Darmstadt-Dieburg

Wildschweine auf B 26 – Mehrere Tiere bei Unfall getötet

Groß-Zimmern (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall auf der B 26 in Höhe von Groß-Zimmern mit mehreren Wildschweinen. Eine größere Anzahl der Tiere befand sich auf der Fahrspur in Richtung Dieburg als ein 23-jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Audi in die Gruppe fuhr. Auch ein 22-jähriger Fahrer aus Erbach konnte mit seinem BMW nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit den Tieren.

Vor Ort verendeten mindestens 7 Tiere. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Die Fahrbahn wurde im Anschluß von der Feuerwehr aus Gundernhausen gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde die B 26 in Fahrtrichtung Dieburg für 45 Minuten gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Brand eines Gewerbebetriebes mit Todesfolge

Griesheim (ots) – Am Samstagabend 18.12.2021 gegen 20.09 Uhr wurde den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei ein Brand im Gewerbegebiet von Griesheim gemeldet. Im dortigen Nordring befindet sich ein Gartenbaubetrieb, aus dem beim Eintreffen der Rettungsdienste Rauch drang. Schnell konnte der Brandherd in einer im Obergeschoss befindlichen Wohnung lokalisiert werden.

Beim Vordringen zum Brandherd stieß die Feuerwehr auf eine Person, die gerettet wurde, jedoch noch am Abend verstarb. Bei ihr handelte es sich um den 64-jährigen Wohnungsinhaber, der sich alleine in der Wohnung befand. Durch den Brand wurde das gesamte Hauptgebäude der Gartenbaufirma nahezu völlig zerstört. Das Feuer griff auch auf Gebäude einer benachbarten Firma über. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung 01 Uhr dauerte der Einsatz der Feuerwehr noch an. Der Gesamtschaden wird auf 1,5 Mio € geschätzt.

Wie der Brand entstanden ist, werden die Ermittlungen ergeben. Für ein Verschulden Dritter gibt es derzeit keine Hinweise. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Der Gebäudeinhaber, der Geschäftsführer der Firma und der Bürgermeister erschienen an der Einsatzstelle. Die Feuerwehren Griesheim, Pfungstadt, Pfungstadt-West, Groß-Bieberau, Münster, Weiterstadt sowie die Berufsfeuerwehr Darmstadt waren mit rund 105 Einsatzkräften vor Ort, dazu Rettungs- und Notarztwagen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 09:00 Uhr, kam es im Vitrolles-Ring im Ortsteil Walldorf zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und mehreren verletzten Personen. Hierbei befuhr der 32-jährige Fahrzeugführer aus Darmstadt den Vitrolles-Ring in Fahrtrichtung Flughafen Frankfurt.

Aus bislang unbekannten Gründen, kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und wurde durch den dortigen stark bewachsenen Grünstreifen gestoppt. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt 4 der 5 Insassen, darunter 2 Kinder im Alter von 7 und 5 Jahren, leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Am Unfallfahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund der Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, darunter insgesamt fünf Rettungswagen sowie diverse Fahrzeuge der Feuerwehr, musste der Vitrolles-Ring über einen längeren Zeitraum voll gesperrt werden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim gesucht

Rüsselsheim (ots) – Zwischen Freitagnachmittag 17.12.2021 15:30 Uhr und Samstagvormittag 18.12.2021 um 10 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Corsa, der in der Hans-Sachs-Straße am Fahrbahnrand geparkt war.

Das Fahrzeug wurde an der Front beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Am Samstag 18.12.2021 befuhr gegen 22:30 Uhr ein 33-Jähriger aus Baden-Würtemberg mit seinem PKW den “Römerkreisel” in Groß-Gerau aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Autobahn. Im Kreisverkehr wurde der Autofahrer plötzlich rechts von einem anderen schwarzen PKW überholt und nach links abgedrängt. Hier touchierte er die Mittelinsel und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der PKW fuhr dann geradeaus über einen hohen Bordstein, wo Unterboden und Front massiv beschädigt wurden. Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags auslösten. Der schwarze PKW flüchtete in Richtung Autobahn, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Am Auto des Geschädigten entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht in Beerfelden

Oberzent (ots) – In der Nacht von Freitag (17.12.) auf Samstag (18.12.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 23:30 Uhr eine Hausfassade, sowie eine Glasfensterscheibe in der Gammelsbacherstraße in Beerfelden (Oberzent). Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1.000 EUR. Die Polizei in Erbach, bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06062/ 953-0.

