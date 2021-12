Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Germersheim (ots) – Die Polizei kontrollierte gestern Abend im Trommelweg in Germersheim einen amtsbekannten 25-jährigen Mann mit seinem Auto, da den eingesetzten Beamten bekannt war, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben dem fehlenden Führerschein konnten die Polizisten bei dem 25-jährigen Fahrer auch noch Alkoholgeruch feststellen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Dem 25-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) – Donnerstagmorgen 16.12.2021 führte die Polizei Germersheim in dem Zeitraum von 10:10-11:25 Uhr Am Unkenfunk in Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei waren insgesamt neun Verkehrsteilnehmer zu schnell und wurden verwarnt.

Im Zeitraum von 11:50-12:25 Uhr richtete die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in der Bahnhofstraße in Zeiskam ein.

Bei dieser Kontrolle wurden 3 Fahrer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren.