Schießen mit Schreckschusswaffe – Zeugenaufruf

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In den frühen Abendstunden gegen 18 Uhr schossen 2 junge Männer auf dem asphaltieren Feldweg zwischen Walldorf und Reilingen mit einer Schreckpistole mindesten 58 Mal wahllos in die Luft und in Richtung eines 60-jährigen Spaziergängers. Nachdem der Mann die Beiden angesprochen hatte, schrien sie laut und provozierend “Komm, komm!”

Anschließend fuhren sie mit einem dunklen Audi in Richtung L598 davon. Im dem Bereich konnten die 58 Hülsen sowie weitere verwertbare Spuren durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 5709-0, in Verbindung zu setzen.

2G-Kontrolle – Gegenseitige Körperverletzung

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag 16.12.2021 gegen 16 Uhr, kam es im Eingangsbereich eines Möbeleinkaufmarktes in der Josef-Reiert-Straße zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen einer 29-jährigen Kundin und einem 60-jährigen Beschäftigen, der dort eingesetzten Bewachungsfirma. Nach Angaben der Kundin war zunächst eine Beschäftigte bei der Kontrolle ihres 2G-Nachweises unfreundlich und sie verlangte daraufhin den Vorgesetzten.

Angeblich habe später ein weiterer Beschäftigter sie an der Jacke gezogen und zu Boden geschubst. Die Angehörigen der Bewachungsfirma stellen den Vorfall ein wenig anders dar. Nachdem die Kundin keine Ausweispapiere vorzeigen konnte und den Eingangsbereich blockierte, wurde sie an den Armen nach draußen begleitet. Dort ließ sie sich zu Boden fallen und schrie. Außerdem schlug und trat sie gegen den Beschäftigten, der dadurch im Gesicht leicht verletzt wurde, ein.

Die Situation konnte von zahlreichen Kunden beobachtet werden. Diese Zeugen bestätigten die Version der Beschäftigten der Firma und gaben an, dass die Kundin sehr provokant war.

2x Unfallflucht – Zeugenaufruf

Neckargemünd (ots) – In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 15./16.12.2021, 15-21 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße Am Mührain. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte das flüchtige Fahrzeug einen geparkten Pkw VW an der linken Fahrzeugseite. Der Außenspiegel wurde abgerissen und konnte nicht mehr im Bereich der Unfallstelle aufgefunden werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wir bitten Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223 9254-0, in Verbindung zu setzen.

Neckargemünd (ots) – Am Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 20-08:30 Uhr fuhr ein bisher unfallflüchtiges Fahrzeug die Hollmuthstraße bergab und streifte ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel. Die vordere Stoßstange wurde nach vorne gebogen und war in der Mitte abgerissen. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223 9254-0, in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zwischen PKW und Linienbus – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag kurz vor 13 Uhr bog ein Linienbus von der Baiertaler Straße in die Ringstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes, welcher die Ringstraße in Richtung Heidelberger Straße befuhr. Durch den Unfall wurde der 68-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Die genaue Unfallursache wird nun im Rahmen der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg geklärt. Der Einmündungsbereich und die betroffenen Straßen waren zur Unfallaufnahme und Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 60.000 Euro. Zeugen werden gebeten den Verkehrsdienst unter Tel: 0621/174-4111 zu kontaktieren.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 39 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mühlhausen (ots) – Zwei schwerverletzte Beteiligte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen 17.12.2021 auf der B39 bei Mühlhausen ereignet hat. Eine 35-jährige Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Audi auf der B 39 von Mühlhausen kommend in Richtung Angelbachtal unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte sie einem Tier, das die Straße querte, ausweichen und geriet dabei in den Gegenverkehr.

Hier stieß sie mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen. Beide beteiligten Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Die 24-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, die Fahrerin des Audi wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Ein im Hyundai befindlicher Säugling blieb offenbar unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur eingehenden Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die B 39 bleibt bis zum Abschluss der Aufräum- und Reinigungsarbeiten, die derzeit noch andauern, gesperrt. (Stand: 11 Uhr)