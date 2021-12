Unterschiedliche Versammlungslagen in Frankfurt

Frankfurt-Stadtgebiet (ots) – Am Samstag 18.12.2021 gab es mehrere Versammlungslagen mit Aufzügen im Stadtgebiet. Für 15:00 Uhr waren zeitgleich die Kundgebung “5G frei gegen Zwangsimpfung, Impfpass, gegen globale Diktatur” am Opernplatz sowie ein als Gegenprotest bezeichneter Aufzug unter dem Motto “Kein Geschwurbel mehr in Frankfurt ProScience” von der Taunusanlage ausgehend angemeldet. Für beide Versammlungen wurden diverse Auflagen erlassen.

Unmittelbar vor Beginn beobachtete die Polizei, dass starker Zulauf u.a. von den bereits am Opernplatz befindlichen, Corona-Maßnahmen kritischen Versammlungsteilnehmern hin zum Startpunkt des Aufzugs an der Taunusanlage stattfand. In der Folge wurden dort die Auflagen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht, die die Polizei zusätzlich mehrfach über Lautsprecherdurchsagen kommunizierte, nicht eingehalten. Die Teilnehmerzahl war auf etwa 1.000 Personen angewachsen.

Als sich der Aufzug trotz der festgestellten massiven Auflagenverstöße in Bewegung setzen wollte, verhinderten die Einsatzkräfte dies. Daraufhin erklärte die Versammlungsleiterin die Versammlung vorzeitig für beendet, woraufhin sich die ehemaligen Teilnehmer zunächst in Kleingruppen entfernten.

Kurz darauf stellte die Polizei eine Ansammlung am Willy-Brandt-Platz von etwa 500 ehemaligen Teilnehmern des beendeten Aufzugs fest. Diese wurden über Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen, dass der ursprüngliche Aufzug durch die Verantwortliche beendet und keine weitere Versammlung angemeldet wurde. Auch hier wurde ein Loslaufen der Menge durch die Einsatzkräfte verhindert. Dabei kam es zu einem Gerangel mit der Polizei, bei dem eine Frau Widerstand leistete und festgenommen wurde. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Anschließend entfernten sich die Personen in kleineren Gruppen in unterschiedliche Richtungen.

Eine unter dem Motto “Gegen das Feuerwerkverbot!” angemeldete Versammlung wurde vom Veranstalter kurzfristig nicht wie geplant als Aufzug, sondern als stationäre Kundgebung durchgeführt, da erheblich weniger Teilnehmer erschienen als erwartet. Die Kundgebung wurde um 12:40 Uhr beendet und verlief ohne Zwischenfälle.

Bei der Kundgebung am Opernplatz stellte die Polizei ebenfalls Auflagenverstöße fest. Noch während die Versammlungsteilnehmer über Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen wurden, beendete die Veranstalterin ihre Versammlung um 16:20 Uhr. In der Spitze nahmen hier etwa 550 Personen teil.

In der Folge versuchten sich ehemalige Versammlungsteilnehmer immer wieder neu zu formieren. So sammelten sich Gruppen im Bereich der Hauptwache und der Freßgass. Schließlich hielt die Polizei gegen 17:30 Uhr mehr als 100 ehemalige Versammlungsteilnehmer, die sich zu einem Aufzug formiert hatten, im Bereich des Opernplatzes an. Da sich weder ein Verantwortlicher zu erkennen gab, noch Abstände eingehalten oder Masken getragen wurden, löste die Polizei diesen Aufzug auf.

Danach kam es zu keinen weiteren gleich gelagerten Ansammlungen in der Innenstadt.

Feuerwehr löscht brennende Matratze im Frankfurter Nordend

Feuerwehr Frankfurt (ots) – In einem Mehrfamilienhaus im Nordend hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag 18.12.2021 Schlimmeres verhindert, nachdem in einer Wohnung eine Matratze in Brand geraten war. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten griffen die brennende Matratze und warfen sie aus dem Fenster der Wohnung im dritten Stock. Draußen wurde diese von weiteren Feuerwehrleuten gelöscht.

So konnte das Feuer keinen größeren Schaden anrichten. Dieser liegt geschätzt bei etwa 5.000 Euro. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht, kam aber mit dem Schrecken davon. Nach eigenen Angaben hatte sie versucht, die Matratze mit Hilfe eines Heizlüfters zu trocknen, dabei hatte die Matratze angefangen zu brennen.

Die kleinen Heizgeräte, die vor allem in dieser Jahreszeit zum Einsatz kommen, werden oft unterschätzt. Vor allem die Mindestabstände sollten unbedingt beachtet werden: Teile der mit Strom betrieben Heizlüfter können einige Hundert Grad Celsius heiß werden und leicht entflammbare Materialen in der Nähe in Brand setzen.

Betrunkener greift Polizisten an

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Vergangene Nacht attackierte ein betrunkener Mann offenbar wahllos eine Polizeistreife, die auf dem Weg zu einem Einsatzort war.

Gegen 00:20 Uhr sprang ein 58-Jähriger in der Straße “Roßmarkt” mit ausgestrecktem Bein seitlich gegen einen vorbeifahrenden Streifenwagen. Dieser war mit eingeschalteten Sondersignalen auf dem Weg zu einem Einsatzort.

Durch den eingesprungenen Tritt beschädigte der Mann den Außenspiegel des Einsatzfahrzeugs. Als die Beamten daraufhin stoppten, ausstiegen und den Aggressor zur Rede stellten, spuckte dieser einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht und schlug und trat nach den anderen beiden. Dabei beleidigte er die Beamten unentwegt als “Nazibullen” und “Nazischweine”.

Gegen die folgende Festnahme wehrte sich der 58-Jährige massiv, verletzte dabei einen Polizisten leicht und setzte dieses Verhalten auch im Polizeipräsidium fort, wo aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend behielt die Polizei den Mann zur Ausnüchterung im Gewahrsam und leitete Strafverfahren u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn ein.

Lieferwagen in Flammen

Frankfurt-Bonames (ots)-(hol) – Am frühen Samstagmorgen 18.12.2021 zündeten Unbekannte einen Lieferwagen an. Das Feuer beschädigte auch noch andere Fahrzeuge. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 04:00 Uhr wurde der brennende Transporter in der Dornholzhäuser Straße gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand der Wagen in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf zwei weitere geparkte Autos übergegriffen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei stellte den Lieferwagen sicher. Die Brandursachenermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt haben die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

