Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugen gesucht – Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Eine 89-jährige Frau aus Bad Dürkheim wurde am Samstag den 18.12.2021 gegen 13:20 Uhr zum Opfer eines Trickdiebstahls. Die bislang unbekannten Täter klingelten bei der Geschädigten. In dem Glauben, dass es sich um den Postboten handelte, öffnete die Geschädigte zuerst die Tür des Mehrfamilienhauses und anschließend die eigene Wohnungseingangstür. Der männliche Täter verwickelte die Dame zuerst in ein Kaufgespräch für eine Zeitschrift und betrat anschließend, unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, das Badezimmer in der Wohnung. Als eine weitere weibliche Täterin den Eingangsbereich der Wohnung betreten wollte, verwies die Geschädigte die beiden Personen der Wohnung. Nach Verlassen der Wohnung musste die Geschädigte feststellen, dass ein Goldring und vier Broschen im Wert von ca. 400 Euro entwendet wurden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 165 cm groß, schlanke Figur, ca. 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, er trug dunkle Kleidung und führte eine schwarze Tasche mit sich. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: 165 cm groß, schlanke Figur, ca. 30 Jahre alt, dunkle, lange Haare zu einem Zopf gebunden, sie trug einen grauen Pullover mit einer dunklen Weste. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Zeugen gesucht – Einbruchsdiebstahl in Kirche

Bad Dürkheim (ots) – Vom 17.12.2021 auf den 18.12.2021, in der Zeit von 17:00 Uhr abends bis 09:30 Uhr morgens, brachen bisher unbekannte Täter in die Schlosskirche in Bad Dürkheim ein. Sie verschafften sich unberechtigten Zutritt über die Sakristei der Kirche und entwendeten ein E-Piano, sowie mehrere Mikrophone und einen Beamer. Die genaue Schadenshöhe ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Lambrecht: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Lambrecht (ots) – Ruhestörender Lärm war zunächst Auslöser eines polizeilichen Einsatzes am 19.12.2021 gegen 00:02 Uhr in Lambrecht (Pfalz). Der Lärm ging von mehreren Personen aus, welche lautstark Musik hörten. Aufgrund der Alkoholisierung eines der Teilnehmer wurden dessen mitgeführte Fahrzeugschlüssel präventiv zur Verhinderung einer etwaigen Trunkenheitsfahrt sichergestellt.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 18.12.2021 gegen 01:20 Uhr wurde der Fahrer eines Smart in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrzeugführers nahmen die Beamten starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 18.12.2021 gegen 01:00 Uhr wurde ein Audi in der Leininger Straße in Grünstadt durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei der 23-jährigen Fahrerin fest. Ein anschließender Test verlief positiv auf Kokain. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde ein Blutprobe entnommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw, welcher dem 24-jährigen Beifahrer gehört, wurden geringe Mengen Kokain und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hinsichtlich der aufgefundenen Drogen richten sich die Ermittlungen gegen den Beifahrer, welcher ebenfalls mit einer Strafanzeige zu rechnen hat.

Freinsheim: Roller entwendet

