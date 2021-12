Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwochabend 15.12.2021 gegen 20:50 Uhr wurde eine 15-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Jugendliche war am Hauptbahnhof von einem 32-jährigen Mann angesprochen worden und hatte sich kurz mit diesem unterhalten. Danach überquerten beide die Lessingstraße. Im Bereich eines Gebüschs kam es dann zu einer sexuellen Nötigung durch den 32-Jährigen.

Diese konnte durch einen zufällig hinzukommenden Passanten unterbunden werden. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden, gegen ihn wird wegen sexueller Nötigung ermittelt. Die Kriminalpolizei Heidelberg bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den bisher unbekannten Passanten, der Eingriff, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu wenden.

Aufgesprengter Geldautomat

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Freitag 17.12.2021 gegen 02 Uhr wurde in der Haberstraße/Ecke Im Breitspiel, ein Geldautomat in einem Service-Häuschen aufgesprengt. Ein vorbeifahrender Zeuge konnte mindestens 2 Täter erkennen. Einer der Männer hielt eine Brechstange in der Hand. Fast zeitgleich alarmierte die Bewachungsfirma die Polizei.

Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie dessen Umbauung komplett zerstört. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief negativ. Die bislang unbekannten Täter flüchteten in der Folge mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Einer der Täter soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Er war ca. 170-180 cm groß und von kräftiger Statur.

Eine weitere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Umfangreiche sofort eingeleitete polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach einem flüchtigen dunklen Auto, möglicherweise ein Pkw Mitsubishi Eclipse, verliefen bisher ergebnislos.

In der Nacht kam noch ein Entschärfer des Landeskriminalamtes zur Begutachtung des Tatorts und um eine weitere Explosionsgefahr auszuschließen, vor Ort. Spuren wurden von der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim am Tatort gesichert. Das Servicehäuschen mit dem Geldautomaten wurde völlig zerstört.

Über die Höhe des Sachschadens und über das gestohlene Geld können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel.: 0621. 174 4444 in Verbindung zu setzen.

Werkzeuge gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag 15.112.2021 Bauwerkzeuge samt Zubehör aus einem Lagerraum im Stadtteil Kirchheim. Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in einen Raum eines Gebäudes auf dem Gelände des Ankunftszentrums Baden-Württemberg ein, in dem eine Firma, die dort mit Sanierungsarbeiten beschäftigt ist, ihre Werkzeuge lagert.

Unbemerkt ließen sie Bohrmaschinen, Akkuschrauber und Flex mit zugehörigen Akkus und Ladegerät sowie zwei Baustrahler mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 0621/3418-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Heidelberg-Grenzhof (ots) – Am Freitagmorgen 17.12.2021 kam es gegen 08:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Grenzhöfer Straße/K 9703, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Ein Autofahrer fuhr auf dem Grenzhöfer Weg von Mannheim-Friedrichsfeld kommend in Richtung Grenzhof. An der Einmündung zur Grenzhöfer Straße übersah dieser einen von Edingen-Neckarhausen kommenden, bevorrechtigten, Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Grenzhof fuhr.

Bei dem Zusammenstoß lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An einem der beiden Fahrzeuge wurde durch den Aufprall die Ölwanne aufgerissen und das auslaufende Öl versickerte in das Erdreich. Das Umweltamt ist zur Begutachtung informiert. Der Unfallverursacher, dessen Beifahrerin, sowie der Fahrer des zweiten PKW mussten zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.