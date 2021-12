Haßloch: Mülltonnenbrand greift auf Anbau über

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Sonntag, 19.12.2021, um 22:24 Uhr zu einem Mülleimerbrand in die Bodelschwinghstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, brannten zwei Mülltonnen vor einem Anbau eines Wohnhauses. Die Flammen hatten bereits auf den Dachbereich des Anbaus übergegriffen, ein Fenster des Gebäudes war durch die Hitze geborsten. Glücklicherweise konnten die Bewohner und Nachbarn mit Feuerlöschern die Flammen bis zum Eintreffen der Wehr in Schach halten und somit einen noch größeren Schaden verhindern.

Die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz war, ging mit zwei Trupps unter Atemschutzgeräten vor und hatte die Flammen schnell komplett gelöscht. Zusätzlich wurde der betroffene Bereich und der Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um letzte Glutnester aufzuspüren. Unter Zuhilfenahme eines Hochleistungslüfters entrauchten die Wehrleute das Gebäude.

Der Schaden am Gebäude konnte auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizeiinspektion Haßloch mit einem Streifenwagen im Einsatz.

Zur Schadenshöhe und Brandursache können seitens Feuerwehr keine Aussagen gemacht werden.