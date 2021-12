Blumendieb stiehlt Christrosen von Friedhofsgräbern

Bellheim (ots) – Bereits Anfang Dezember kam es zu mehreren Diebstählen von Christrosen von Gräbern des Friedhofes in Bellheim. Nun hat der Blumendieb wieder zugeschlagen. Am vergangenen Donnerstag 16.12.2021 wurden erneut 2 bestohlene Gräber bekannt.

Alleine hier lag der Sachschaden bei rund 50 EUR. Möglicherweise handelt es sich bei allen Taten um den gleichen Täter. Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Weihnachtsdekorationsdiebe in Steinweiler gestellt

Steinweiler (ots) – Am 18.12.2021 entschlossen sich 3 übermütige, männliche Personen gegen 23:05 Uhr von einem reich geschmückten Privatanwesen Teile der leuchtenden Weihnachtsdekoration zu stehlen. Bei der Tatausführung, es sollte zum Beispiel ein leuchtender Plastikelch vom Vordach entwendet werden, wurde das Trio von Anwohnern bemerkt und gestellt.

Die sofort verständigte Polizei konnte eine männliche Person auf der Flucht festnehmen, die beiden anderen, derzeit noch unbekannten Männer, verschwanden in der Dunkelheit. Bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Hintergrund der Tat dürfte nach derzeitigem Stand die starke Alkoholisierung und jugendlicher Übermut gewesen sein.

Der Tatverdächtige gab an, die beiden anderen Personen angeblich nicht zu kennen, was völlig unglaubwürdig erschien. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, an der Weihnachtsdeko entstand kein Schaden, sie kann in den nächsten Nächten wieder leuchten und das bevorstehende Weihnachtsfest ankündigen. Im Rahmen des Strafverfahrens wird mit Hochdruck daran gearbeitet die beiden noch unbekannten Mittäter zu ermitteln. Dies dürfte vermutlich aufgrund vielversprechender Ansätze gelingen.

Berauschter Autofahrer

Kandel (ots) – Am Freitag 17.12.2021 bemerkte eine aufmerksame Polizeistreife gegen 09:30 Uhr morgens einen PKW Peugeot, der auf der L 549, Höhe Zufahrtsweg zu einem Aussiedlerhof in der Gemarkung Kandel unterwegs war. Das Fahrzeug, welches in Karlsruhe zugelassen ist, wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Am Auto waren keine Mängel, jedoch wies der Fahrer Auffälligkeiten auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest vor Ort bestätigte den Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der betroffene, 19-jährige Autofahrer, räumte auch mit der Verdachtslage konfrontiert einen Konsum von Cannabisprodukten ein. Das Auto konnte vor Ort abgestellt werden, auf hiesiger Dienststelle wurde dem jungen Fahrer eine Blutprobe durch einen verständigten Arzt entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Führerscheinstelle informiert.

Streitigkeiten enden mit Fahrt in die Justizvollzugsanstalt

Germersheim (ots) – So hatte sich das der 29-jährige Anrufer wohl nicht vorgestellt. Er bat am Freitagabend 17.12.2021 gegen 19:30 Uhr um polizeiliche Unterstützung bei Streitigkeiten mit einem Bekannten.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort jedoch fest, dass der Anrufer aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. So hatte sich die Streitigkeit schnell erledigt und der Anrufer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Berauschter Autofahrer

Hagenbach (ots) – Am 18.12.2021 bemerkte die aufmerksame Streife der Polizeiinspektion Wörth gegen 16:50 Uhr einen Mercedes Sprinter mit rumänischer Zulassung. Das Fahrzeug wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrollmaßnahme äußerte der 39-jährige Kraftfahrzeugführer völlig spontan, dass er wenige Tage zuvor Kokain konsumiert habe.

Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest bestätigte die Aussage des rumänischen Staatsangehörigen, welcher in Baden-Württemberg lebt. Der Test verlief positiv auf Kokain. Der Transporter konnte vor Ort verschlossen belassen werden, auf hiesiger Dienststelle wurde eine Blutprobe von einer verständigten Ärztin entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Berauschter Autofahrer

Jockgrim (ots) – Am 18.12.2021 bemerkte eine aufmerksame Polizeistreife der Polizeiinspektion Wörth gegen 12:40 Uhr morgens einen PKW Mercedes, der auf der K10 in Höhe Jockgrim unterwegs war. Das Auto wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Fahrzeug konnte ein 23-jähriger Mann aus Hatzenbühl festgestellt werden. Am Auto waren keine Mängel ersichtlich. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten jedoch Verdachtsmomente gewonnen werden, die auf eine eventuelle drogenbedingte Beeinflussung hindeuteten.

Nach Belehrung räumte der Autofahrer ein, vor kurzer Zeit einen Joint geraucht zu haben. Diese Aussage verstärkte die bereits gewonnenen Verdachtsmomente, weshalb der PKW vor Ort verschlossen belassen wurde. Auf hiesiger Dienststelle wurde eine Blutentnahme durch einen verständigten Arzt durchgeführt, eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bellheim (ots) – Am 18.12.2021 brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16:00 und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Rebenweg ein. Dazu hebelten sie eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere des Hauses, wo sie Bargeld in Höhe von ca. 220 EUR entwendeten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unbekannter schlitzt mehrere Autoreifen auf

Kuhardt (ots) Vandalismus auf dem Dorfplatz. Bereits am frühen Samstagmorgen wurden durch einen Geschädigten mehrere zerstochene Reifen an seinem Fahrzeug beanzeigt. Im Laufe des Vormittags meldeten sich drei weitere Fahrzeugbesitzer deren Reifen in der Nacht von Freitag auf Samstag an der gleichen Örtlichkeit ebenfalls aufgeschlitzt wurden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 800 EUR.

Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.