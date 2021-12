Karlsruhe: Etwa 900 Personen auf dem Platz der Menschenrechte

Karlsruhe (ots) – An einer bei der Stadt Karlsruhe angemeldeten Versammlung unter dem Motto “Bürgerbewegung Karlsruhe steht auf, Gegen die Impflicht der Pflegekräfte und der Allgemeinheit” fanden sich zu Veranstaltungsbeginn, gegen 14.00 Uhr, ca. 900 Personen auf dem Platz der Menschenrechte ein.

Gegen 14.30 Uhr begann der Aufzug durch die Karlsruher Innenstadt, der friedlich und ohne Störungen verlief. Vereinzelt mussten Teilnehmer angesprochen und auf die bestehende Pflicht des Tragens eines Mund-und Nasen-Schutzes hingewiesen werden. Mit einer Abschlusskundgebung, an der ca. 700 Personen teilnahmen, endete die Versammlung gegen 17.30 Uhr.

Illegale Party in Disko beendet

Karlsruhe (ots) – In einer Diskothek in der Kaiserstraße wurden am Freitag gegen 22.40 Uhr ungefähr 500 Personen festgestellt, die ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz tanzten. Hierbei handelte es sich offensichtlich um eine gewerbliche Veranstaltung, welche derzeit aufgrund der CORONA-Verordnung verboten ist.

Die Tanzenden kamen der Aufforderung der Polizei, die Party zu beenden, umgehend nach. Gegen den Betreiber wird eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten vorgelegt.

Kreis Karlsruhe

Brand einer Scheune mit hohem Sachschaden

Stutensee (ots) – Aus bislang uklarer Ursache kam es am Sonntag gg. 13:30 Uhr zu einem Brand in einer Scheune in der Adlerstraße in Stutensee-Spöck. Durch die schnelle Ausbreitung des Feuers geriet der Dachstuhl der Scheune, in welcher ein Traktor abgestellt war, in Vollbrand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die beiden angrenzenden Wohnanwesen verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 110.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt geführt.

Nach riskantem Überholmanöver mit Unfall – Polizei sucht Zeugen und möglichen Geschädigten

Graben-Neudorf/K 3533 (ots) – Bei den Ermittlungen zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließendem Verkehrsunfall am Freitagmittag 17.12.2021 auf der Kreisstraße 3533 bei Friedrichstal sucht die Polizei Philippsburg noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war es gegen 14.00 Uhr auf Strecke zwischen Friedrichstal und Graben-Neudorf zu einem riskanten Überholmanöver durch den Führer eines weißen Toyota gekommen. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen. Eine entgegenkommende 29-jährige VW Polo Fahrerin reagierte sofort, bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab und konnte so einen Zusammenstoß verhindern.

Ein nachfolgender Opel-Fahrer konnte einen Auffahrunfall mit dem VW allerdings nicht vermeiden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 5.500 Euro.

Das Polizeirevier Philippsburg sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und insbesondere den ursprünglich in der Kurve beim Parkplatz am Waldende überholten Wagen von dem lediglich bekannt ist, dass es sich um einen schwarzen SUV handeln soll. Es wird um entsprechende Mitteilung unter der Tel-Nr: 07256/93290 gebeten.

Flüchtiger Brandstifter gefasst

Ubstadt-Weiher (ots) – Der flüchtige Brandstifter konnte aufgrund eines Hinweisgebers gegen 18.40 Uhr in der Kolpingstraße in Ubstadt-Weiher durch die Polizei gefasst werden. Der Beschuldigte wird am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Vereinzelte leisten nach Versammlungsauflösung Widerstand

Obererdingen (ots) – Am Freitag 17.12.2021 gegen 18.30 Uhr haben sich ungefähr 50 Personen zum Teil mit Plakaten getroffen, um gegen die CORONA-Maßnahmen zu demonstrieren. Nach der Auflösung der Veranstaltung kam es im Rahmen der Feststellung der Personalien durch vereinzelte Besucher zu Beleidigungen und Gewalttätigkeiten gegen die Polizei.

Die Menge hatte sich auf dem Marktplatz in Oberderdingen zusammengefunden und ist anschließend durch die Gemeinde gezogen. Die Polizei hielt den Aufzug in der Haustraße an. Trotz mehrmaliger Aufforderung gab sich kein Verantwortlicher zu erkennen. Außerdem wurden die Mindestabstände zum Teil nicht eingehalten und Mund-Nasen-Abdeckungen nicht getragen.

Daraufhin löste der Polizeiführer aufgrund der fortwährenden Verstöße die Versammlung auf und sprach Platzverweise aus. Eine kleine Gruppe versuchte sich zunächst der Identitätsfeststellung zu entziehen. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

Es wurden ungefähr 40 Platzverweise ausgesprochen. Gegen einige Beschuldigte und Betroffene werden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Brandstiftung in Wohnhaus – Fahndung nach einem Tatverdächtigen

Ubstadt-Weiher (ots) – Gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag 17.12.2021 wurde durch eine Hausbewohnerin ein Brand in einem Wohnhaus in der Waldstraße gemeldet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Brandherd wohl im Erdgeschoss war. Menschen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Das Feuer war offenbar in einem Zimmer im Erdgeschoss vorsätzlich gelegt worden. Die Wohnung brannte vollständig aus. Diese ist vorerst unbewohnbar. Die Bewohner wurden bei Freunden und Bekannten untergebracht. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Ubstadt-Weiher war vor Ort. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.

Ein erster Tatverdacht richtete sich gegen einen 44-jährigen Hausmitbewohner. Nach diesem wird derzeit auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers gefahndet.

Ein Grund könnten Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.