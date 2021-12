Hecke brennt – Eine Person leicht verletzt

Bad Hersfeld-Sorga (ots) – Durch eingeatmeten Rauch leicht verletzt wurde am Sonntagnachmittag 19.12.2021 der Eigentümer einer Thuja-Hecke in Sorga. Aus bislang nicht bekannten Gründen stand das Gewächs plötzlich auf einige Meter Länge in Brand, sodass letztendlich die Feuerwehr die vom Eigentümer begonnenen Löscharbeiten abschließen musste. Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Vorfahrt missachtet und davongefahren

BEBRA. Am Donnerstag 16.12.2021 gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Bebra mit ihrem PKW die Gilfershäuser Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Gilfershäuser Straße/Oststraße/Berliner Straße nahm ihr ein PKW, welcher von der Oststraße nach links auf die Gilfershäuser Straße Richtung Innenstadt einbiegen wollte, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Bebraerin nach links aus und prallte im Bereich der gegenüberliegend einmündenden Berliner Straße gegen den dortigen Bordstein.

Am PKW der 52-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zu einem Kontakt mit dem Verursacherfahrzeug war es nicht gekommen. Dieses setzte die Fahrt unvermittelt fort. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

PKW rollt gegen Hauswand

ROTENBURG-BRAACH. Am Freitag 17.12.2021 gegen 16:10 Uhr, hatte ein 32-jähriger Anwohner der Straße “Fuldablick” seinen PKW auf seinem Hof abgestellt, beim Verlassen aber offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen und auch keinen Gang eingelegt.

Kurz darauf rollte der PKW die leicht abschüssige Einfahrt hinab und prallte nach ca. 20 Metern mit dem Heck gegen die Fassade eines schräg gegenüberliegenden Hauses. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Burghaun, In der Zeit von Donnerstag 16.12.2021, ca. 18 Uhr bis Freitag 17.12.2021, 12:30 Uhr parkte im Einmündungsbereich Marktplatz / Burgstraße in Burghaun ein dunkler Seat. Beim Abstellen des Fahrzeugs war dieses noch unbeschädigt. Als der Halter des Fahrzeugs am 17.12.2021 zu seinem Fahrzeug kam, stellte er frische Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite fest.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde dieser Schaden von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Die Polizei Hünfeld bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden, Tel.: 06652/96580.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag 17.12.2021, war eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A 3 gegen 16:10 Uhr auf der Landstraße 3139 zwischen Hainzell und Kleinlüder unterwegs. Als das Fahrzeug leicht nach rechts von der Fahrbahn auf die Bankette kam, übersteuerte die Fahrerin den Pkw nach links, worauf sich der Wagen überschlug.

Der Pkw kam dann mit Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro im angrenzenden Acker zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt ins Klinikum Fulda verbracht.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Freitag 17.12.2021, kollidierten um 19:04 Uhr zwei Pkw im Kreuzungsbereich Leipziger Straße / Kurfürstenstraße in Fulda. Die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota fuhr von der Kurfürstenstraße kommend in die Kreuzung ein und wollte geradeaus in die Buttlarstraße fahren.

Die 30-jährige Fahrerin eines Pkw Honda fuhr auf der Leipziger Straße in Richtung Innenstadt in die Kreuzung ein. Beide Unfallbeteiligten gaben an, zunächst an der Rot zeigenden Ampel angehalten und dann bei Grün losgefahren zu sein. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Unfallflucht

Hünfeld-Oberrombach (ots) – Ein geparkter orangefarbener Audi eines 26-jährigen war in der Zeit von Freitag,17.12.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, 18.12.2021, 09:00 Uhr in Oberrombach in der Straße “Am Sandborn” abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug kam vermutlich von der Rudolphshaner Straße, bog in die Straße Am Sandborn ein, geriet nach links auf den Gehweg und prallte gegen die rechte Seite des ordnungsgemäß abgestellten Audi.

Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 EUR. Die Polizei Hünfeld bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden, Tel.: 06652/96580.

Fahrzeugführer beschädigt Baum und flüchtet

Heringen (Werra) – Im Zeitraum von Samstag 11.12.2021 bis Sonntag 12.12.2021, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Riedweg von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Steine und prallte gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden an dem Baum wird auf ca. 1.800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal (Werra) – Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr am Donnerstag 16.12.2021 gegen 11:20 Uhr die Hattorfer Straße aus Richtung Heimboldshausen kommend in Richtung Philippsthal. Im Bereich eines Parkplatzes stieß der Fahrzeugführer aus Hohenroda mit einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin aus Philippsthal zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Zwei Verkehrsunfälle beim Ausparken

Neuenstein – Am Freitag 17.12.2021 gegen 20:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen. Beim Ausparken stießen zwei Pkw zusammen, so dass ein Sachschaden von ca. 3.450 Euro entstand.

Kirchheim – Ein weiterer Verkehrsunfall beim Ausparken ereignete sich ebenfalls am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Stockäcker. Bei dem Verkehrsunfall stieß ein Sattelzug und ein Lkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra (ots) – Am Samstag 18.12.2021 um 19.15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bebra, in der Eisenacher Straße 57. Ein 40-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem PKW die Eisenacher Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Bei dieser Fahrt hatte er, trotz Dunkelheit, kein Fahrlicht eingeschaltet. Der Rotenburger fuhr in der Eisenacher Straße vor Hausnummer 57 gegen einen dort geparkten PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Mehrere Zeugen wurden auf Grund des lauten Knalls auf den Unfall aufmerksam und konnten eine unsichere Fahrweise des unfallflüchtigen Fahrzeuges feststellen. An der Unfallstelle verlor der Unfallverursacher zudem das vordere, amtliche Kennzeichen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher in Bebra auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums “das be” festgestellt werden.

Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss, deshalb wurde er zur Pst.Rotenburg verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Desweiteren wurde der Führerschein sichergestellt. Aufgrund der starken Alkoholisierung verbrachte der Rotenburger die Nacht im Gewahrsam der Polizei zur Ausnüchterung. Dem Unfallverursacher erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden an beiden PKW beträgt ca. 4.000 EUR.

Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

(ots) – Am Samstag 18.12.2021, ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hünfeld/Malges und Eiterfeld/ Leibolz ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem Pkw aus Richtung Leibolz kurz vor Malges nach einer Linkskurve zunächst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen.

Der Pkw wurde stark beschädigt, die Fahrzeugführerin und ihre zwei Töchter wurden mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend kamen sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Landstraße voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Wallweg/Ronsbachstraße in Fulda ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 9000,00 EUR Eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda befuhr mit ihrem VW Golf den Wallweg von der Frankfurter Straße kommend. Zur gleichen Zeit befuhr ein 19-jähriger Fuldaer mit seinem VW Touran die Ronsbachstraße in Richtung Wallweg.

Im Kreuzungsbereich Ronsbachstraße/Wallweg übersah die wartepflichtige Golf-Fahrerin den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrzeugführerin des Golfs, ihr 36-jähriger Beifahrer sowie der Fahrer des VW Touran wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zudem befand sich im Fahrzeug der Unfallverursacherin ein Säugling (7 Monate), welcher vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Freitag, 17.12.2021, gegen 15:55 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Großenlüder mit seinem Pkw die Straße “Abtstor” in Fulda und folgte der Vorfahrtsstraße nach rechts in die Straße “Am Hopfengarten”.

Zeitgleich überquerte ein 53-jähriger Fuldaer zu Fuß die Fahrbahn über eine Fußgängerinsel von der Königstraße kommend in Richtung Abtstor. Der Fußgänger wurde von der linken Fahrzeugseite touchiert kam zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf.

An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

