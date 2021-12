Schuss auf Linienbus – Zeugenaufruf

Brühl (ots) – Am Sonntagabend 19.12.2021 fuhr der Linienbus 710 die Mannheimer Straße in Richtung Ketsch. Als der Bus auf Höhe Hildastraße war, hörten 3 Fahrgäste einen lauten Knall. Der Busfahrer hielt daraufhin an der nächsten Möglichkeit an und stellte fest, dass die Fensterscheibe an der linken Seite von einem unbekannten Gegenstand getroffen und beschädigt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Brühl kam vor Ort und sicherte die Scheibe ab damit der Bus seine Fahrt fortsetzen konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bittet, dass sich Zeugen mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel. 0621/83397-0, in Verbindung setzen.

Riskantes Überholmanöver – Wer kann Hinweise geben?

Hirschberg (ots) – Nach einem riskanten Überholmanöver am Samstagabend 18.12.2021 ermittelt das Polizeirevier Weinheim gegen eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin. Sie soll gegen 20:15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Leutershausen und Schriesheim trotz Gegenverkehr plötzlich ausgeschert sein um eine Fahrzeugkolonne zu überholen.

Der Fahrer eines entgegenkommenden VW musste eine Vollbremsung bis zum Stillstand einlegen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Mercedes-Fahrerin setzte ihren Weg fort. Der VW-Fahrer wendete daraufhin, fuhr der 53-Jährigen hinterher und alarmierte das Polizeirevier Weinheim.

Die Beamten kontrollierten die Frau wenig später in Weinheim. Diese gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige. Zeugen, die den Vorfall auf der Bundesstraße beobachtet haben oder möglicherweise selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter 0621/10030 an die Ermittler zu wenden.

Angebranntes Essen – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Leimen (ots) – Am Freitagnachmittag 17.12.2021 gegen 16:00 Uhr, geriet ein Teil eines Wohnhauses in der Senefelder Straße in Brand. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von Nussloch hatte die Leimener Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen am Brandort war, das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Zwei Bewohner konnten kurz nach Brandausbruch das Gebäude unbeschadet verlassen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das Anwesen blieb bewohnbar. Eine auf dem eingeschalteten Herd in der Kochnische im Erdgeschoß vergessene Mahlzeit ist augenscheinlich die Ursache für das Feuer. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt – Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr kam es in der Straße “im Hirschmorgen” zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer rangierte in der Straße, als die Frau plötzlich hinter das Fahrzeug trat. Dies bemerkte der Fahrer des LKW’s zu spät, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Zur weiteren Abklärung wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Skoda-Fahrer verursacht Unfall

Hockenheim (ots) – Ein alkoholisierter Fahrzeugführer verlor am Samstagabend gegen 20:25 Uhr auf der Lussheimer Straße vor der Zufahrt zu einem Drogeriemarkt die Kontrolle über seinen Skoda. Der eingeschränkt fahrtüchtige Mann kollidierte mit 2 am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marken Mercedes und Hyundai. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von ca. 13.000 Euro geschätzt. Ein bei dem Skoda-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe durfte er ohne seinen Führerschein das Revier wieder verlassen. Sein Verhalten bleibt nicht ohne Konsequenzen.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.