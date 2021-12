Betrunken mit Gabelstapler festgefahren

Alzey (ots) – Am Morgen des 19.12.2021 wurde die Alzeyer Polizei darüber informiert, dass sich ein Mann mit einem Gabelstapler in der Gartenstraße in Alzey festgefahren habe. Anschließend versuchte der Mann mit einem weiteren Gabelstapler den Ersten zu bergen. Dabei fuhr er sich auch mit dem zweiten Stapler fest.

Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrzeugführers konnten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Außerdem stand der 30-jährige Fahrer aus Rheinhessen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ermittlungen ergaben, dass der Gabelstapler dem Arbeitgeber des Fahrers gehört und der Fahrer diesen ohne Zustimmung benutzte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Räumlichkeiten einer Jagdschule

Alsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.12.2021 hat eine bislang unbekannte männliche Person versucht in die Räumlichkeiten einer Jagdschule in Alsheim zu gelangen. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts schlägt der Täter eine Fensterscheibe ein, kann sich jedoch keinen Zugang zum Anwesen verschaffen.

Im Anschluss begibt er sich auf die Rückseite des Grundstücks und versucht dort über einen Zaun zu steigen, was ihm jedoch misslingt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Identität des Täters vor. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Worms unter der 06241-8520 zu melden.

Worms

Raub von Handy und E-Zigarette

Worms (ots) – Am 19.12.2021 gegen 01:35 Uhr, kam es im Bereich des Radgrubenwegs in Worms zu einem Raub. Vier bislang unbekannte männliche Täter griffen den 37-jährigen Wormser, welcher zu Fuß auf dem Heimweg war, an. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurden dem Geschädigten sein Smartphone und seine E-Zigarette geraubt und der 37-jährige Mann wurde leicht verletzt.

Eine medizinische Versorgung erfolgte durch Rettungsdienst vor Ort. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nach den Tätern konnten diese nicht gefasst werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Verkaufsraum eines Kfz-Händlers

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag, den 18.12.2021, ca. 22:00 Uhr auf Sonntag, den 19.12.2021, ca. 10:45 Uhr wurde in den Verkaufsraum eines Kfz-Händlers in der Gaustraße in Worms eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum indem sie die Eingangstür aufhebelten.

Im Inneren wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Es wurden u.a. ein Laptop und eine Kamera entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

Vollbrand eines Holzunterstandes und eines PKW

Worms-Weinsheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, 18.12.2021, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Worms-Weinsheim zum Vollbrand eines Holzunterstandes und eines abgemeldeten PKW. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – Der Geschädigte stellte am Samstag 18.12.2021 gegen 16:00 Uhr seinen Kleinbus in der Denkstraße in 67549 Worms unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand ab. Am Sonntag, den 19.12.2021 stellte er gegen 10:50 Uhr fest, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde. Die Scheibe der linken Seitenwand wargesplittert, die Seitenwand und die Schiebetür waren eingedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Der unbekannte Unfallverursacher dürfte vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Rangieren gegen den geparkten Kleinbus gestoßen sein. Anschließend hat er sich von der Unfallörtlichkeit entfernt ohne die entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.