Gefährliche Körperverletzung am Domplatz

Limburg Sonntag 19.12.2021 gegen 04.45 Uhr – Der 24-jährige Geschädigte aus Limburg gab an, dass es am Domplatz zu einem zunächst verbalen Streit zwischen mehreren Kleingruppen kam. In deren Verlauf wurde ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als der Verletzte zu Boden ging, wurde er auch noch getreten.

Der junge Mann musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Der Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg (06431/9140-0) zu melden.

Körperverletzung in Diskothek

Limburg, Elzer Straße; Sonntag, den 19.12.2021, 06.40 Uhr – Zwischen zwei Diskothekenbesuchern in Limburg kam es beim Verlassen der Räumlichkeiten, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zunächst gab es eine Rangelei, welche dann mit einem Faustschlag in das Gesicht eines 19-jährigen aus Limburg endete. Der jungen Mann wurde leicht verletzt.

Der 38-jährige Beschuldigte aus Bad Schwalbach war noch vor Ort; Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Alkoholisiert auf der B 49 unterwegs

Beselich, B49; Samstag, den 18.12.2021, 20.45 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Beselich wurde durch die Polizeistreife ein Peugeot angehalten. Da es aus dem Innenraum stark nach Alkohol roch, wurde bei dem 25-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Alco-Test durchgeführt. Dieser ergab schließlich 1,47 Promille. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe. Der Führerschein wurde einbehalten.

Kradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Weilburg, Limburger Straße; Samstag, den 18.12.2021, 20.00. Uhr –

Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades, musste kurz vor dem Kreisverkehr der Limburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht an der Hand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Einbruch in Lindenholzhausen

Limburg-Lindenholzhausen, Lindenstraße; Samstag, den 18.12.2021, zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr –

Unbekannte Täter gelangten in der Lindenholzhausener Lindenstraße, über das unverschlossene Hoftor auf das Grundstück. Hier hebelten sie das Esszimmerfenster auf, stiegen in das Haus ein und durchwühlten diverse Räume. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Es gibt keine Täterhinweise. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg, unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Weilburg (ots) – Am Freitagabend 17.12.2021 gegen 19 Uhr wurde eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Weilburg in der Frankfurter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen.

Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Weilburg. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

