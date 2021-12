Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Öffnungszeiten an Weihnachten und Neujahr

Hallenbäder

Das Hallenbad Süd ist am 24., 25. und 31. Dezember 2021 und am 1. Januar 2022 geschlossen. Am 26. Dezember 2021 ist das Bad von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Von 27. bis 29. Dezember 2021 und ab 2. Januar 2022 gelten die üblichen Winteröffnungszeiten.

Das Hallenbad Oggersheim ist in den Winterferien 2021/2022 geschlossen. Letzter Badetag im Hallenbad Oggersheim vor dieser Winterpause ist am Donnerstag, 23. Dezember 2021, von 15 Uhr bis 21 Uhr. Ab Dienstag, 4. Januar 2022, ist das Hallenbad Oggersheim wieder geöffnet.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung ist an Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage, an Silvester und Neujahr geschlossen.

Geöffnet ist sie am Montag, 27., am Dienstag, 28. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; am Mittwoch, 29. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr, am Donnerstag, 30. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Ab 3. Januar 2022 ist die Friedhofsverwaltung dann wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Telefonisch ist die Friedhofsverwaltung während der Öffnungszeiten unter der Nummer 0621 504-4849 zu erreichen.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist an Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr geschlossen.

An allen Wochentagen und somit auch an allen Feiertagen ist für Abholungen ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst eingerichtet. Der WBL bittet im Trauerfall telefonisch unter der Rufnummer 0621 62 25 25 einen Termin zu vereinbaren.

Wildpark Rheingönheim

Der Wildpark ist vom 24. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 15 Uhr. An den anderen Tagen ist er von 9 bis 17 Uhr geöffnet und der letzte Einlass um 16 Uhr. Alle Besucher*innen werden gebeten, die gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Neben den AHA-Regeln wird ein Erhebungsbogen bezüglich einer Kontaktnachverfolgung erhoben. Dieser wird nach vier Wochen vernichtet.

Ferner steht mit Aushängen von QR-Codes für die Corona-Warn-App eine weitere Möglichkeit der Nachverfolgung zur Verfügung.

Abfallentsorgungstermine

Für die Abfallentsorgungstermine gelten die im Abfuhrkalender genannten Termine.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am Freitag, 24. Dezember, Samstag, 25., Freitag, 31. Dezember 2021, sowie am Samstag, 1. Januar 2022, geschlossen. An den restlichen Tagen „zwischen den Jahren“ sind die Wertstoffhöfe regulär geöffnet.

Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung ist jederzeit über die Betriebszentrale unter der Telefonnummer 0621 504-6870 zu erreichen.

Rudolf-Scharpf-Galerie

Die Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, ist am 25. und 26. Dezember 2021 sowie am 1. und 2. Januar 2022 von 11 bis 18 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester ist die Galerie geschlossen.

Fame. Das Musical

Schon mehrfach haben sie das Ludwigshafener Publikum begeistert – nun sind die jungen Mitwirkenden des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen nochmals am Montag, 27.12. um 19.30 Uhr und Dienstag, 28.12.2021 um 14.30 Uhr mit zwei Aufführungen des Kult-Musicals Fame von Jose Fernandez, Jacques Levi und Steve Margoshes zu sehen. Das musikalische Erfolgsstück nach dem gleichnamigen Kinofilm von 1988 feierte international Erfolge und wurde von Regisseurin Iris Limbarth mit ansteckendem Charme und beeindruckend professionellen Darstellerinnen und Darstellern in Ludwighafen auf die Bühne gebracht.

An der angesagten Highschool of Performing Arts in New York stellt sich eine Gruppe junger Bewerber vor, die alle ihre Lebensträume verwirklichen wollen. Sie bringen ganz unterschiedliche Lebensgeschichten mit und wünschen sich berühmt zu werden, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern. Doch der Weg dorthin ist steinig und das Erreichen ihres Ziels erfordert hartes Training.

Das Publikum verfolgt die Entwicklung dieser jungen Talente während ihrer vier Ausbildungsjahre an der Schule und hat Teil am Rausch der Gefühle, den sie in dieser Zeit durchleben: Liebe, Hoffnung, große Chancen und unvermeidliche Rückschläge. Manche Jugendliche meistern das Training in Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel locker und mit Bravour, andere tun sich schwer und auch tragische Ereignisse bleiben nicht aus.

Mitreißende Songs und Tanzszenen, bunte Ausschnitte aus dem Collegeleben und witzige Dialoge fügen sich zu einem kurzweiligen Abend, der unter die Haut geht.

Die Musikalische Leitung des Abends liegt bei Frank Bangert, das Bühnenbild entwarf Britta Lammers, die Kostüme stammen von Heike Korn.

Einheitspreis 19 € / ermäßigt 11 €, Familienpaket 49 €

Kartentelefon 0621/504 2558