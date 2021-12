Hund und alleine im Treppenhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagvormittag 17.12.2021 wurden Beamte der Polizeiinspektion 1 in die Georg-Herwegh-Straße in Ludwigshafen gerufen. Dort hatten Mitarbeiter der Tierrettung, welche wegen eines freilaufenden Hundes im Einsatz waren, eine offenstehende Wohnungstür im Treppenhaus gemeldet. Durch Ermittlungen der Beamten konnte zeitnah die Wohnungsbesitzerin der offenstehenden Tür festgestellt und vor Ort gebeten werden.

Es ergab sich, dass die Einsätze der Tierrettung und der Polizei in unmittelbarem Zusammenhang standen. So hatte der Hund selbstständig die unabgeschlossene Wohnungstür geöffnet und war ins Treppenhaus gelaufen. Die 28-jährige Hundehalterin war letztlich froh, dass es ihr vierbeiniger Freund nicht auch noch durch die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses ins Freie geschafft hatte.

Ausgehobener Kanaldeckel

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Nacht vom 16.12.2021 auf den 17.12.2021 entfernte eine bislang unbekannte Person in der Ludwig-Wolker-Straße einen Kanaldeckel aus der Straße. Durch eine Zeugin wurde der offenstehende Kanalschacht jedoch rechtzeitig festgestellt und der Polizei gemeldet. Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen wurden verständigt und kamen vor Ort.

Da in der Zwischenzeit der ausgehobene Gullydeckel in der Umgebung gefunden werden konnte, wurde er wieder an seinem angestammten Platz eingesetzt. Der aufmerksamen Mitteilerin ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall kam. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchdiebstähle in Kleingartenanalage

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 28.11.2021 und dem 18.12.2021 kam es erneut zu diversen Einbruchdiebstählen in Kleingärten bei der Kleingartenanlage der BASF. Hierbei wurden diverse Gartenhäuser und Geräteschuppen angegangen und teilweise beschädigt.

Die Ermittlungen bezüglich der Zugehörigkeiten der einzelnen Parzellen und der entwendeten Gegenstände dauern an. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Ludwigshafen-West (ots) – Am Samstag 18.12.2021, gegen 17:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine augenscheinlich männliche Person eine Seitenscheibe der Bushaltestelle “Rohrlachstraße” eintrat. Hiernach entfernte sich der Täter zusammen mit einer weiteren männlichen Person von der Tatörtlichkeit.

Der Täter wird beschrieben als ca. 13-15 Jahre, ca. 165 cm groß und dunkel gekleidet.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Ein 63-jähriger Mann aus Neuhofen fiel am frühen Samstagmorgen, gegen acht Uhr, mit seinem roten Kleinwagen (Toyota) im Straßenverkehr auf, da sich an seinem Pkw ein erheblicher Schaden im Heckbereich befand. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin begab sich an der Kreuzung Hauptstraße/Hoher Weg im Stadtteil Rheingönheim an den Pkw des 63-jährigen Ludwigshafeners um ihm dies mitzuteilen.

Der Fahrer ignorierte jedoch die Bedenken der Zeugin und setzte seine Fahrt in Richtung Neuhofen fort. Da sie einen Verkehrsunfall hinter dem Blechschaden vermutete, verständigte die Zeugin im Anschluss die Polizei. Der 63-jährige Fahrzeugführer, welcher nicht unerheblich alkoholisiert war, konnte ermittelt werden und gab später gegenüber den eingesetzten Beamten an, vermutlich beim Ausparken im Bereich der Schlachthofkreuzung an einen Stein oder ähnliches gefahren zu sein.

Nähere Angaben zur Unfallstelle konnte der Beschuldigte nicht machen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder der Wegstrecke des roten Kleinwagens machen können, sich bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel: 0621/963-2122 zu melden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten wurden sichergestellt. Gegen den 63-jährigen Mann aus Neuhofen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.