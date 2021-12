Worms (ots) – Am Samstag 18.12.2021 von 16-20:30 Uhr fand eine angemeldete Demonstration mit dem Thema “Ohne Bauern geht es nicht!” statt. Diese Demonstration war als Aufzug mit Traktoren geplant. Der Aufzug startete in Monsheim im Industriegebiet, führte durch mehrere Wormser Ortsteile nach Gundheim, Flörsheim-Dalsheim und endete wieder in Monsheim.

Die Traktoren waren mit bunten Lichtern und Plakaten drapiert. An verschiedenen Einrichtungen wurden auch Geschenke an Kinder verteilt. Es nahmen an dieser Demonstration 49 Traktoren mit ca. 100Teilnehmern teil. An der Aufzugsstrecke befanden sich ca. 2.500 Zuschauer.

Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtbereich Worms, ansonsten verlief die Demonstration friedlich und wurde auch seitens des Anmelders als Erfolg gewertet.