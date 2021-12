Neustadt: Zusammenstoß mit Wildschwein

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstagmorgen, 18.12.2021, gegen 06:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 39 von Neustadt kommend in Fahrtrichtung Speyer, in Höhe der ersten Ausfahrt nach Geinsheim, zu einem Wildunfall. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Des Weiteren wurde der Brandschutz sichergestellt und die elektronische Bordversorgung des Audis getrennt.

Der Audi Fahrer, welcher mit einem Wildschwein kollidierte, kam nach der medizinischen Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Durch sein korrektes Verhalten beim Aufprall mit dem Tier konnte schlimmeres verhindert werden. Es waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt und der Verunfallte konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Die dahinterfahrenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig reagieren und leisteten dem Verunfallten erste Hilfe. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die ausgelaufenen Betriebsmittel streute die Feuerwehr ab und nahm sie nach einer Einwirkungszeit wieder auf. Über die Feuerwehreinsatzzentrale wurde der zuständige Jagdpächter verständigt, der sich um das Tier kümmert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit neuen Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug, die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter), die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung sowie einem Abschleppunternehmen.