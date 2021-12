Neustadt: Endspurt beim Rizzi-XXL-Adventskalender

Neustadt an der Weinstraße – Am 01.12.2021 wurde das erste Fenster des Rathauses mit dem ersten James-Rizzi-Motiv vorgestellt. Am heutigen Sonntag, 19.12.2021, zeigen wir die bisher 19 der 24 Bild-Motive.

Jeden Tag wird um 18 Uhr ein Motiv in einem der 24 Fenster präsentiert (am 24.12. bereits um 12 Uhr). Bis zum Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar 2022 ist ab 24. Dezember der XXL-Adventskalender mit allen Motiven zu sehen.

Impressionen – die Fenster 1 bis 19

Bildrechte der Motive: Art Licensing International GmbH





