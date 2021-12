Mode ist kein Dauerzustand

Es gab Zeiten, da war es für Damen nicht denkbar, ohne Schuhe mit hohen Absätzen auszugehen. Es mussten Pumps sein oder schicke Stiefeletten, denn sie hatten hohe Absätze und schmale, elegante Formen. Das machte eine gute Figur, denn die Beine wirkten schlanker und länger; das sah sehr feminin und sehr mondän aus. Darum war dieser Stil einige Generationen lang ein modisches Muss für jede Frau. Ein schickes Kleid mit Turnschuhen war undenkbar.

Sportschuhe machen Karriere

In den Achtziger- und Neunzigerjahren traten diese schicken Sportschuhe langsam ins Rampenlicht. Der Look von Sportlerinnen und Sportlern, die in weißen Sneakers zu ihren Wettkämpfen antraten, traf den Geschmack der Zuschauer im Stadion und zu Hause an den TV-Geräten. Das sah toll aus. Und so begannen die Verkaufszahlen der Sneakers zu steigen. Besonders gefragt waren die Modelle der Marken Adidas, Nike und Reebok, weil man sie von bekannten Sport-Stars kannte. Irgendwann betraten in den USA die ersten Rapper ihre Bühnen in diesen coolen Schuhen und damit war jedem jungen Mode-Fan klar, dass er unbedingt auch ein Paar von diesen stylishen Schuhen haben musste.

Man trägt Sneakers

Natürlich trug man diese coolen Schuhe zunächst mal nur in der Freizeit – bis zu jenem denkwürdigen Tag im Jahr 1985, an dem der neu ernannte hessische Umweltminister Joschka Fischer in Turnschuhen zu seiner Vereidigung erschien. Damals blieb den etablierten Abgeordneten im hohen Haus des Landtagsparlaments die Luft weg, als sie diesen Affront wahrnahmen. Doch die Aufregung legte sich wieder und Sneakers wurden vor allem bei der jungen Generation immer beliebter. Heute haben sie sich längst im Mainstream etabliert. Im Sneaker Shop von TINT gibt es ein riesiges Angebot an Sneakers von Adidas, Converse, Nike und allen großen Marken, die bei den Kennern der Szene hoch im Kurs stehen.

Bequem und vielseitig

Sneakers strahlen Lebensfreude aus. Man sagt, dass sie nach dem Vorbild der Mokassins entworfen wurden, die einst von den amerikanischen Ureinwohnern getragen wurden. Vermutlich ist es dieses Gefühl von Freiheit, das sie vermitteln, was sie so beliebt macht, denn beim Tragen engen sie die Füße so gut wie nicht ein. Kein Wunder, dass man Schuhe, in denen man sich wohlfühlt, nicht mehr hergeben möchte. Zum Glück ist das auch nicht nötig, denn dank ihrer soliden Verarbeitung bleiben gute Marken-Sneakers jahrelang fit.

Echte Fans haben sich im Lauf der Zeit ohnehin eine Auswahl von verschiedenen Modellen zugelegt, die zu ihren unterschiedlichen Outfits passen und bei sportlichen Einsätzen wie beim FächerRUN in Karlsruhe zeigen, dass ihre Laufeigenschaften halten, was sie versprechen.

Auch nach Jahren noch wie neu

Auf eine Sache wird in der Szene großen Wert gelegt: Sneakers müssen immer strahlend weiß sein. Schmutzflecken sind absolut tabu. Auch dass sich im Lauf der Zeit ein vergilbter Film über ihre Oberfläche zieht, kommt nicht infrage. Darum tut jeder Besitzer von trendigen Sneakers gut daran, sich gründlich zu informieren, was er tun muss, damit er seine Turnschuhe sauber halten kann. Nicht auszudenken, dass man auf dem Sprung zum Treffen mit der Clique ist und feststellen muss, dass man sich dort mit diesen schmutzigen Schuhen nicht sehen lassen kann.