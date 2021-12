Mann durch Schüsse schwer verletzt

Wiesbaden-Dotzheim (ots)-(fh) – Am späten Samstagabend 18.12.2021 wurde ein Mann im Bereich der Kreuzung Dolomitenstraße/Schönbergstraße durch Schüsse schwer verletzt. Der Täter befindet sich derzeit auf der Flucht. Gegen 22:20 Uhr hielten sich ein 34-jähriger Wiesbadener und sein 30-jähriger Begleiter an der genannten Örtlichkeit auf. Ein unbekannter Mann näherte sich den Beiden und gab Schüsse in ihre Richtung abn. Der 34-Jährige wurde getroffen und schwer verletzt.

Er musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Der dunkel gekleidete Täter flüchtete über die Schönbergstraße in Richtung der Kohlheckstraße geflüchtet. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Personen im besagten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Gejagt und ins Gesicht getreten

Wiesbaden (ots)-(akl) – Ein 52-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am Samstag 18.12.2021 gegen 14.55 Uhr in der Goldgasse von zwei männlichen Personen attackiert worden. Die Männer beleidigten zunächst den Wiesbadener und rannten auf ihn zu. Dieser flüchtete in die Langgasse, stolperte jedoch und kam zu Fall. Die beiden Tatverdächtigen hätten ihn dadurch eingeholt und am Boden liegend ins Gesicht getreten.

Anschließend seien sie weggerannt. Die durch frühere Begegnungen dem Wiesbadener bekannten Personen konnten durch die Polizei ermittelt werden. Sie konnten am Abend in ihrer Wohnung festgenommen werden und wurden einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

64-Jährige mit Wassertrick bestohlen

Wiesbaden (ots)-(wo) – Unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen, verschaffte sich eine Täterin am Freitagmittag 17.12.2021 in der Hans-Böckler-Straße Zutritt zur Wohnung einer 64-Jährigen und entwendete die Geldbörse. Die Täterin klingelte zwischen 13.15-13.50 Uhr bei der Wiesbadenerin und sagte dieser, dass sie die Pflegerin ihrer Nachbarin sei.

Aufgrund der Abwesenheit der Nachbarin bat die Täterin die Toilette benutzen zu dürfen. Anschließend verließ sie die Wohnung, um kurze Zeit später erneut zu klingeln. Diesmal fragte sie, ob sie nochmal in der Wohnung warten dürfte. Im Wohnzimmer bat sie um ein Glas Wasser, welches ihr auch gegeben wurde. Nachdem die Täterin die Wohnung verlassen hatte, stellte die 64-Jährige bat fest, dass ihre im Wohnzimmer befindliche Geldbörse gestohlen wurde.

Die Frau beschrieb die Täterin wie folgt:

20-30 Jahre alt, 170-180cm groß, normale Statur, dunkle, gelockte, schulterlange Haare, mitteleuropäisches Aussehen, schwarzer Parker, schwarze Hose.

Hinweisgeber werden gebeten unter (0611) 345 0 bei der Polizei zu melden.

Mercedes-Sprinter entwendet

Wiesbaden, Spandauer Straße, Freitag, 17.12.2021, 15:30 Uhr bis Samstag, 18.12.2021, 05:00 Uhr

(js) – Zwischen Freitagnachmittag 17.12.2021 und Samstagmorgen 18.12.2021 wurde in der Spandauer Straße ein dort abgestellter weißer Mercedes Sprinter gestohlen. An dem zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Samstag, 05:00 Uhr entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-XI 26 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fußgängerin bei Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)-(wo) – Am frühen Freitagabend 18.12.2021 gegen 16.50 Uhr wurde eine 33-Jährige Fußgängerin auf der B54 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Wiesbadenerin wollte in Höhe des Hofgut Adamstal die Straße überqueren und schätzte dabei die herannahende 66-Jährige Autofahrerin falsch ein, welche die B54 stadteinwärts befuhr.

Trotz eingeleiteten Bremsvorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Auto. Letztere wurde mit der rechten Fahrzeugfront getroffen und fiel nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallstelle war für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Parkhausausfahrt blockiert

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 18.12.2021, 17.10 Uhr bis 19.35 Uhr

(akl) Der Defekt eines Rolltores an der Ausfahrt eines Parkhauses im Kaiser-Friedrich-Ring führte in den Abendstunden des Samstags zu längeren Wartezeiten der parkenden Kundschaft. Gegen 17.10 Uhr wurde das Blockieren eines herabgefahrenen Rolltors festgestellt. Zudem hatten Personen so an dem Tor gerüttelt, dass es aus der Führung sprang und vollkommen die Ausfahrt versperrte. Durch die Feuerwehr musste das Tor aufgeflext werden. Die Polizei sperrte die rechte Fahrspur des Kaiser-Friedrich- Ring in Richtung Bahnhof, damit die eingeschlossenen Autofahrer zügig das Parkhaus verlassen konnten.

Vermisstensuche zurückgenommen

Wiesbaden (ots)-(js) – Der Vermisste 84-Jährige wurde Samstag 18.12.2021 im Nahbereich seines letzten Aufenthaltsortes leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Rheingau-Taunus

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Taunusstein (ots) – Am Freitagnachmittag 17.12.2021 zwischen 13-18 Uhr, versuchten sich Einbrecher an einer Eingangstür im Taunussteiner Drosselweg. Sie nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner und versuchten mit massiver Gewalt die Eingangstür aufzudrücken. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/70780.

Jugendlicher ausgeraubt

Geisenheim (ots) – Am Samstagabend 18.12.2021 gegen 20.50 Uhr baten 2 junge Männer einen Jugendlichen auf dem Parkplatz eines Discounters um Wechselgeld. Als der Jugendliche das Wechselgeld aus dem Portemonnaie herausholte, nahm einer der Täter das Geld in die Hand und stieß den Jugendlichen anschließend gegen die Brust.

Beide Täter liefen in Richtung Rheingauschule davon. In unmittelbarer Tatortnähe konnte eine Streife eine Person festnehmen, auf die die Beschreibung einer der flüchtigen Personen zutraf.

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 183 cm groß, ca. 19 Jahre alt, südländische Erscheinung, schwarze kurze Haare, schmale Statur, schwarze Winterjacke.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Tel.: 06722/91120 in Verbindung setzen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Idstein (ots) – Am Freitagabend 17.12.2021 gegen 20.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass eine betrunkene Person, die zu Fuß in der Friedensstraße unterwegs war, mehrere PKW mutwillig beschädigt habe. Beim Eintreffen der Streife richteten sich seine Aggressionen jedoch gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die Person wurde festgenommen.

Dabei wurde ein Polizeibeamter derart verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war. Gegen den 21-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Räder und Fahrzeugteile gestohlen

Rüdesheim (ots) – 17.12./18.12.21 – In der Nacht von Freitag auf Samstag 18.12.2021 wurde, durch bislang unbekannte Täter, ein BMW auf Steinen aufgebockt. Anschließend wurde die Räder und weitere Fahrzeugteile abgeschraubt und gestohlen. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen in der Kastanienallee beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722/91120 in Verbindung setzen.

