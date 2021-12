Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Räuberischer Diebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Absicht, einen Marken-Gürtel zu verkaufen, traf sich ein 17-jähriger Neustadter am 18.12.2021 gegen 22:05 Uhr in Neustadt/Wstr. mit einem ihm nur flüchtig bekannten Mann. Nach Aushändigung des Gürtels habe der Herr gebeten, mit dem Handy des Geschädigten telefonieren zu dürfen. Sobald auch dieses ausgehändigt worden sei, habe der Herr mit dem Gürtel auf den Geschädigten eingeschlagen, wobei dieser aufgrund seiner dicken Jacke nicht verletzt worden sei. Anschließend sei es zu einem kurzen Gerangel gekommen, im Zuge dessen der bislang nicht näher bekannte Täter ein Messer gezogen und den Geschädigten aufgefordert habe, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Forderung kam der Geschädigte nach. Der Täter entwendete sowohl den Gürtel, auch als das Handy des Geschädigten. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Täters. Der Gesamtwert des erlangten Guts beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Neustadt: Mit gefälschtem Impfausweis in die Apotheke

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mittels gefälschtem Impfausweis erfolgten nach bisherigen Erkenntnissen über einen nicht genauer verifizierbaren Zeitraum mindestens zwei Versuche, in Apotheken QR-Codes zu erlangen. Über eine ortsansässige Ärztin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ihr bislang zwei Fälle bekannt seien, in welchen ihr Arztstempel sowie ihre Unterschrift gefälscht und zur Nutzung gefälschter Impfausweise verwendet worden seien. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass in solchen Fällen bereits der Straftatbestand der Urkundenfälschung in Betracht kommt.

Neustadt: Täterfestnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nach einer Firmenfeier befand sich eine achtköpfige Personengruppe am 19.12.2021 gegen 01:00 Uhr in der Neustadter Innenstadt, wo sie durch Fahrzeuginsassen eines PKW zunächst provoziert worden seien. Nach Entfernen der Personengruppe, ohne vorherige Erwiderung der Provokation, sei es zu einem erneuten Aufeinandertreffen gekommen. Die Fahrzeuginsassen seien sodann aus dem PKW ausgestiegen. Es sei zu Körperverletzungen durch Schläge sowie Umstoßen und anschließende Tritte gegen den Kopf und in den Bauchbereich durch die Fahrzeuginsassen gekommen. Unmittelbar vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Täter fußläufig. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei Personen im Alter von 20 und 22 Jahren in einer Bar festgestellt werden, welche der Beschreibung der Geschädigten entsprachen. Beide wurden zunächst vorläufig festgenommen. Anschließend wurde ihnen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, bevor sie wieder auf freien Fuß gelassen wurden.

Neustadt: Fahrerlaubnisentzug nach Verkehrsgefährdung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nachdem sich ein 30-jähriger Fahrzeugführer einem vorausfahrenden, 55-jährigen Neustadter in der Mußbacher Landstraße am 18.12.2021 zunächst zügig genähert habe, sei er den Angaben des Geschädigten zufolge anschließend sehr dicht aufgefahren, bevor er zum Überholvorgang angesetzt habe. Diesen habe er beendet, indem er den Geschädigten schnitt und somit die Einleitung einer Gefahrenbremsung notwendig machte. Der 30-jährige, ebenfalls in Neustadt wohnhafte Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben sich nicht. Aufgrund des Sachverhaltes wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal gehalten. Diese ordnete die Führerscheinbeschlagnahme an.

Neustadt: Beim Ausparken PKW beschädigt und anschließend entfernt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Beim Ausparken PKW beschädigt und anschließend entfernt hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher am 17.12.2021 im Zeitraum von 16:00-17:00 Uhr im Maconring in Neustadt/Wstr. an einen dahinter geparkten PKW stieß. Am geparkten PKW entstand Sachschaden am vorderen Stoßfänger. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. unter 06321 854-0 zu melden.

Neustadt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nach seinem Einkauf in einem Sportwarengeschäft in der Louis-Escande-Straße in Neustadt/Weinstraße musste ein 34-jähriger Mann aus Otterstadt einen Schaden an seiner Beifahrertür feststellen. Der PKW war am 18.12.2021 im Zeitraum von 10:50-11:30 Uhr auf dem Parkplatz geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich vor Eintreffen des 34-Jährigen vom Unfallort, ohne seine Personalien zwecks Schadensregulierung preiszugeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. unter 06321 854-0 zu melden.

Neustadt: Wildunfall sorgt für Aufgebot

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Wildunfall sorgte in den frühen Morgenstunden des 18.12.2021 für einen Einsatz mit mehreren Einsatzfahrzeugen. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B39 von Neustadt/Wstr. kommend in Fahrtrichtung Geinsheim, als zwei Wildschweine die Fahrbahn querten. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal derart mit einem der Wildschweine, dass die Airbags auslösten und Betriebsstoffe ausliefen. Der Fahrzeugführer klagte infolge des Unfalls über Kopfschmerzen, weshalb er vorsorglich ins Krankenhaus verbracht wurde. Im Einsatz waren nebst der Polizei das DRK sowie die Feuerwehr. Der zuständige Jagdpächter nahm sich dem Wildschwein an. (Zum Feuerwehrbericht)

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):