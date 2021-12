“Vertrauenskasse” aufgebrochen

Maikammer (ots) – Am Sonmntag 19.12.2021, zwischen 12:45-13:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die so genannte “Vertrauenskasse” eines Blumenladens in der Sankt-Martiner-Straße in Maikammer auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Da die Kasse regelmäßig geleert wird, entstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweis auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Sturz durch Hund

Bad Bergzabern (ots) – Am 17.12.21 gegen 9.40 Uhr führte eine Frau in der Schillerstraße, in Bad Bergzabern ihre Hunde aus. Plötzlich sei ein anderer Hund aufgetaucht und habe sie bestürmt, wodurch sie auf die Straße stürzte und sich schwer verletzte.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese sich zu melden.

Stoppschild missachtet

Großfischlingen (ots) – 8 Fahrzeugführer wurden soeben am 19.12.2021 innerhalb einer Stunde zwischen 11 Uhr und 12 Uhr gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt.

Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Unfallflucht

Edenkoben (ots) – Am frühen Sonntag 19.12.21 kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache auf der BAB65 in Fahrtrichtung Karlsruhe nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Hinweisschild “Pfälzer Weinstraße” sowie einem Leitpfosten.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unberechtigt von der Unfallörtlichkeit. An dem Schild sowie dem Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Standkontrolle

Edenkoben (ots) – Am Samstagmorgen 18.12.2021 wurde in der Luitpoldstraße in Edenkoben eine Standkontrolle durchgeführt. Vier Fahrzeugführern wurde ein Mängelbericht ausgestellt, da die Fahrzeugbeleuchtung beanstandet werden musste. Zwei Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige handelte sich eine 24-jährige Fahrzeugführerin ein, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Sie wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

Betrugsmasche Microsoftmitarbeiter

Maikammer (ots) – Am Samstag 18.12.2021 gegen 09:10 Uhr, kam es in Maikammer zu einem Betrugsversuch durch angebliche Microsoftmitarbeiter. Die Täter geben sich am Telefon als Computersupport aus und bieten ihre Hilfe bei vermeintlichen Computerproblemen an. Nimmt man die Hilfe in Anspruch werden überteuerte Kosten in Rechnung gestellt. Der 65-jährige Geschädigte erkannte die Masche, das Gespräch wurde beendet.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Schulwegkontrolle

Edenkoben (ots) – Am Freitagmorgen 17.12.21 wurde durch Beamte der Polizei Edenkoben eine Schulwegkontrolle in der Weinstraße in Edenkoben durchgeführt. Innerhalb einer halben Stunde wurden insgesamt acht Radfahrer ohne eingeschaltete Beleuchtung kontrolliert und mündlich verwarnt. Mit den jeweiligen Radfahrern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt, in welchen diese auf die Bedeutsamkeit einer funktionsfähigen Beleuchtung hingewiesen wurden.

Durch eine funktionierende und eingeschaltete Beleuchtung können Radfahrer bei schlechten Sichtverhältnissen durch andere Verkehrsteilnehmer besser wahrgenommen werden, wodurch Unfälle vermieden werden können.

Wohnungseinbruch

Freimersheim (ots) – Samstagnachmittag 18.12.21 im Zeitraum von 15:30-16:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in Freimersheim ein. Die unbekannten Täter entwendeten Schmuck sowie Bargeld und verließen anschließend unerkannt das Wohnanwesen.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots) – Am frühen Samstagnachmittag 18.12.2021 kam es auf der L542 bei Herxheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete.

Laut Mitteilung der 24-jährigen Unfallbeteiligten befuhr sie gegen 13:10 Uhr die L542 von Offenbach in Richtung Herxheim. Hierbei kam ihr ein anderes Fahrzeug, welches sie lediglich als dunkel beschreiben kann, entgegen. Als beide Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe waren sei es dann zum Zusammenstoß der Außenspiegel gekommen.

Am Fahrzeug der 24-jährigen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Niederhorbach (ots) – Am Freitag 17.12.21, zwischen 9.00-12.33 Uhr, parkte ein PKW der Marke Kia, ordnungsgemäß in der Hauptstraße in Niederhorbach. Ein unbekannter Fahrer stieß gegen dessen Anhängerkupplung, wodurch der PKW beschädigt wurde. Zeugen bitte bei der Polizei in Bad Bergzabern melden.