LKW ausgebrannt

Otterstadt (ots) – Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Donnerstag (16.12.2021) ein LKW in der Römerstraße in Otterstadt aus. Das Feuer wurde gegen 13.20 Uhr von einem Anwohner bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlung bezüglich der Brandursache auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

PKW verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag, 16.12.21 gegen 20:55 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem PKW die Rehhofstraße in Richtung Salierstraße, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, welches aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des 23-Jährigen geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus, kam hierbei auf den feuchten Grünstreifen und geriet ins Schleudern.

Hierdurch prallte sein PKW mit dem Fahrzeugheck gegen eine Hauswand, die dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Der 23-jährige Fahrzeugführer zog sich durch den Aufprall eine Platzwunde über dem Auge zu. Sein 18-jähriger Beifahrer blieb zum Glück unverletzt.

Der unfallverursachende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Mazda in der Zeit von 15.12.2021, 18.00 Uhr, bis 16.12.2021, 07.30 Uhr, in der Straße In den Fuchslöchern, Höhe Hausnummer 42, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen wurde und hieraus eine Aktentasche mit einem Laptop und Münzgeld entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 850 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.