Wiesbaden (ots)-(akl) – Ein 14-jähriger Wiesbadener wurden am Samstag 18.12.2021 gegen 18.20 Uhr auf einem Spielplatz in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße zwei 14 und 15-jährige Mädchen, zunächst beleidigt und dann mit einem Messer bedroht. Durch das beherzte Eingreifen von zwei etwa 15-16 Jahre alten Jungen entfernte sich der Aggressor in Richtung Straße der Republik.

Die beiden Jungen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen