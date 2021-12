Limburg (ots)-(wie) – In Samstagfrüh 18.12.2021 um 0:30 Uhr wurde eine Frau in einer Gaststätte von einem Mann verletzt. Eine 27-Jährige war zusammen mit einer Freundin in einer Gaststätte am Fischmarkt. Dort wurde sie von einem indisch aussehenden Mann angesprochen. Nachdem die Frau die Avancen des Mannes zurückgewies, schubste er sie. Dabei fiel die Frau rückwärts gegen die Theke und verlor anschliessend kurz das Bewusstsein.

Später in der Nacht verschlechterte sich der Zustand der 27-Jährigen und sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei wurde hinzugezogen und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Der Täter wurde als 20 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und mit indischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurzes, schwarzes Haar und einen Drei-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

