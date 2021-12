Haßloch: Öffnungszeiten des DRK-Schnelltestzentrums an Weihnachten 2021 und dem Jahreswechsel

Haßloch – Das Schnelltestzentrum des DRK Haßloch-Meckenheim ist über Weihnachten am 24.12.2021 von 10 bis 12 Uhr sowie an den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 16.12. von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Zum Jahreswechsel ist am 31.12. von 10 bis 12 Uhr.

Das Testzentrum ist am 1.1.2022 geschlossen. Ab dem 2.1. gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Das Team des Testzentrums wünscht frohe, gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch. „Bleiben Sie gesund“.

Das Testzentrum verwendet ausschließlich Tests, die eine EU-Zulassung haben und erstellt somit gültige EU-Zertifikate. Darüber hinaus wird das Testergebnis – auf Wunsch – an die Corona-Warn-App sowie an die Luca-App übermittelt.