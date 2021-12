Duo versprüht Reizgas

Eschborn (ots)-(ll) – Am frühen Sonntagmorgen 19.12.2021 kam es in Eschborn zu einer gefährlichen Körperverletzung durch versprühtes Reizgas. Ersten Ermittlungen war es gegen 03:00 Uhr in der Alfred-Herrhausen-Allee zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Durch 2 dunkelhäutige Täter sei dabei ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt worden, wodurch gleich mehrere Personen im räumlichen Umfeld der Täter durch das ausgetretene Reizgas verletzt wurden.

Die beiden Täter sind anschließend in einem weißen Toyota Yaris vom Tatort geflüchtet. Nach Angaben von Zeugen waren die beiden Täter männlich, etwa 180 cm groß und hatten einen dunklen Hautteint.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

Pkw kollidiert mit Ampelmast

Hofheim am Taunus (ots)-(ll) – Am Samstag 18.12.2021 kam es in Hofheim-Marxheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw gegen eine Ampelmast gefahren ist. Eine 71-Jährige befuhr gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pkw die Rheingaustraße aus Richtung Weilbach kommend in Richtung Marxheim.

An der Einmündung Ahornstraße kam der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den dortigen Mast einer Lichtzeichenanlage. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Kennzeichendiebstahl

Hochheim am Main, Dresdner Ring, Freitag, 17.12.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 18.12.2021, 16:00 Uhr

(ll) Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag wurden in Hochheim die amtlichen Kennzeichen von einem VW entwendet. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Golf mit dem amtlichen Kennzeichen WI – EM 284 am Freitag gegen 19:00 Uhr auf einem Privatgrundstück abgestellt. Am Samstag gegen 16:00 Uhr habe eine Anwohnerin das Fehlen der Kennzeichen festgestellt und die Halterin informiert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 – 0 zu melden.

Peugeot angefahren und geflüchtet

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Parkdeck D11, Samstag, 18.12.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 18.12.2021, 20:00 Uhr,

(ll) Am Samstag meldete sich der Fahrer eines Peugot bei der Polizei und meldete einen Schaden an seinem Pkw, der augenscheinlich im Rahmen einer Unfallflucht in Sulzbach entstanden war. Er hatte seinen roten Wagen am Samstag gegen 16:00 Uhr auf dem Parkdeck D 11 im Main-Taunus-Zentrum abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 20:00 Uhr Schäden am Fahrzeug bemerkt. Den Spuren zufolge hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Peugeot beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich dann entfernt.

Die Höhe des Schadens wird auf etwa 1.500 EUR beziffert. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360 -45 entgegen.

Kontrollmaßnahmen der Polizeidirektion Main – Taunus

Im Dienstgebiet der Polizeidirektion Main-Taunus wurden am Samstagabend stationäre Verkehrskontrollen unter der Beteiligung aller Dienststellen im Kreis durchgeführt. Hintergrund war der europaweite Aktionstag Roadpol “Alkohol und Drogen”, der zur Steigerung der Verkehrssicherheit beitragen soll.

Insgesamt wurden durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten an 2 Kontrollstellen 36 Pkw und 44 Personen kontrolliert. Hierbei wurden, neben 2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, vier Personen festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel ihr Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führten.

2 weitere Pkw wurden ohne die notwendige Fahrerlaubnis geführt, was ebenso wie das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu der Einleitung eines Strafverfahrens führte. Weiterhin wurden vier Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet und die Beseitigung der Mängel an zwei Fahrzeugen angeordnet.

Wohnhaus-Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Eschborn (ots) – Im Schutze der frühabendlichen Dunkelheit zündete eine unbekannte Person einen Feuerwerkskörper unter einem Fensterbrett einer ebenerdigen Wohnung an. Durch die entstandene Explosion wurde die Fensterbank aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Schaden konnte zum Anzeigepunkt noch nicht beziffert werden.

Personen kamen hierbei zum Glück nicht zu Schaden. Feuerwerk dürfen grundsätzlich nicht zwischen dem 02.01. und 30.12. eines jeden Jahres abgebrannt werden. Die Kriminalpolizei Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen, nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hattersheim (ots) – Ein 49-jähriger Mann aus Hattersheim fuhr am Samstag 18.12.2021 gegen 11:30 Uhr mit seinem schwarzen 2er BMW auf der Nassauer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Eine 49-jährige Frau aus Hattersheim befuhr mit ihrem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße in entgegen gesetzter Richtung, hielt verkehrsbedingt an der Einmündung zur Nassauer Straße ordnungsgemäß an.

Der PKW Fahrer bog ersten Ermittlungen zufolge in einem zu engen Radius in die Friedrich-Ebert-Straße ab, erfasste dabei die auf der Fahrbahn wartende Radfahrerin. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 EUR. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.

Vorfahrtsverstoß – Radfahrerin leicht verletzt

Hofheim (ots) – Eine 79-jährige Autofahrerin befuhr am Freitag 17.12.2021 gegen 20:40 Uhr die Mainzer Straße in Hofheim-Marxheim und bog nach links auf die Rheingaustraße in Richtung Flörsheim-Weilbach ab. Hierbei übersah sie eine von rechts vorfahrtsberechtigte 54-jährige Radlerin aus Hofheim, die auf der Rheingaustraße in Richtung Flörsheim-Weilbach fuhr.

Diese kam zu Sturz, wurde hierbei leicht verletzt, konnte jedoch nach Behandlung durch eine RTW Besatzung wieder entlassen werden. Mutmaßlich entstand an beiden Fahrzeugen kein Sachschaden.

