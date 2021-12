Heidelberg: Stadtnotizen 20.12.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Heidelbergs neue Jugendgemeinderäte sind gewählt – Wahlbeteiligung bei 48,5 Prozent – Konstituierende Sitzung am 9. Februar 2022

Die neuen Heidelberger Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte sind gewählt. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner verkündete am Samstagabend, 18. Dezember 2021, das Endergebnis via Video auf dem Youtube-Kanal der Stadt Heidelberg. Den Gewählten gratulierte er: „Herzlichen Glückwunsch an die neu gewählten Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte. Dass ihr euch trotz der enormen Herausforderungen durch die Pandemie um einen Sitz im Jugendgemeinderat beworben habt, ist ein fantastisches Zeichen dafür, dass ihr aktiv etwas in unserer Stadt und für unsere Stadt erreichen wollt. Ihr seid die Expertinnen und Experten für Themen, die Jugendlichen in Heidelberg wichtig sind. Gemeinsam mit euch wollen wir diese Themen im kommenden Jahr anpacken.“

48,5 Prozent der rund 10.000 wahlberechtigten Heidelberger Jugendlichen gingen vom 13. bis 18. Dezember 2021 an ihren jeweiligen Schulen und in den Wahlbüros der städtischen Kinder- und Jugendförderung in der Plöck 2a an die Urnen, dabei war die Wahlbeteiligung besonders an den Gymnasien mit mehr als 70 Prozent außerordentlich hoch. Pandemiebedingt konnte in diesem Jahr nicht an allen Schulen direkt vor Ort gewählt werden, eine zentrale Wahlmöglichkeit gab es im Gebäude der Kinder- und Jugendförderung in der Plöck. Insgesamt 47 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um die 30 Sitze beworben. Gewählt wurden 16 junge Frauen sowie 14 junge Männer im Alter von 13 bis 19 Jahren. Fünf der Gewählten waren bereits Mitglieder des Gremiums.

Im Vorfeld hatte die Stadt mit Aufrufen in den regionalen Medien, über Social Media, mit Plakaten an Schulen und mit einem persönlichen Brief des Oberbürgermeisters an rund 10.000 Jugendliche für die Jugendgemeinderatswahl geworben. Jugendliche konnten ihre Bewerbung direkt über ein Online-Formular einreichen. Auch der amtierende Jugendgemeinderat hatte über seine Kanäle Jugendliche über die Wahl informiert.

Das sind die neuen Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte

Gewählt wurden (in alphabetischer Reihenfolge):

für die Gymnasien:

Ata Ul Wahab Anyum, 14 Jahre, Helmholtz-Gymnasium

Vaness Apfel, 15 Jahre, Bunsen-Gymnasium

Ceyhun Aydi, 18 Jahre, Bunsen-Gymnasium

Mohamed- Amir Aziriu, 17 Jahre, Elisabeth-von-Thadden-Schule

Mathea Moriel Bauernfeind, 17 Jahre, Englisches Institut

Yannic Berndt, 18 Jahre, ehemals St. Raphael-Gymnasium

Luis Coenen, 18 Jahre, Bunsen-Gymnasium

Marie Götz, 17 Jahre, Helmholtz-Gymnasium

Theo Happes, 16 Jahre, Helmholtz-Gymnasium

Tim Johannes Kaltschmidt, 18 Jahre, Helmholtz-Gymnasium

Sophie Keller, 16 Jahre, Heidelberg College

Floriane Kerzmann, 14 Jahre, St. Raphael-Gymnasium

Johann Maria Keyl, 13 Jahre, Bunsen-Gymnasium

Titus Kley, 18 Jahre, Heidelberg College

Andreas Langer, 17 Jahre, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium

Amelie Liedtke Dioso, 16 Jahre , St. Raphael-Gymnasium

Luis Müller, 16 Jahre, Helmholtz-Gymnasium

Noah Ries, 17 Jahre, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium

Katharina Weber, 18 Jahre, ehemals Helmholtz-Gymnasium

Minyue Wei, 17 Jahre, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium

Jakob Winkler, 14 Jahre, St. Raphael-Gymnasium

für die Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum:

Markus Morgel, 16 Jahre, ehemals Waldparkschule

Parahm Sajadian, 13 Jahre, Otto-Graf-Schule

für die Beruflichen Schulen:

Jasmin Farahani, 19 Jahre, Julius-Springer-Schule

Mahtab Farahani, 16 Jahre, Marie-Baum-Schule

Shugofa Hashemi, 19 Jahre, ehemals berufliche Schule

Florian Henze, 16 Jahre, Carl-Bosch-Schule

Nicole Olegovna Lichtermann, 17 Jahre, Julius-Springer-Schule

Marleen Martin, 19 Jahre, Willy-Hellpach-Schule

Sarah Munzer, 16 Jahre, Julius-Springer-Schule

Da sich aus dem Bereich der Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum und den beruflichen Schulen vergleichsweise wenige Kandidatinnen und Kandidaten beworben hatten, rücken entsprechend der Satzung des Jugendgemeinderates Bewerberinnen und Bewerber aus den Gymnasien nach.

Konstituierende Sitzung am 9. Februar

Die konstituierende Sitzung des Jugendgemeinderates findet am 9. Februar 2022 um 17.30 Uhr im Großen Rathaussaal statt. Die noch amtierenden Jugendgemeinderäte werden am gleichen Tag um 17 Uhr verabschiedet.

Infos im Netz

Informationen zum Jugendgemeinderat gibt es unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de.

Das Video von Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner zum Ergebnis der Jugendgemeinderatswahl ist auf dem Youtube-Kanal der Stadt Heidelberg verfügbar: www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.

Hintergrund: Seit 2006 gibt es einen Jugendgemeinderat in Heidelberg. Das Gremium setzt sich aus 30 gewählten Jugendvertreterinnen und -vertretern und sechs beratenden Mitgliedern des „Erwachsenen“-Gemeinderates zusammen. Zehn Sitze entfallen auf Jugendliche aus Gymnasien, zehn auf Jugendliche aus beruflichen Schulen und zehn auf Jugendliche aus Gemeinschafts-, Real- und Hauptschulen beziehungsweise den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Die Jugendgemeinderäte sind für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt.

Pfaffengrunder Terrasse: Rasenfläche bitte vorerst nicht betreten

Der neue Rasen auf der Spielwiese der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt braucht Schonung. Die Stadt Heidelberg bittet deshalb darum, die Grünfläche vorerst nicht zu betreten. Nur so kann der empfindliche Rasen gut anwachsen. In den kommenden Tagen werden Beschäftigte des städtischen Landschafts- und Forstamtes entsprechende Hinweisschilder an der Grünfläche anbringen.

Die Rasenfläche ist bei Groß und Klein bereits sehr beliebt. Leider hat sich im Verlauf der vergangenen Wochen aber gezeigt, dass die Rasenfläche witterungsbedingt noch nicht stabil genug für die Nutzung durch die vielen Menschen ist. Regen und Feuchtigkeit haben dem im Wachstum befindlichen Rasen sehr stark zugesetzt. Vielen sind bestimmt schon die großen Schlammflächen aufgefallen, welche sich langsam ausbreiten. Nur wenn die Wiese jetzt geschont wird, kann sie zu Beginn der warmen Jahreszeit wieder genutzt werden. Die Stadt Heidelberg dankt für das Verständnis und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.

Die Pfaffengrunder Terrasse ist im Oktober 2021 eröffnet worden. Sie ist die größte der drei Bahnstadt-Terrassen zwischen Promenade und Gadamerplatz. Mit rund 12.000 Quadratmetern – das entspricht etwa anderthalb Fußballfeldern – bildet sie einen der großen Freiräume in der Bahnstadt. Auf dem Großteil der Fläche wachsen seit Mai 2021 Bäume in die Höhe – insgesamt sind es 125. Die Rasenfläche in der Platzmitte ist rund 2.200 Quadratmeter groß.

„Jetzt den Booster holen“: Zusätzliche Termine mit Biontech-Impfstoff – Impfangebote in den Stützpunkten Welcome Center und Stadtbücherei für 12- bis 29-Jährige

Unter dem Motto „Jetzt den Booster holen“ starten die Impfstützpunkte im Welcome Center und in der Stadtbücherei Heidelberg in die letzten zwei Wochen des Jahres. In den beiden Stützpunkten stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung, die ein hohes Maß an Schutz und Verträglichkeit bieten. Der Impfstoff von Biontech steht speziell für unter 30-Jährige zur Verfügung, während der Impfstoff von Moderna entsprechend der aktuellen STIKO-Empfehlung bei über 30-Jährigen eingesetzt wird. Mit den beiden Impfstoffen können die Impfstützpunkte an jedem Öffnungstag ein umfassendes Impfangebot an alle ab zwölf Jahren machen. Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren sind in den Impfstützpunkten nicht möglich.

Angepasste Öffnungszeiten über Weihnachten

Über die Weihnachtstage passen die Impfstützpunkte ihre Öffnungszeiten an:

Welcome-Center: Mittwoch, 22. Dezember, und Donnerstag, 23. Dezember, von 16 bis 20 Uhr

Stadtbücherei: Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Impftermine können über die Internetseite www.heidelberg.de/impfen gebucht werden. Der Impfstoff von Biontech ist reserviert für Personen zwischen 12 und 29 Jahren. Das Alter wird vor Ort anhand eines Ausweisdokuments überprüft.

Wo wird in Heidelberg geimpft?

Wer sich in Heidelberg gegen das Coronavirus impfen lassen will, dem stehen verschiedene Möglichkeiten offen. Die wichtigsten Anlaufstellen für die Corona-Schutzimpfung sind die niedergelassenen Ärzte. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) bieten allein in Heidelberg rund 150 Praxen Corona-Schutzimpfungen an. Die KVBW bietet online unter www.arztsuche-bw.de einer Übersicht der Heidelberger Praxen mit Kontaktdaten. Dort sind auch Kinderärzte aufgeführt. Sie sind der wichtigste Ansprechpartner für die Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Ergänzt wird das Impfangebot der Arztpraxen in Heidelberg durch mehrere stationäre Angebote:

„Impfstützpunkt Rhein-Neckar“ im Patrick-Henry-Village (PHV): South Gettysburg Avenue 45, 69124 Heidelberg. Täglich von 7 bis 19.30 Uhr geöffnet: montags und dienstags sind hier auch Schutzimpfungen für Kinder ab fünf Jahren möglich.

Impfstützpunkt im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei: Poststraße 15, 69115 Heidelberg; montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg (IWCH): Bergheimer Straße 139-151, 69115 Heidelberg (Landfried-Gelände); freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Dauerhaftes Impfangebot (DIA) in der Kantine der Alten Chirurgie: Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg; montags, mittwochs und sonntags von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Dauerhaftes Impfangebot (DIA) im Landratsamt: Kurfürsten-Anlage 38-40, 69115 Heidelberg; jeden Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen und die Links zur Terminbuchung gibt es auf der städtischen Internetseite www.heidelberg.de/impfen.

Mobile Impfaktionen ohne Termin sind zu finden unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen

oder auf der Kampagnenseite des Landes www.dranbleiben-bw.de.

Wer kann sich impfen lassen?

Grundsätzlich können alle Personen ab fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Die endgültige Entscheidung, ob im konkreten Einzelfall eine Impfung vorgenommen wird, liegt immer beim impfenden Arzt. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut hat zuletzt eine Impfempfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen im Alter von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Bei individuellem Wunsch können aber auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Zusätzlich empfiehlt die STIKO die Impfung für Kinder, die zum Beispiel mit Hochbetagten oder Menschen mit schwachem Immunsystem zusammenleben. Bereits seit September 2021 empfiehlt die STIKO die Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sowie für Schwangere und Stillende. Weitere Informationen zur Impfung bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren finden sich auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg. Wichtigste Ansprechpartner für die Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren sind die jeweiligen Kinderärzte.

Wer bekommt eine Booster-/Auffrischungsimpfung?

Grundsätzlich können sich alle Bürgerinnen und Bürger, deren zweite Impfung sechs Monate oder länger zurückliegt, eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Nach Rücksprache mit dem impfenden Arzt kann die Auffrischungsimpfung schon fünf Monate nach der zweiten Dosis verabreicht werden. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut empfiehlt die Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 18 Jahren. Wer eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson erhalten hat, kann bereits vier Wochen nach der verabreichten Einzelimpfung eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen.

Corona-Impfung für 5- bis 11-Jährige: Digitale Informationsveranstaltung am 22. Dezember 2021 – Stadt und Ärzte informieren Eltern zur Impfung und zu Impfmöglichkeiten vor Ort

Die Stadt Heidelberg bietet gemeinsam mit den Heidelberger Kinder- und Jugendärzten und dem Gesamtelternbeirat Heidelberg am Mittwoch, 22. Dezember 2021, 20 Uhr, eine digitale Informationsveranstaltung zur Kinderimpfung für interessierte Eltern an. Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist ohne vorherige Anmeldung oder Registrierung möglich. Der Live-Stream ist über den Youtube-Kanal der Stadt Heidelberg erreichbar und wird später als Aufzeichnung abrufbar sein: www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.

Die Veranstaltung findet auf Wunsch der Stadt Heidelberg statt. Vertreterinnen und Vertreter der Heidelberger Kinder- und Jugendärzte werden dabei auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Kinderimpfung eingehen und auch über spezielle Impfangebote für Kinder ab fünf Jahren in Heidelberg berichten. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut hat zuletzt eine Impfempfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen im Alter von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Bei individuellem Wunsch können aber auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Zusätzlich empfiehlt die STIKO die Impfung für Kinder, die zum Beispiel mit Hochbetagten oder Menschen mit schwachem Immunsystem zusammenleben. Bereits jetzt können sich Kinder und Jugendliche in Begleitung eines Elternteils beziehungsweise eines Personensorgeberechtigten bei Kinder- und Jugendärzten impfen lassen. Der neu eingerichtete „Impfstützpunkt Rhein-Neckar“ im Patrick-Henry-Village (PHV) bietet nach ärztlicher Aufklärung ebenfalls Impfungen für Kinder ab fünf Jahren an. Weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/impfen.