegen 05.25 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Innenstadt einen 23-jähriger E-Scooter Fahrer, im Bereich der Straße zwischen den Quadraten G 7 / H 7, einer Kontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille zu Tage. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einbruch in Reihenmittelhaus – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am 17./18.12.2021, in der Zeit von 18.15-01.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Reihenmittelhaus des Reiterwegs. Hier brachen die Unbekannten zunächst die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Haus Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro entwendet. An der Balkontür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt Tel.: 0621/174-3310, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Verkehrsunfall auf der BAB 6 – Zeugen gesucht

Mannheim/BAB 6 (ots) – Mittlerweile wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Autobahnpolizei Mannheim hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der bislang unbekannte Fahrer eines grauen 7,5 Tonnen LKW unachtsam die Fahrspur vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt.

Der auf dem mittleren Fahrstreifen befindliche 30-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades erschrak, musste nach links ausweichen um das Auffahren auf den LKW zuverhindern und kollidierte hierbei mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW Mercedes Benz eines 27-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik verbracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. Hinweise auf den grauen 7,5 Tonnnen LKW geben können werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Mannheim unter Tel:0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.