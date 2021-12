Gefälschter Impfausweis in Apotheke vorgelegt

Epfenbach (ots) – Am Samstagmorgen 18.12.2021 versuchte eine 43-jährige Frau, durch Vorlage eines gefälschten Impfausweises, in einer Apotheke in Epfenbach an einen digitalen Impfnachweis zu gelangen. Die Apothekerin bemerkte Unstimmigkeiten an dem vorgelegten Impfausweis und verständigte hierauf die Polizei.

Eine erste Überprüfung bestätigte den Verdacht der Apothekerin, dass sich bei dem vorgelegten Impfausweis um eine Fälschung handelte. Eine Wohnungsdurchsuchung bei der Beschuldigten führte zum Auffinden des gefälschten Impfausweises. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Diebstahl aus Kfz – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter schlug im Zeitraum zwischen Freitagabend 17.12.2021 um 21.30 Uhr und Samstagmorgen 18.12.2021 um 08.30 Uhr die vordere Seitenschscheibe eines in der Straße Am Holderstrauch abgestellten Pkw ein und entnahm im Anschluss die in der Mittelkonsole des Audis abgelegte Geldbörse des Geschädigten Fahrzeughalters.

Zu einem gleich gelagerten Sachverhalt kam es in der Karlsruher Straße. Auch hier wurde die Beifahrerseite eines Pkw eingeschlagen. In diesem Fall kam es jedoch nicht zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeuginneren. Aufgrund der Tatortnähe wird derzeit von ein und dem selben Täter ausgegangen.

Der entstandene Saschschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim Tel.: 06201/1003-0 aufzunehmen.

Parkendes Fahrzeug gerammt und anschließend in Böschung geschleudert

Mühlhausen (ots) – Am 17.12.2021, gegen 18.30 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in Mühlhausen. Hier befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Ford Transit die Speyrer Straße und kollidierte aus zunächst ungeklärter Ursache ungebremst mmit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai. In der weiteren Folge wurde der Ford abgewiesen, wodurch er eine Böschung hinunter geschleudert wurde.

Dort stieß der Ford gegen eine Hausmauer einer dort ansässigen Firma, wo er zu Stehen kam. Schnell war die Ursache des Geschehens klar. Bei dem 66-jährigen unverletzten Unfallverursacher konnte im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille festgestellt werden.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Während der Schaden an der Hausfassade mit ca. 300 Euro beziffert wird beläuft sich der Schaden am Ford auf ca. 8.000 Euro. Der 66-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen führt zu langer Fahrbahnsperrung

Schwetzingen (ots) – Am Freitagabend 17.12.2021 gegen 17.00 Uhr ereignete sich auf der B535 in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Mercedes Fahrer sowie eine 45-jährige Audi Fahrerin befuhren die B535 von Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim.

In Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen mussten beide PKW-Fahrer aufgrund eines Rückstau bis zum stillstand abbremsen. Ein 54-jähriger Ford Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedees auf. Durch den Aufprall wurde er auf den vor ihm befindlichen Audi aufgeschoben.

Der 26-jährige Mann und die 45-jährige Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B535 in Fahrtrichtung Mannheim für 1,5 Stunden gesperrt, wodurch es zeitweise zu einem Rückstau von ca. 2km kam.

Unbekannte setzen Bücherregal in Brand – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach (ots) – Am Samstagmorgen 18.12.2021 gegen 05.00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar der Brand eines in der Schloßgasse aufgestellten öffentlichen Bücherregals gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten Unbekannte auf noch unbekannte Art und Weise das Regal, dass vollständig zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach die mit 8 Mann vor Ort war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim Tel.: 06201/1003-0 aufzunehmen.

Körperverletzung am Bahnsteig

Sinsheim (ots) – Am Freitagnachmittag 17.12.2021 gegen 13.00 Uhr, wurde eine 15-jährige Geschädigte am Bahnsteig im Bahnhof Sinsheim von zwei 16- bis 18-jährigen Mädchen geohrfeigt und beleidigt.

Die beiden Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

ca. 163-170 cm groß, schlank, beide hatten dunkle Haare zu einem Dutt gebunden und beide sollen um die Augenpartien auffällig geschminkt gewesen sein. Eine Person war bekleidet mit einer beigefarbene Jacke und einer blauen Jeans, die andere Täterin trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Jogginghose.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise zur Identität der Täterinnen geben können werden gebeten sich unter der Telefon-Nr. 07261/690-0 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hockenheim (ots) – Bereits am 14.12.2021 gegen 18.00 Uhr beschädigte eine 21-jährige Opel Fahrerin beim Ausparken in der Wilhelm-Maybach-Straße ein dort geparktes Fahrzeug. Die Unfallverursacherin verließ kurzzeitig den Unfallort, um die Polizei zu verständigen. Als sie zurück kam war das beschädigte Fahrzeug verschwunden.

Zu dem beschädigten Fahrzeug konnte die Unfallverursacherin keine Angaben machen. Der oder die Fahrzeughalterin werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06205-28600 mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung zu setzen.

Vollbrand eines Pkw auf der BAB 5

Hemsbach (ots) – Am Samstagnachmittag 18.12.2021 gegen 16 Uhr wurden auf der BAB 5 auf Höhe von Hemsbach ein brennender Pkw gemeldet. Die Fahrzeugführerin konnte glücklicherweise noch einen nahgelegenen Parkplatz anfahren. Alle Fahrzeuginsassen sowie ein Hund konnten rechtzeitig das Fahrzeug verlassen.

An dem Pkw, ein neuwertiger Mercedes, entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR. Die Brandursache ist auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurückzuführen. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten war der Parkplatz bis ca. 19.30 Uhr gesperrt.