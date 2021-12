Berliner Platz – Tasche aus Fahrradkorb gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Eine 41-Jährige wurde am Donnerstag 16.12.2021 gegen 8.20 Uhr, von einem unbekannten Mann bestohlen. Zum Tatzeitpunkt schob sie ihr Fahrrad über den Berliner Platz, als von hinten ein Mann erschien und die Handtasche aus dem Fahrradkorb stahl. Die Frau fing sofort an zu schreien, was vermutlich den Täter dazu bewog die Tasche fallen zu lassen und zu flüchten.

Der Mann war ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, war komplett schwarz bekleidet und trug einen Oberlippenbart.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Motorradfahrer fährt 12-Jährigen an und flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Ein 12-Jähriger wurde am Donnerstag (16.12.2021) von einem unbekannten Motorradfahrer angefahren und verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 13.30 Uhr in der Christoph-Kröwerath-Straße unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender Motorradfahrer in den Gegenverkehr fuhr und mit dem 12-Jährigen kollidierte.

Der Motorradfahrer kümmerte sich nicht um den verletzten Jungen und fuhr einfach davon. Der 12-Jährige kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad war schwarz. Der Fahrer war männlich und trug einen getönten Helm. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachteten. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Aufgefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag 16.12.2021 um 7.45 Uhr, auf eine 37-Jährige auf und flüchtete anschließend. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem PKW vor dem Unfallverursacher in der Sternstraße/Höhe Bastenhornweg, als es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Mehrere Diebe in Einkaufsmarkt erwischt

Ludwigshafen (ots) – Am 15.12.2021, gegen 20:45 Uhr, füllten drei Männer unabhängig voneinander ihre Rucksäcke mit Lebensmitteln in einem Einkaufsmarkt in der Bruchwiesenstraße. An der Kasse wollte nur einer der drei Männer lediglich eine Packung Eier zahlen und danach wollten alle drei Männer den Einkaufsmarkt verlassen. Daraufhin verriegelten die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes die Eingangsschleuse, so dass die drei Männer nicht heraus konnten.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die Personalien der Täter auf und durchsuchten die Rucksäcke. Danach wurden sie wieder entlassen. Im Rucksack des 39-Jährigen waren Lebensmittel im Wert von knapp hundert Euro, im Rucksack des 43-Jährigen waren Lebensmittel von knapp 60 Euro und im Rucksack des 31-Jährigen waren Lebensmittel im Wert von knapp 10 Euro.

Diebstahl aus Kleingartenparzelle

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag 16.12.2021 in eine Gartenparzelle eines Kleingartenvereins in der Brunckstraße ein und entwendeten Akkus im Gesamtwert von 600 Euro. Durch den Einbruch entstand darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Landesweiter Corona-Kontrolltag – Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht Bilanz

Präsidialbereich (ots) – Am Donnerstag 16.12.2021 fand erneut ein landesweiter Kontrolltag zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden.

Ein besonderes Augenmerk bei den Kontrollen gilt der Einhaltung der derzeitig gültigen Regelungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie der 2G-Plus-Regelung, etwa in der Gastronomie. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz fanden in der Zeit von 12-20 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt.

Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren, neben der Kontrolle der landesweit gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung (29. CoBeLVO), auch die Überwachung des Abstandsgebotes, der Maskenpflicht, der 3G-Regelung im ÖPNV sowie der 2G-Plus-Regelung bspw. in der Gastronomie, insbesondere hinsichtlich der Überprüfung und Feststellung von gefälschten Impfnachweisen. Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 840 Personen.

Davon wurden 77 Verstöße polizeilich festgestellt und davon 53 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 23 Verstöße in Zusammenhang mit dem Betrieb von Gaststätten und Zugangsberechtigungen und 1 Verstoß gegen das Abstandsgebot. Darüber hinaus stellte die Polizei 2 gefälschte Impfpässe fest.

Die Kontrollen erzeugten vorwiegend positive Resonanz und Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürger. Der Großteil hielt sich an die derzeit gültigen Vorschriften. Es gab nur vereinzelt kritische Äußerungen gegen die getroffenen Maßnahmen. Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich weiter an die Corona-Regeln zu halten, um das Infektionsgeschehen zu reduzieren.