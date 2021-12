Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Diebstahl eines Kennzeichens

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 17.12.2021 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim das vordere Kennzeichen eines Dacia Duster entwendet. Die bislang unbekannten Täter entwendeten das Kennzeichen an dem Dacia, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.12.2021 gegen 20:00 Uhr konnte in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung in der Weinstraße Süd aufgefallen, da er deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte. Während der Kontrolle des 54-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Da er gegenüber dem Blutprobenarzt angab kurz vor Fahrtantritt ein Inhalationsspray benutzt zu haben, wurde nach einer Wartezeit, ein neuer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab schließlich einen noch höheren Wert von 2,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Bei Notfall vorbildlich verhalten

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.12.2021 gegen 18:30 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer über Notruf auf hiesiger Dienststelle, da er einen Krankenwagen benötige. Er befuhr mit seinem Pkw die Kaiserslautererstraße in Bad Dürkheim, als hinter ihm ein Fahrzeug mehrfach aufgeblendet habe und unvermittelt am rechten Fahrbahnrand stehen geblieben wäre. Daraufhin habe der 36-jährige Mitteiler nach dem Fahrzeugführer geschaut, der über starke Herzschmerzen klagte und am hyperventilieren war. Der Fahrzeugführer wurde durch das DRK versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Ein großer Dank gilt dem Mitteiler, da er sich vorbildlich verhalten, die Polizei und Rettungskräfte alarmiert und sich um den Fahrer gekümmert hat.

Bad Dürkheim: Einbruch in Wochenendhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 19.11.2021, 12:00 Uhr, bis 19.12.2021, 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus Am Forstberg in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Glas der Terrassentür, gelangten so ins Gebäude und durchwühlten im Anschluss das gesamte Wochenendhaus. Konkrete Angaben über mögliches Stehlgut liegen noch nicht vor. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch vom 14.12.2021 in örtlicher Nähe besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sausenheim: Bekifft im Straßenverkehr unterwegs

Sausenheim (ots) – Am Montag, 20.12.2021 gegen 15:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa in der Leininger Straße in Grünstadt-Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum, welche sich durch einen Schnelltest bestätigten. Der Fahrer gab schließlich an, zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt und dem Betroffenen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen des Führens eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):